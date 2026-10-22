RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP tabanlı Fuzzy Cards projesine destek verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, mutfağında açtığı fiziksel Fuzzy Cards paketlerini paylaştı.
  • 📦 XRPL tabanlı projede dijital paketler yakılıyor ve karşılığında fiziksel kartlar gönderiliyor; süreçte $XRP ekosistemi temel rol oynuyor.
  • 🧩 Proje, 1 Ocak 2014’te XRPL’de açılan ancak gerçekleşmeyen 1 XRP karşılığı 1 BTC emrinden ilham aldı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple’ın mevcut Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, X hesabında mutfağında fiziksel Fuzzy Cards kart paketlerini açtığı bir fotoğraf paylaştı. Schwartz, gönderiyi paylaşırken paketleri yollayanlara doğrudan teşekkür etti ve projenin resmi hesabını da andı.

İçindekiler
1 Topluluk etkinliği öncesinde görünürlük arttı
2 Projenin çıkış noktası 2014’e dayanıyor
3 Dijital paketler yakılıyor, fiziksel kartlar gönderiliyor
4 Kopyalama eşiği yüksek, dağıtım süreci ise sürüyor

Topluluk etkinliği öncesinde görünürlük arttı

Schwartz’ın paylaşımı, XRP tabanlı fiziksel bir oyun projesine üst düzey ilginin açık bir işareti olarak değerlendirildi. Daha önce geniş yatırımcı kitlesinin radarına girmeyen Fuzzy Cards, bu paylaşımın ardından XRP topluluğunda daha fazla konuşulmaya başladı.

Schwartz mayıs ayında projenin yerel varlığı FUZZY için bir trustline açmıştı. Fiziksel kart paylaşımı da Ripple Swell 2026 konferansı öncesinde geldi. New York’ta düzenlenecek etkinlik öncesinde topluluk, FuzzyCon adıyla paralel bir buluşmaya hazırlanıyor.

David Schwartz, mutfağında açtığı fiziksel Fuzzy Cards paketlerini paylaşarak gönderimi yapanlara teşekkür etti ve projenin resmi hesabını öne çıkardı.

Projenin çıkış noktası 2014’e dayanıyor

Fuzzy Cards’ın arka planında XRPL tarihine dayanan eski bir işlem kaydı bulunuyor. 1 Ocak 2014’te FuzzyBear cüzdanı, XRPL üzerindeki merkeziyetsiz borsada 1 XRP karşılığında 1 BTC takas emri verdi. Bu emir gerçekleşmedi. Topluluk, 2025’in başında bu olayı anmak için FUZZY adlı meme tokeni dolaşıma soktu. Ekim 2026 itibarıyla tokenin 11.500’den fazla sahibine ulaştığı aktarıldı.

Kart oyunu tarafında ise İsviçre merkezli XPUNKS GmbH ilk ticari adımı atan şirket oldu. Zug merkezli şirketin başında Kai Leroy bulunuyor. Fuzzy Cards başlangıç serisinde beş farklı oyun fraksiyonuna dağılan 150 benzersiz kart yer alıyor. Kahramanlar, kalıntılar ve olay kartlarından oluşan bu seride yaklaşık 60 kart holografik formatta basılıyor.

Mini sözlük: Trustline, XRPL üzerinde bir hesabın belirli bir tokeni tutabilmesi için açtığı izin kaydıdır. XLS-20 ise XRPL ekosisteminde NFT varlıklarının çıkarılması ve aktarılması için kullanılan standarttır.

Dijital paketler yakılıyor, fiziksel kartlar gönderiliyor

Dağıtım modeli hibrit bir yapıya dayanıyor. Kullanıcılar önce NFT biçimindeki dijital paketleri satın alıyor, ardından bunları özel bir portal üzerinden geri döndürülemez şekilde yakıyor. Yakım işlemi blokzincire işlendiğinde sistem, ilgili kullanıcıya rastgele 5 kart içeren mühürlü fiziksel bir paket gönderiyor.

Bu fiziksel kartların CGC, PCA ve TAG gibi kuruluşların derecelendirme süreçlerine uygun olduğu belirtiliyor. Kai Leroy, şimdiye kadar yaklaşık 100.000 booster paketin yakıldığını söyledi. Leroy’a göre bu süreç, hibrit Web3 projelerine yönelik ilginin somut ürünlere kaydığı bir yükseliş döneminde ilerliyor.

Kai Leroy, yaklaşık 100.000 booster paketin yakıldığını ve hibrit Web3 projelerinde talebin giderek fiziksel varlıklara yöneldiğini aktarıyor.

Kopyalama eşiği yüksek, dağıtım süreci ise sürüyor

Projede hızlı kopyalamanın önündeki temel engeller arasında uzun üretim süreleri ve oyun matematiğinin karmaşıklığı yer alıyor. 150 kartlık setin trilyonlarca farklı kombinasyon üretebilmesi, benzer girişimlerin kısa sürede çoğalmasını zorlaştırıyor.

Buna karşın FUZZY, fiyatı XRP piyasasıyla bağlantılı dalgalı bir meme varlık olmayı sürdürüyor. Yerel kutu oyunu mağazaları üzerinden komisyon esaslı perakende dağıtım programının ise henüz yaygınlaşma aşamasında olduğu ifade ediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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