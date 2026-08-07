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Stellar (XLM)

Stellar ağında işlem sayısı zirveye çıktı, XLM kritik eşiğe yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar ağında son 24 saatte 11,1 milyonun üzerinde işlem kaydedildi.
  • 📈 $XLM kritik 0,1770 dolar eşiğinin hemen altında yön arayışını sürdürüyor.
  • 📊 0,1650 dolar desteği korunursa 0,1860 ile 0,1910 dolar aralığı izleniyor.
  • 🌐 İşlem sayısındaki artış, Stellar’ın ödeme altyapısına olan talebin güçlendiğini gösteriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Stellar ağının yerel varlığı XLM, teknik görünümde kritik bir kırılma bölgesine yaklaşırken ağdaki işlem yoğunluğu da dikkat çekici biçimde arttı. Hem fiyat yapısı hem de zincir üstü veriler, piyasanın kısa vadede yön arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

İçindekiler
1 XLM’de teknik görünüm
2 Ağ verileri dikkat çekiyor
3 Kısa vadede izlenecek eşikler

XLM’de teknik görünüm

XLM, son 24 saatte yüzde 1,88 gerileyerek 0,1663 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde işlem hacmi 111,94 milyon dolar, piyasa değeri ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Fiyattaki sınırlı geri çekilmeye rağmen, oluşan teknik yapı olası bir yön değişimi ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti BINANCE KILLERS, XLM’nin 0,1673 dolar civarında alçalan üçgen formasyonunun tepe noktasına yakın seyrettiğini belirtiyor. Teknik analizde bu yapı, çoğu zaman sert bir fiyat hareketi öncesinde izlenen formasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın daha düşük zirveler oluştururken yataya yakın bir destek hattında sıkıştığı teknik formasyondur. Bu yapı, destek ya da direnç kırıldığında kısa vadede yönün daha net ortaya çıkmasına işaret edebilir.

XLM’nin 0,1770 doların üzerine güçlü biçimde çıkması halinde 0,1860 ile 0,1910 dolar aralığındaki direnç bölgesi yeniden test edilebilir.

Piyasadaki sıkışma, alıcıların 0,1650 dolar desteğini korumaya çalıştığını, satıcıların ise aşağı yönlü baskıyı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. 0,1770 doların aşılması halinde yukarı yönlü senaryo güç kazanabilir. Buna karşılık 0,1650 dolar desteğinin kaybedilmesi, yerel dip seviyelerin yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

SeviyeAnlamı
0,1650 dolarKısa vadeli destek
0,1770 dolarKritik kırılma eşiği
0,1860 ile 0,1910 dolarOlası direnç bölgesi

Ağ verileri dikkat çekiyor

Chainspect verilerine göre Stellar ağı son 24 saatte 11,1 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi. Bu rakam, son yedi gün içinde tek bir günde kaydedilen en yüksek işlem hacmi olarak öne çıktı.

Stellar, sınır ötesi ödeme ve finansal transfer odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki son artış, şirketler ve diğer katılımcıların finansal işlemler için bu altyapıyı daha yoğun kullandığına işaret ediyor.

Son 24 saatte 11,1 milyondan fazla işlemin işlenmesi, Stellar ağında kullanımın belirgin biçimde hızlandığını ortaya koyuyor.

İşlem sayısındaki yükseliş, Stellar’ın uluslararası ödemeler için ölçeklenebilir bir blokzincir olarak konumunu destekliyor. Ağın yüksek işlem kapasitesi, dijital finans hizmetlerine yönelik talep arttıkça altyapının dayanıklılığına yönelik güveni de güçlendiriyor.

Kısa vadede izlenecek eşikler

XLM’nin kısa vadeli yönü açısından 0,1770 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölgenin geri alınması halinde 0,1860 ile 0,1910 dolar aralığı yeni hedef alanı olabilir. Aksi durumda satış baskısının sürmesi ve düşüş eğiliminin yeniden hız kazanması ihtimali masada kalıyor.

Analistler, fiyat hareketinin yanında Stellar ağındaki işlem hacmini de yakından izliyor. Çünkü zincir üstü etkinlikteki artış, teknik görünümle birlikte değerlendirildiğinde piyasadaki eğilime dair ek sinyal üretebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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