SUI 0.69 dolarda kritik eşiğe geldi! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?

SUI, son haftalardaki satış baskısının ardından dar bir bantta dengelenme sinyali veriyor. 29 Haziran 2026 itibarıyla token 0.6903 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 0.65 yükseldi. Günlük işlem hacmi 363.05 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Kripto analisti BitGuru, SUI’nin uzun süren düşüş eğiliminden sonra 0.67 ile 0.69 dolar aralığında birikim bölgesine girdiğini belirtti. Analiste göre bu bant, alıcıların ilgi gösterdiği önemli bir destek alanı niteliği taşıyor.

BitGuru, SUI’nin 0.67 ile 0.69 dolar aralığında kritik bir destek oluşturduğunu, bu bölgenin korunması halinde fiyatın 0.84 dolara yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini kaydetti.

SUI, Katman 1 blokzincir ağı üzerinde çalışan yerel token olarak biliniyor. Ağ, yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme hedefiyle geliştirildiği için piyasa katılımcıları teknik seviyelerin yanında ağ ekosistemine ilişkin sinyalleri de yakından izliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi sağlamak için yapılan periyodik ödemeyi gösterir.

Türev piyasalarda temkinli görünüm

Türev piyasalarda ise daha karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Açık pozisyon yüzde 1.45 gerileyerek 483.32 milyon dolara indi. Bu düşüş, bazı yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerini kapattığına işaret ediyor ve kısa vadede risk iştahının zayıfladığını düşündürüyor.

Buna karşılık işlem hacmi yüzde 13.46 artışla 478.74 milyon dolara çıktı. Hacimdeki yükseliş, mevcut fiyat bölgesinde ilginin sürdüğünü ve piyasanın önemli bir karar aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Fiyat yatay seyrederken hacmin artması, alıcılarla satıcıların aynı seviyelerde güç sınaması yaptığı şeklinde değerlendiriliyor.

Yön arayışında belirleyici seanslar

OI ağırlıklı fonlama oranının pozitif kalarak yüzde 0.0049 seviyesinde bulunması da dikkat çekti. Bu veri, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların prim ödemeyi sürdürdüğünü ve açık pozisyondaki düşüşe rağmen yükseliş beklentisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Önümüzdeki seanslarda piyasanın odağında 0.67 ile 0.69 dolar aralığı yer alacak. Bu desteğin korunması, düşüş trendinin etkisini kaybetmeye başladığına dair daha güçlü bir işaret oluşturabilir. Buna karşılık bant aşağı yönlü kırılırsa satış baskısının yeniden artması olasılığı öne çıkacak.

Yukarı yönlü senaryoda ise direnç bölgesinin aşılması yeni alımları tetikleyebilir. BitGuru’nun değerlendirmesine göre alım ilgisinin sürmesi ve destek bölgesinin korunması halinde 0.84 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir.