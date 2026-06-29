XRP kritik bölgeye girdi! 1.10 dolar öncesinde hangi sinyal izleniyor?

XRP, son günlerde daralan bir fiyat aralığında işlem görürken kritik bir teknik eşik yaklaşmış durumda. Piyasa analisti Tektonic, varlığın önemli bir destek bölgesi ile güçlü bir direnç seviyesi arasında sıkıştığını, bu görünümün de yeni ve sert bir fiyat hareketinin zeminini hazırlayabileceğini belirtti.

Daralan bantta kritik sıkışma

4 saatlik ve 2 saatlik grafiklerde XRP, satış baskısının birkaç kez test etmesine rağmen ana destek alanının üzerinde kalmayı sürdürdü. Aşağı yönlü kırılma gelmemesi, fiyatın giderek daralan bir bant içinde sıkıştığını gösteriyor. Teknik analizde bu yapı, alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı ve oynaklığın artabileceği dönemlere işaret edebiliyor.

Tektonic, 1.04 doları izlenmesi gereken en önemli direnç seviyesi olarak öne çıkardı. Analiste göre daha güçlü yükseliş senaryosu, fiyatın önce destek seviyesinin altına kısa süreli sarkıp likidite toplaması, ardından da direnci hızla geri almasıyla oluşabilir. Böyle bir hareket, zayıf pozisyonların piyasadan temizlenmesine ve alım gücünün yeniden doğrulanmasına zemin hazırlayabilir.

Tektonic, XRP için en güçlü yükseliş görünümünün, destek altında kısa süreli bir likidite temizliğinin ardından fiyatın direnci geri kazanmasıyla ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

İzlenen destek ve direnç seviyeleri

CoinCodex verilerine göre XRP 1.06 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, 1.02 ile 1.01 dolar arasındaki talep bölgesinin hemen üzerinde bulunuyor. Fiyatın geri çekilmesi halinde bu alanın güçlü alım ilgisi çekebileceği değerlendiriliyor. Desteğin korunması durumunda XRP’nin yeniden yukarı yönlü ivme kazanarak 1.10 dolara ve daha yüksek seviyelere yönelmesi mümkün olabilir.

Buna karşın Tektonic, kesin bir yükseliş görüşü benimsemek için daha güçlü onay bekliyor. Analistin öne çıkardığı ilk işaret, 1.02 ile 1.01 dolar aralığındaki talep bölgesinin başarılı biçimde yeniden test edilmesi ve ardından net bir tepki yükselişi gelmesi. İkinci işaret ise yüksek hacim desteğiyle direncin yukarı kırılması. Böyle bir tablo, fiyatın alt desteğe dönmeden ralliyi sürdürebilecek güce ulaştığını gösterebilir.

Ağ büyümesi beklentileri destekliyor

Kısa vadede temkinli duruş korunurken, piyasa katılımcıları daralan işlem aralığının hangi yöne çözüleceğini yakından takip ediyor. Tarihsel olarak uzun süren düşük oynaklık dönemlerinin ardından daha sert fiyat hareketleri görülmesi, XRP üzerindeki dikkat seviyesini artırmış durumda.

Teknik görünümün yanında ağ verileri de olumlu bir çerçeve sunuyor. XRP ağının, kripto para piyasasındaki genel yavaşlamaya rağmen haftada yaklaşık 19.000 yeni kullanıcı eklediği belirtiliyor. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dijital varlık olarak sınır ötesi ödeme kullanım senaryolarıyla öne çıkıyor.

Ayrıca XRP’nin 13 yılın en aşırı satım seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu görünüm, kilit direnç seviyesinin yukarı kırılması halinde daha geniş çaplı bir yükseliş hareketinin başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.