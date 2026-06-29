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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kritik eşik yeniden gündemde! 55 bin dolar için hangi sinyaller izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 61 bin doları geri alamazken 55 bin dolar seviyesi yeniden masaya geldi.
  • 📉 Deribit verilerinde satım opsiyonu primi 115 milyon dolara çıkarken alım tarafı 16 milyon dolarda kaldı ve $BTC için korunma talebi arttı.
  • 🏢 Strategy, 1,2 milyar dolar ek nakit açıkladı ve 1,25 milyar dolarlık Bitcoin ayırdı.
  • 🔄 ABD’de spot Bitcoin ETF’leri yedi haftadır net çıkış görürken sermaye yarı iletken fonlarına kaydı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, perşembe gününden bu yana 61 bin dolar seviyesini geri alamadı. ABD ile İran arasında 60 günlük ateşkes anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesi risk iştahını desteklese de, kripto para piyasasında bu iyimserlik kalıcı bir toparlanma yaratmadı. Özellikle aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı koruma talebindeki sert artış, yatırımcıların 55 bin dolar seviyesini yeniden tartışmasına yol açtı.

İçindekiler
1 Opsiyon piyasasında dikkat çeken korunma talebi
2 Strategy hamlesi kısa vadeli baskıyı azalttı
3 Sermaye akışı teknoloji hisselerine yöneliyor

Opsiyon piyasasında dikkat çeken korunma talebi

Deribit verilerine göre cuma günü Bitcoin satım opsiyonları için ödenen prim 115 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde alım opsiyonlarına ödenen tutar 16 milyon dolarda kaldı. Böylece satım ve alım tarafı arasındaki dengesizlik son 12 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Bu tablo, yükseliş beklentisinin zayıfladığına işaret etse de tek başına satıcıların piyasaya tam güven duyduğunu göstermiyor.

Pazartesi günü Bitcoin için 30 günlük delta skew oranı yüzde 19 olarak ölçüldü. Bu seviye, piyasa yapıcıların aşağı yönlü risk taşımakta isteksiz davrandığını ortaya koyuyor. Son dört haftadır benzer bir eğilim görülse de, veriler 60 bin doların üzerindeki kalıcılık sorunu sürdükçe düşüşe karşı korunma talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Mini sözlük: Delta skew, opsiyon piyasasında aşağı ve yukarı yönlü sözleşmelere biçilen risk primleri arasındaki farkı gösteren bir ölçüdür. Oranın yükselmesi, yatırımcıların genelde düşüş riskine karşı daha fazla koruma satın aldığını anlatır.

Deribit tarafında satım opsiyonlarına ödenen primin alım opsiyonlarını yediye katlaması, Bitcoin’de aşağı yönlü risklere karşı korunma arayışının olağan dışı biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Strategy hamlesi kısa vadeli baskıyı azalttı

Bitcoin’deki zayıflığın bir bölümü, Strategy’nin temettü ödemeleri ile 2027 vadeli borçlarına ilişkin kaygılarla ilişkilendiriliyor. Daha önce MicroStrategy adıyla bilinen Strategy, Bitcoin odaklı kurumsal bilançosuyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirket pazartesi günü, son hisse satışlarından 1,2 milyar dolarlık ek nakit sağladığını ve gerektiğinde satış için 1,25 milyar dolarlık Bitcoin ayırdığını açıkladı.

Bu adımlar kısa vadeli borç endişelerini hafifletirken, Bitcoin arz ve talep dengesi konusunda yeni soru işaretleri de doğurdu. Önümüzdeki birkaç ay içinde doğrudan satış yapılmasa bile, piyasanın bir bölümü şirketin mevcut temettü kapsamı nedeniyle yeni MSTR hissesi ihraç etme baskısının azaldığını düşünüyor.

Sermaye akışı teknoloji hisselerine yöneliyor

ABD piyasalarında enflasyon baskısının hafiflemesi ve petrol fiyatlarının son dört ayın en düşük seviyelerine inmesiyle birlikte riskli varlıklara yönelik ilgi hisse senetleri tarafında güç kazandı. Goldman Sachs, S&P 500 şirketleri için yıllık kar büyümesini yüzde 22 olarak öngördü. Bu tahmin, yüksek değerlemelere yönelik kaygıları bir ölçüde yatıştırdı.

The Kobeissi Letter analizine göre bireysel yatırımcılar altın ve Bitcoin’den çıkarak yarı iletken hisselerine yöneliyor. Bloomberg verileri, yarı iletken odaklı borsa yatırım fonlarına toplam 20 milyar doların üzerinde giriş olduğunu gösterdi. Bu akış, iShares Semiconductor ETF’de yüzde 81, VanEck Semiconductor ETF’de ise yüzde 60 yükselişi beraberinde getirdi.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde art arda yedi haftadır net çıkış yaşanması da yükseliş beklentilerini zayıflattı. 25 Haziran’da görülen 58 bin 50 dolar dip seviyesinden güçlü bir sıçrama bekleyen yatırımcılar için bu tablo destekleyici olmadı. Teknoloji hisselerine yönelen sermaye akışı sürerken, spot ETF tarafındaki çıkışların piyasa hissiyatını baskılamayı sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle 55 bin dolar seviyesinin yeniden test edilmesi ihtimal dışı görülmüyor. Yine de opsiyon piyasasında düşüşe karşı artan korunma talebi, tek başına satıcıların daha güçlü hale geldiği anlamına gelmiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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