PEPE

Balina 24 saatte 7,22 milyon dolarlık altcoin alımı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 Büyük bir cüzdan, 24 saatte $PEPE dahil 9 varlıkta 7,22 milyon dolarlık alım yaptı.
  • 📊 En yüksek alımlar LIT, ENA ve ONDO'da yoğunlaşırken sermaye küçük ve orta ölçekli tokenlara dağıldı.
  • 📉 ENA 18 Ekim haftasında 0,2437 dolardan 0,178 dolara inerken balina alımlarını düşüş günlerinde gerçekleştirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında büyük bir cüzdanın son 24 saatte yaklaşık 7,22 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü. Alımlar 9 farklı varlığa dağıldı. Portföyün ağırlığını DeFi ve gerçek dünya varlıklarıyla bağlantılı projeler oluştururken, daha sınırlı bir bölüm meme token tarafına yöneldi.

İçindekiler
1 Alımların dağılımı
2 Fiyatlarda ilk görünüm
3 Balinanın tercihini ne destekliyor

Alımların dağılımı

En yüksek tutarlı alımlar 378.129 LIT için 1,4 milyon dolar, 6,61 milyon ENA için 1,34 milyon dolar ve 3 milyon ONDO için 1,34 milyon dolar oldu. Bunları 948 bin dolarlık AERO, 591 bin dolarlık ETH, 589 bin dolarlık QNT, 443 bin dolarlık UNI, 368 bin dolarlık TAO ve 195 bin dolarlık PEPE izledi.

Sermayenin önemli bölümü Bitcoin gibi büyük varlıklar yerine küçük ve orta ölçekli tokenlara ayrıldı. Bu tablo, söz konusu cüzdanın daha yüksek getiri potansiyeli gördüğü alanlara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak tek bir cüzdanın işlemleri, fiyatların kısa sürede yükseleceği anlamına gelmiyor.

Alımların büyük kısmı Bitcoin yerine küçük ve orta ölçekli tokenlarda toplandı; bu tercih, daha yüksek getiri arayışını öne çıkardı.

Fiyatlarda ilk görünüm

En büyük alımlar arasında gün içinde artıda kalan tek varlık LIT oldu. Token 3,69 dolar civarında işlem görürken günlük bazda yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Cüzdanın ortalama alım seviyesi 3,70 dolara yakın olduğu için pozisyon başa baş noktasında bulunuyor.

ENA ise baskı altında kalmayı sürdürdü. Varlık 0,199 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,5 geriledi. Daha geniş zaman diliminde zayıf görünüm korunuyor. 18 Ekim’den bir hafta önce 0,2437 dolar seviyesinde bulunan ENA, 18 Ekim’de yaklaşık 0,178 dolara kadar düştü. Sonrasında sınırlı bir toparlanma yaşansa da geçen haftaki seviyesinin altında kalıyor.

ONDO 0,435 dolar civarında seyrederken günlük kaybı yüzde 4’ü aştı. 17 Ekim’de yaklaşık 0,449 dolar seviyesinde olan token için son düşüş daha sınırlı kaldı. AERO ise büyük alımlar içinde en zayıf performansı gösterdi ve 0,807 dolar civarına gerileyerek gün içinde yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybetti.

Balinanın tercihini ne destekliyor

Bu alımların arkasında birkaç temel neden öne çıkıyor. Öncelikle seçilen tokenların önemli bölümü önceki zirvelerinin belirgin şekilde altında işlem görüyor. Bu nedenle büyük yatırımcılar, mevcut seviyeleri iskontolu giriş fırsatı olarak değerlendiriyor olabilir. ENA’daki sert haftalık geri çekilme bu duruma örnek gösteriliyor.

Ayrıca tercih edilen varlıkların güçlü anlatıları bulunuyor. ENA ve ONDO, stabilcoinler ve tokenize gerçek dünya varlıklarıyla ilişkilendiriliyor. UNI ile AERO, işlem platformları ekseninde öne çıkarken TAO yapay zeka temasına dayanıyor. Piyasada anlatı odaklı hareketlerin güç kazandığı dönemlerde bu başlıklar yatırımcı ilgisini artırabiliyor. Meme token tarafında ilginin ne kadar hızlı yön değiştirebildiği de yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Balinalar alımda yanılabilir ve aynı hızla satışa da geçebilir; özellikle küçük altcoinlerde fiyat hareketleri iki yönde de daha sert yaşanabilir.

Kırmızı günlerde alım yapmak da büyük cüzdanların sık görülen stratejileri arasında yer alıyor. İncelenen varlıkların çoğu, işlemler yapılırken düşüş eğilimindeydi. Bu durum, yükselişi kovalamaktan çok geri çekilmelerde pozisyon açıldığına işaret ediyor.

Piyasanın bundan sonraki süreçte aynı cüzdanın ek alım yapıp yapmayacağına odaklanması bekleniyor. Özellikle ENA, AERO ve ONDO’daki düşüşün durulup durulmadığı kısa vadede yakından izlenecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

PEPE, meme coin rallisinde %40 yükselerek 2 milyar doları aştı

PEPE’de 0.00000300 desteği korunursa yükseliş senaryosu güçlenebilir

PEPE grafiğinde düşen kama kırılımıyla birlikte $0.00000550 hedefi gündeme taşındı

PEPE, sıkışan düşen kama formasyonunda $0.00001050 hedefini gündeme taşıdı

Pepe’de iki büyük cüzdan, 3.37 milyon dolarlık 10x long açtı

Pepe coin son 24 saatte %4,88 geriledi teknik sıkışma sürüyor

Pepe fiyatı gün içinde %2,7 artarak $0,00000431’e ulaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı David Schwartz, XRP tabanlı Fuzzy Cards projesine destek verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

David Schwartz, XRP tabanlı Fuzzy Cards projesine destek verdi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 24 saatte sert döndü, çift yönlü tasfiyeler 431 milyon dolara ulaştı
Ekonomi
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?