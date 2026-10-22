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Coinbase türev işlemlerini 24 Ekim’de 9 saat durduracak

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚠️ Coinbase, 24 Ekim 2026'da türev işlemlerini 9 saatliğine durduracak.
  • 📌 Bakım sırasında hesap erişimi sürecek, ancak $BLAST dahil bazı varlıklarda ek işlem kısıtları uygulanıyor.
  • 🗓️ Coinbase, 6 Kasım 2026 ile 16 Kasım 2026 arasında bazı tokenlerde işlem askısı takvimi açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Coinbase’in regüle vadeli işlem platformu Coinbase Derivatives, planlı bakım çalışması nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü geçici olarak işlem durduracak. Coinbase Markets hesabının paylaştığı takvime göre bakım, ABD merkezi saatine göre 05.00’te başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.

İçindekiler
1 Bakım süresince hangi işlemler duracak
2 BLAST için taşıma uyarısı yapıldı
3 Bazı varlıklarda işlem askıları takvime bağlandı
4 Yeni vadeli işlem ve listeleme adımları sürdü

Bakım süresince hangi işlemler duracak

Bakım penceresi boyunca Coinbase Financial Markets üzerinden sunulan vadeli işlemler ile süresiz vadeli işlem ürünleri kullanılamayacak. Buna karşılık kullanıcıların hesap erişiminde bir değişiklik olmayacak. Yani yatırımcılar hesaplarına girebilecek, ancak türev ürünlerde alım satım yapamayacak.

Coinbase, kullanıcıların güncel durumu kendi durum sayfasından izleyebileceğini de belirtti. Platform, bakım öncesinde işlem planlamasının buna göre yapılmasını istedi. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, türev ve kurumsal işlem hizmetleri sunuyor.

Coinbase Markets, Coinbase Derivatives platformunda 24 Ekim 2026’da başlayacak planlı bakım nedeniyle türev işlemlerinin yaklaşık 9 saat boyunca kullanılamayacağını duyurdu.

BLAST için taşıma uyarısı yapıldı

Şirketin ürün tarafındaki güncellemeleri yalnızca bakım duyurusuyla sınırlı kalmadı. Coinbase, kısa süre önce BLAST işlemlerini askıya aldı. Borsada BLAST tutan kullanıcılardan, Blast ağının kapanışı öncesinde varlıklarını 26 Ekim 2026’dan önce taşımaları istendi.

Buna ek olarak Axis Robotics varlığı AXIS, Coinbase platformunda işleme açıldı. Yol haritasına eklenen Pearl ve Stable için de olası listeleme sürecinin ilerlediği görüldü. Coinbase genellikle yol haritasına aldığı varlıkların tamamını hemen listelemiyor, ancak bu adım ilgili tokenlerin değerlendirme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Bazı varlıklarda işlem askıları takvime bağlandı

Coinbase, son incelemelerinin ardından Neon EVM ile Syndicate işlemlerini 16 Kasım 2026 saat 14.00 ET itibarıyla durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu askı, Coinbase Simple ve Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime dahil birden fazla işlem kanalını kapsayacak.

Benzer şekilde Balancer ile Tensor için işlem askısı 9 Kasım 2026 saat 14.00 ET olarak planlandı. Stargate Finance ve Vulcan Forged için belirlenen tarih ise 6 Kasım 2026 saat 14.00 ET oldu.

Varlıkİşlem durdurma tarihiKapsam
NEON ve SYND16 Kasım 2026, 14.00 ETSimple, Advanced Trade, Exchange, Prime
BAL ve TNSR9 Kasım 2026, 14.00 ETCoinbase platformları
STG ve PYR6 Kasım 2026, 14.00 ETCoinbase platformları

Yeni vadeli işlem ve listeleme adımları sürdü

Ekim 2026 içinde Coinbase ve Deribit tarafında CRWV, ORCL, SOXS, DELL, PLTR ve SNXX için altı yeni hisse senedi süresiz vadeli işlem piyasası devreye alındı. Ayrıca PONS ve CASHCAT süresiz vadeli işlem pazarları da belirli yargı bölgelerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara açıldı.

Spot tarafta ise Pons, Data ve Whuffie ekim ayındaki yeni listelemeler arasında yer aldı. Bu varlıklar Coinbase platformu ve mobil uygulamasında alım satım, dönüştürme, gönderme, alma ve saklama işlemlerine açıldı.

Şirket, ekim ayında hem yeni süresiz vadeli işlem pazarlarını devreye aldı hem de bazı tokenlerde işlem askısı ve taşıma uyarıları yayımladı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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