Balina 24 saatte 7,22 milyon dolarlık altcoin alımı yaptı

Kripto para piyasasında büyük bir cüzdanın son 24 saatte yaklaşık 7,22 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü. Alımlar 9 farklı varlığa dağıldı. Portföyün ağırlığını DeFi ve gerçek dünya varlıklarıyla bağlantılı projeler oluştururken, daha sınırlı bir bölüm meme token tarafına yöneldi.

Alımların dağılımı

En yüksek tutarlı alımlar 378.129 LIT için 1,4 milyon dolar, 6,61 milyon ENA için 1,34 milyon dolar ve 3 milyon ONDO için 1,34 milyon dolar oldu. Bunları 948 bin dolarlık AERO, 591 bin dolarlık ETH, 589 bin dolarlık QNT, 443 bin dolarlık UNI, 368 bin dolarlık TAO ve 195 bin dolarlık PEPE izledi.

Sermayenin önemli bölümü Bitcoin gibi büyük varlıklar yerine küçük ve orta ölçekli tokenlara ayrıldı. Bu tablo, söz konusu cüzdanın daha yüksek getiri potansiyeli gördüğü alanlara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak tek bir cüzdanın işlemleri, fiyatların kısa sürede yükseleceği anlamına gelmiyor.

Alımların büyük kısmı Bitcoin yerine küçük ve orta ölçekli tokenlarda toplandı; bu tercih, daha yüksek getiri arayışını öne çıkardı.

Fiyatlarda ilk görünüm

En büyük alımlar arasında gün içinde artıda kalan tek varlık LIT oldu. Token 3,69 dolar civarında işlem görürken günlük bazda yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Cüzdanın ortalama alım seviyesi 3,70 dolara yakın olduğu için pozisyon başa baş noktasında bulunuyor.

ENA ise baskı altında kalmayı sürdürdü. Varlık 0,199 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,5 geriledi. Daha geniş zaman diliminde zayıf görünüm korunuyor. 18 Ekim’den bir hafta önce 0,2437 dolar seviyesinde bulunan ENA, 18 Ekim’de yaklaşık 0,178 dolara kadar düştü. Sonrasında sınırlı bir toparlanma yaşansa da geçen haftaki seviyesinin altında kalıyor.

ONDO 0,435 dolar civarında seyrederken günlük kaybı yüzde 4’ü aştı. 17 Ekim’de yaklaşık 0,449 dolar seviyesinde olan token için son düşüş daha sınırlı kaldı. AERO ise büyük alımlar içinde en zayıf performansı gösterdi ve 0,807 dolar civarına gerileyerek gün içinde yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybetti.

Balinanın tercihini ne destekliyor

Bu alımların arkasında birkaç temel neden öne çıkıyor. Öncelikle seçilen tokenların önemli bölümü önceki zirvelerinin belirgin şekilde altında işlem görüyor. Bu nedenle büyük yatırımcılar, mevcut seviyeleri iskontolu giriş fırsatı olarak değerlendiriyor olabilir. ENA’daki sert haftalık geri çekilme bu duruma örnek gösteriliyor.

Ayrıca tercih edilen varlıkların güçlü anlatıları bulunuyor. ENA ve ONDO, stabilcoinler ve tokenize gerçek dünya varlıklarıyla ilişkilendiriliyor. UNI ile AERO, işlem platformları ekseninde öne çıkarken TAO yapay zeka temasına dayanıyor. Piyasada anlatı odaklı hareketlerin güç kazandığı dönemlerde bu başlıklar yatırımcı ilgisini artırabiliyor. Meme token tarafında ilginin ne kadar hızlı yön değiştirebildiği de yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Balinalar alımda yanılabilir ve aynı hızla satışa da geçebilir; özellikle küçük altcoinlerde fiyat hareketleri iki yönde de daha sert yaşanabilir.

Kırmızı günlerde alım yapmak da büyük cüzdanların sık görülen stratejileri arasında yer alıyor. İncelenen varlıkların çoğu, işlemler yapılırken düşüş eğilimindeydi. Bu durum, yükselişi kovalamaktan çok geri çekilmelerde pozisyon açıldığına işaret ediyor.

Piyasanın bundan sonraki süreçte aynı cüzdanın ek alım yapıp yapmayacağına odaklanması bekleniyor. Özellikle ENA, AERO ve ONDO’daki düşüşün durulup durulmadığı kısa vadede yakından izlenecek.