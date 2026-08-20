XLM’de teknik toparlanma sürerken Zebec, Stellar’da USDC bordrosunu büyüttü

Stellar ağının yerel varlığı XLM, düşüş eğilimini sınırlayan teknik sinyallerle yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Fiyatın trend çizgisi direncinin üzerine çıkması ve önemli bir destek bölgesini yeniden geri alması, kısa vadeli görünümde toparlanma beklentilerini güçlendirdi. Aynı dönemde Zebec Enterprise’ın Stellar üzerinde USDC ile bordro ödemelerini büyütmesi, ağın kurumsal kullanım alanına ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Fiyat görünümünde kritik destek öne çıkıyor

XLM, 0,1816 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 268 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,32 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %9,9’luk yükseliş, teknik yapıda dönüş sinyallerini daha görünür hale getirdi.

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, XLM’nin haftalar süren aşağı yönlü baskının ardından alçalan trend çizgisi direncini aştığını belirtiyor. Aynı süreçte fiyatın yatay destek bölgesini yeniden kazanması ve işlemlerde hareketliliğin artması, alıcıların piyasaya geri döndüğüne işaret ediyor.

Alpha Crypto Signal, XLM fiyatının alçalan trend çizgisini kırdığını ve kilit destek bölgesinin yeniden kazanılmasının kısa vadeli piyasa yapısında değişime işaret edebileceğini vurguluyor.

Buna karşın mevcut görünümün korunması için yeni kazanılan destek alanının savunulması gerekiyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması halinde 0,26 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Destek alanının yeniden kaybedilmesi ise yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Zebec Enterprise kurumsal kullanımı genişletiyor

Zebec Network verileri, Zebec Enterprise’ın lansmandan yalnızca iki ay sonra Stellar üzerinde somut kullanım üretmeye başladığını gösteriyor. Şirketin çözümü şu anda dokuz kurumsal müşteri tarafından kullanılıyor ve USDC cinsinden yıllıklandırılmış bordro ödeme hacmi yaklaşık 4 milyon dolara ulaşıyor.

Zebec, blokzincir tabanlı ödeme ve finans operasyonlarına odaklanan bir altyapı şirketi olarak biliniyor. Şirket, stabilcoin ödemelerini Stellar’ın hızlı mutabakat ağıyla birleştirerek sınır ötesi bordro süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Bordro ödeme hacmi, şirketlerin çalışan maaşlarını belirli bir dönem boyunca ne kadar tutarda işlediğini gösteren ölçüdür. USDC ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan bir stabilcoin olarak dijital ödemelerde yaygın biçimde kullanılır.

Zebec Enterprise, Stellar üzerinde dokuz kurumsal müşteriyle USDC bordro ödemeleri yürütüyor ve yıllıklandırılmış ödeme hacmi yaklaşık 4 milyon dolara ulaşıyor.

Kurumsal ölçekte dijital dolar kullanımı arttıkça, Stellar’ın blokzincir tabanlı finansal işlemler için uygun bir ağ olarak konumu da güçlenebilir. Bu tablo, teknik taraftaki toparlanma ile birlikte değerlendirildiğinde XLM için hem fiyat hem de ağ kullanımı açısından çift yönlü bir destek oluşturuyor.

Önümüzdeki süreçte piyasada belirleyici unsur, XLM’nin geri aldığı destek bölgesini koruyup koruyamayacağı olacak. İşlem hacminde artışın sürmesi ve desteğin korunması halinde yükseliş hareketi 0,26 dolara doğru alan kazanabilir.