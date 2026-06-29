XLM’de kritik eşik korunuyor! Yükseliş senaryosunda hangi seviyeler öne çıkıyor?

Stellar ağının yerel varlığı XLM, aylardır süren düzeltme döneminin ardından daha dengeli bir görünüm sergiliyor. Fiyat önceki zirvelerin belirgin biçimde altında kalsa da, teknik göstergeler satış baskısının zayıfladığına ve alıcıların önemli destek bölgelerini savunmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Teknik görünümde daha yüksek dipler öne çıkıyor

Piyasa analisti Javon Marks, XLM’de yükseliş eğiliminin korunması için daha yüksek dip yapısının devam etmesi gerektiğini belirtti. Marks’a göre bu yapının korunması halinde güçlü bir kırılma yaşanabilir ve fiyat 0.681 dolara kadar yükselebilir. Bu seviye, mevcut bölgelere göre yüzde 294’ün üzerinde bir artış ihtimaline işaret ediyor.

Javon Marks, XLM fiyatının yukarı yönlü yapısını koruması için daha yüksek dipler üretmeyi sürdürmesi gerektiğini, bu senaryoda 0.681 dolar seviyesinin teknik olarak gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

XLM/USDT aylık grafiğinde, önceki döngülerde görülen dalga benzeri bir yapı dikkat çekiyor. Uzun süren düşüş dönemlerini geçmişte birikim evreleri ve ardından sert yükselişler izlemişti. Mevcut tabloda da 2025 zirvelerinden sonra oluşan yuvarlak dip yapısı, satıcıların etkisini kaybetmeye başladığı ve alıcıların kademeli biçimde geri döndüğü yönünde yorumlanıyor.

Fiyat halen düşüş trend çizgisinin altında bulunsa da, bu çizginin aşılması halinde 0.68 ile 0.70 dolar aralığına doğru bir hareket alanı oluşabileceği değerlendiriliyor. Daha geniş yükseliş senaryosunda 1.20 ile 1.25 dolar bandı da hedef bölge olarak izleniyor.

Destek seviyeleri ve dalga analizi

Trend Serra Capital de benzer bir teknik çerçeve ortaya koydu. Kurum, Elliott Dalga Analizi kapsamında XLM’nin Alt Dalga 2’nin son aşamasına ulaşmış olabileceğini, desteğin korunması halinde Dalga 3 sürecinin başlayabileceğini aktardı.

Mini sözlük: Elliott Dalga Analizi, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde ilerlediğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci seviyeleri ise olası destek ve direnç bölgelerini belirlemede kullanılan oranlara dayanır.

Analizde 0.139 dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin altına sarkmaması, yükseliş yapısının korunması açısından kritik görülüyor. Buna karşılık 0.30 doların aşılması, daha güçlü bir trend dönüşü ihtimalini teyit edebilecek bir gelişme olarak izleniyor.

Ara destek bölgeleri olarak 0.204, 0.186 ve 0.164 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Bu alanların yeni alımları çekebileceği düşünülürken, 0.139 doların altına inilmesi yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

Zincir üstü veriler ve ekosistem büyümesi

Teknik görünüm, zincir üstü verilerle de destek buluyor. Ağda günlük aktif adres sayısı 51.500 düzeyinde seyrediyor. Bu veri, piyasa performansı zayıf kalsa da kullanıcı faaliyetinin tamamen durmadığını ve ağ üzerinde düzenli etkileşimin sürdüğünü gösteriyor.

Gözlemci Vijay, Stellar ekosisteminde gerçek dünya varlıkları alanındaki büyümeye dikkat çekti. Ağ üzerindeki varlıkların toplamı son beş çeyrekte 760 milyon dolardan 3.35 milyar dolara yükseldi. Bu artışta tokenleştirilmiş hazine ürünleri, kredi araçları, altın ve stabilcoinlerin etkili olduğu belirtiliyor. Stellar, sınır ötesi ödeme ve varlık tokenleştirme odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.