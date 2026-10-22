Ekonomi

Bitcoin 24 saatte sert döndü, çift yönlü tasfiyeler 431 milyon dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 24 saat içinde 85.000 dolara yaklaştıktan sonra 81.800 dolara geriledi.
  • 📉 Bu sert dönüşle birlikte $BTC çevresindeki toplam tasfiyeler 431 milyon dolara ulaştı.
  • 🧭 Satış baskısı, Tesla ve Lam Research sonrası Nasdaq 100 vadeli işlemlerindeki yüzde 1,1 düşüşle aynı dönemde arttı.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin çarşamba gecesi 85.000 dolara yaklaşmasının ardından hızlı biçimde geri çekildi ve yaklaşık 81.800 dolara kadar indi. Bir günden kısa sürede yaşanan yaklaşık 3.000 dolarlık bu sert dönüş, kaldıraçlı işlem taşıyan yatırımcıların hem yükseliş hem de düşüş yönlü pozisyonlarında ağır kayıplara yol açtı. Son 24 saatte Bitcoin yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

İçindekiler
1 Tasfiyelerde iki taraf da etkilendi
2 Altcoinlerde satış, Monero’da ayrışma
3 Teknoloji hisseleri de baskı yarattı

Tasfiyelerde iki taraf da etkilendi

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında toplam 431 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Tasfiye, kaldıraç kullanan yatırımcıların zararlarını karşılayamaması halinde borsanın pozisyonu zorunlu olarak kapatması anlamına geliyor. Bitcoin’de önce yukarı yönlü sıkışma, ardından gelen geri çekilme, piyasadaki oynaklığın ne kadar yüksek kaldığını bir kez daha gösterdi.

Mini sözlük: CoinGlass, kripto türev piyasalarındaki tasfiye, açık pozisyon ve işlem hacmi gibi verileri derleyen bir piyasa veri platformudur. Tasfiye ise borsanın, teminatı yetersiz kalan kaldıraçlı pozisyonu otomatik kapatmasıdır.

Yükseliş sırasında yaklaşık 173 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Son 12 saatte ise tasfiye edilen 222 milyon doların 210 milyon dolarlık kısmını yükseliş beklentisi taşıyan uzun pozisyonlar oluşturdu. En büyük tekil tasfiye, Binance borsasında yaklaşık 83.500 dolar seviyesinde kapanan 11,8 milyon dolarlık Bitcoin uzun pozisyonu oldu. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Piyasadaki hızlı yön değişimi, kaldıraçlı işlemlerde hem kısa hem uzun pozisyonların peş peşe silinmesine yol açtı.

Altcoinlerde satış, Monero’da ayrışma

Bitcoin’deki dalgalanma altcoin piyasasına da yansıdı. HYPE yüzde 4,5 düşerek yaklaşık 78 dolara geriledi. DOGE’ye yakın yüzde 4 kayıp yazılırken SOL yüzde 3 değer kaybetti. Ether ise yüzde 2 düşüşle 2.400 doların hemen altına indi. Buna karşılık XMR piyasanın genel yönünden ayrıştı ve yaklaşık yüzde 11 yükselerek 650 dolar civarına çıktı.

VarlıkYönSeviye
HYPEYüzde 4,5 düştü78 dolar civarı
DOGEYaklaşık yüzde 4 düştüBelirtilmedi
SOLYüzde 3 düştüBelirtilmedi
EtherYüzde 2 düştü2.400 dolar altı
XMRYaklaşık yüzde 11 yükseldi650 dolar civarı

Bitcoin’in 82.500 doların altına inmesi, bazı piyasa izleyicilerine göre 70.000 dolara uzanabilecek yeni bir alan açabilir.

Teknoloji hisseleri de baskı yarattı

Fiyatlamadaki baskı yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,1 geriledi. Bu harekette Tesla’nın harcama tahminini düşürmesi ve Lam Research’ün zayıf bir görünüm paylaşması etkili oldu. Risk iştahındaki zayıflama, kripto varlıklar üzerinde de ek baskı oluşturdu.

Bitcoin’in 82.500 doların altına sarkması, bazı piyasa katılımcılarının yakından izlediği eşiğin de kaybedildiğine işaret etti. Bu seviyenin altında kalıcılık oluşması halinde, daha düşük fiyat bölgelerine ilişkin beklentilerin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Suudi Arabistan’da saldırı, ABD’den ayrılma emri: Petrol yükseliyor

ABD ve İran’dan teklife olumlu yanıt: Bitcoin 83 bin doları aştı, petrol geriledi

Bessent’ten piyasalara mesaj: “Tahvil ihaleleri güçlü, faizlerde düşüş bekliyorum”

Bitcoin’de büyük yükselişin kilidi: Zincir üstü veriler ne söylüyor?

Fed’den faiz sinyali bekleyen piyasalarda yön değişti

ABD enflasyonu beklentiyi aşınca Bitcoin 81 bin doların altına indi

Küresel borsalarda sert satış: Yapay zeka rallisine güven sarsıldı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı PHP uyarısı sonrası CZ, projelerden net güvenlik açıklaması istedi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

PHP uyarısı sonrası CZ, projelerden net güvenlik açıklaması istedi
BINANCE COIN (BNB)
Albuquerque Bitcoin ATM’lerini dolandırıcılık gerekçesiyle yasakladı
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?