DTCC, zincir üstü mutabakat için Stellar ağını seçti

ABD sermaye piyasalarının takas ve saklama altyapısında kritik bir rol üstlenen DTCC, zincir üstü mutabakat süreçleri için Stellar ağını tercih etti. Bu adım, düzenlemelere tabi büyük finans kuruluşlarının kamuya açık blokzincirleri kullanmasının önünde uyum engellerinin aşılabilir olduğunu gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Kurumsal kullanımda yeni eşik

DTCC, ABD’de hisse senetleri, tahviller ve fonlar için merkezi saklama ve takas hizmetleri sunuyor. Kurumun Stellar ile ilerleme kararı, tokenizasyon çalışmalarının düzenleyici çerçeve içinde yürütülebileceğine işaret ediyor. Böylece varlık yöneticileri, fon idarecileri ve saklama kuruluşları; Hazine kağıtları, para piyasası fonları ve özel kredi ürünlerini blokzincire taşıma seçeneğini daha güçlü biçimde değerlendirebilir.

Mini sözlük: DTCC, The Depository Trust & Clearing Corporation kısaltmasıdır ve ABD sermaye piyasalarında menkul kıymetlerin takası, mutabakatı ve saklanmasına destek veren temel piyasa altyapılarından biridir. Stellar ise hızlı ve düşük maliyetli değer transferine odaklanan, kamuya açık bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Rajachak75, DTCC’nin düzenleyici netliğin rehberliğinde kurumsal tokenizasyon için bir model oluşturduğunu ve Stellar ağı üzerinde zincir üstüne taşınmasının sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu vurguluyor.

Analist Rajachak75, bu hamlenin bir düzenleyici yapı içinde kamuya açık zincir kullanımına örnek teşkil ettiğini savunuyor. Bu görüşe göre DTCC, uyum yükümlülüklerini ihlal etmeden kamu blokzinciri kullanan ilk güçlü kurumsal örneklerden biri olabilir.

Tokenizasyon pazarına etkisi

Kurumsal cephede atılan bu adım, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları pazarına da ivme kazandırabilir. Token Terminal verilerine göre tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam kilitli değeri 2025 itibarıyla 8 milyar doların üzerine çıktı. Bu seviye, düzenlemeye uygun dijital varlık altyapılarına yönelik talebin büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Geliştiriciler ve borsalar açısından da yeni bir alan oluşabilir. Blokzincir ağlarını düzenlemeye tabi finansal veri standartlarıyla birleştiren araçlara olan ihtiyaç artarken, izlenebilirlik ve kural uyumu özellikleri öne çıkıyor. Bu durum, pilot uygulamaların ötesine geçen daha kalıcı kullanım senaryolarını gündeme taşıyabilir.

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2026 için işaret olarak görülüyor

DTCC sistemleri ile zincirler arası standartların birlikte çalışabilir hale gelmesi, bu teknolojinin daha geniş ölçekte benimsenmesi açısından belirleyici olabilir. Sektördeki beklenti, böylesi bir entegrasyonun başarıya ulaşması halinde düzenlenmiş piyasalarda blokzincir kullanımının 2026 boyunca daha görünür hale gelmesi yönünde şekilleniyor.

DTCC’nin adımı, işlemlerin şeffaf bir defter üzerinde sonuçlandırılmasının büyük kurumlar için uyum gereklilikleriyle çelişmek zorunda olmadığını ortaya koyuyor.

Bu gelişme, kamuya açık blokzincirlerin yalnızca deneysel alanlarda değil, geleneksel finansın temel altyapılarında da rol üstlenebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Özellikle mutabakat, izlenebilirlik ve veri standardizasyonu gibi başlıklarda atılacak sonraki adımlar, kurumsal tokenizasyonun yönünü belirleyecek.