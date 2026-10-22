Coinbase türev işlemlerini 24 Ekim’de 9 saat durduracak

Coinbase’in regüle vadeli işlem platformu Coinbase Derivatives, planlı bakım çalışması nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü geçici olarak işlem durduracak. Coinbase Markets hesabının paylaştığı takvime göre bakım, ABD merkezi saatine göre 05.00’te başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.

Bakım süresince hangi işlemler duracak

Bakım penceresi boyunca Coinbase Financial Markets üzerinden sunulan vadeli işlemler ile süresiz vadeli işlem ürünleri kullanılamayacak. Buna karşılık kullanıcıların hesap erişiminde bir değişiklik olmayacak. Yani yatırımcılar hesaplarına girebilecek, ancak türev ürünlerde alım satım yapamayacak.

Coinbase, kullanıcıların güncel durumu kendi durum sayfasından izleyebileceğini de belirtti. Platform, bakım öncesinde işlem planlamasının buna göre yapılmasını istedi. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, türev ve kurumsal işlem hizmetleri sunuyor.

Coinbase Markets, Coinbase Derivatives platformunda 24 Ekim 2026’da başlayacak planlı bakım nedeniyle türev işlemlerinin yaklaşık 9 saat boyunca kullanılamayacağını duyurdu.

BLAST için taşıma uyarısı yapıldı

Şirketin ürün tarafındaki güncellemeleri yalnızca bakım duyurusuyla sınırlı kalmadı. Coinbase, kısa süre önce BLAST işlemlerini askıya aldı. Borsada BLAST tutan kullanıcılardan, Blast ağının kapanışı öncesinde varlıklarını 26 Ekim 2026’dan önce taşımaları istendi.

Buna ek olarak Axis Robotics varlığı AXIS, Coinbase platformunda işleme açıldı. Yol haritasına eklenen Pearl ve Stable için de olası listeleme sürecinin ilerlediği görüldü. Coinbase genellikle yol haritasına aldığı varlıkların tamamını hemen listelemiyor, ancak bu adım ilgili tokenlerin değerlendirme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Bazı varlıklarda işlem askıları takvime bağlandı

Coinbase, son incelemelerinin ardından Neon EVM ile Syndicate işlemlerini 16 Kasım 2026 saat 14.00 ET itibarıyla durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu askı, Coinbase Simple ve Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime dahil birden fazla işlem kanalını kapsayacak.

Benzer şekilde Balancer ile Tensor için işlem askısı 9 Kasım 2026 saat 14.00 ET olarak planlandı. Stargate Finance ve Vulcan Forged için belirlenen tarih ise 6 Kasım 2026 saat 14.00 ET oldu.

Varlık İşlem durdurma tarihi Kapsam NEON ve SYND 16 Kasım 2026, 14.00 ET Simple, Advanced Trade, Exchange, Prime BAL ve TNSR 9 Kasım 2026, 14.00 ET Coinbase platformları STG ve PYR 6 Kasım 2026, 14.00 ET Coinbase platformları

Yeni vadeli işlem ve listeleme adımları sürdü

Ekim 2026 içinde Coinbase ve Deribit tarafında CRWV, ORCL, SOXS, DELL, PLTR ve SNXX için altı yeni hisse senedi süresiz vadeli işlem piyasası devreye alındı. Ayrıca PONS ve CASHCAT süresiz vadeli işlem pazarları da belirli yargı bölgelerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara açıldı.

Spot tarafta ise Pons, Data ve Whuffie ekim ayındaki yeni listelemeler arasında yer aldı. Bu varlıklar Coinbase platformu ve mobil uygulamasında alım satım, dönüştürme, gönderme, alma ve saklama işlemlerine açıldı.