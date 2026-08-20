Kayıt Banner
Stellar (XLM)

XLM’de teknik toparlanma sürerken Zebec, Stellar’da USDC bordrosunu büyüttü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XLM teknik direnç aşılırken Stellar üzerindeki kurumsal ödeme trafiği büyüdü.
  • 📈 Son 24 saatte %9,9 yükselen $XLM, 0,1816 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • 🏢 Zebec Enterprise, Stellar ağında dokuz müşteriyle yıllık 4 milyon dolarlık USDC bordrosu işliyor.
  • 🔎 Piyasada şimdi gözler, XLM’nin yeniden kazandığı destek bölgesini koruyup koruyamayacağında.
İlayda Peker
İlayda Peker

Stellar ağının yerel varlığı XLM, düşüş eğilimini sınırlayan teknik sinyallerle yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Fiyatın trend çizgisi direncinin üzerine çıkması ve önemli bir destek bölgesini yeniden geri alması, kısa vadeli görünümde toparlanma beklentilerini güçlendirdi. Aynı dönemde Zebec Enterprise’ın Stellar üzerinde USDC ile bordro ödemelerini büyütmesi, ağın kurumsal kullanım alanına ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik destek öne çıkıyor
2 Zebec Enterprise kurumsal kullanımı genişletiyor

Fiyat görünümünde kritik destek öne çıkıyor

XLM, 0,1816 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 268 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,32 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %9,9’luk yükseliş, teknik yapıda dönüş sinyallerini daha görünür hale getirdi.

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, XLM’nin haftalar süren aşağı yönlü baskının ardından alçalan trend çizgisi direncini aştığını belirtiyor. Aynı süreçte fiyatın yatay destek bölgesini yeniden kazanması ve işlemlerde hareketliliğin artması, alıcıların piyasaya geri döndüğüne işaret ediyor.

Alpha Crypto Signal, XLM fiyatının alçalan trend çizgisini kırdığını ve kilit destek bölgesinin yeniden kazanılmasının kısa vadeli piyasa yapısında değişime işaret edebileceğini vurguluyor.

Buna karşın mevcut görünümün korunması için yeni kazanılan destek alanının savunulması gerekiyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması halinde 0,26 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Destek alanının yeniden kaybedilmesi ise yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Zebec Enterprise kurumsal kullanımı genişletiyor

Zebec Network verileri, Zebec Enterprise’ın lansmandan yalnızca iki ay sonra Stellar üzerinde somut kullanım üretmeye başladığını gösteriyor. Şirketin çözümü şu anda dokuz kurumsal müşteri tarafından kullanılıyor ve USDC cinsinden yıllıklandırılmış bordro ödeme hacmi yaklaşık 4 milyon dolara ulaşıyor.

Zebec, blokzincir tabanlı ödeme ve finans operasyonlarına odaklanan bir altyapı şirketi olarak biliniyor. Şirket, stabilcoin ödemelerini Stellar’ın hızlı mutabakat ağıyla birleştirerek sınır ötesi bordro süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Bordro ödeme hacmi, şirketlerin çalışan maaşlarını belirli bir dönem boyunca ne kadar tutarda işlediğini gösteren ölçüdür. USDC ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan bir stabilcoin olarak dijital ödemelerde yaygın biçimde kullanılır.

Zebec Enterprise, Stellar üzerinde dokuz kurumsal müşteriyle USDC bordro ödemeleri yürütüyor ve yıllıklandırılmış ödeme hacmi yaklaşık 4 milyon dolara ulaşıyor.

Kurumsal ölçekte dijital dolar kullanımı arttıkça, Stellar’ın blokzincir tabanlı finansal işlemler için uygun bir ağ olarak konumu da güçlenebilir. Bu tablo, teknik taraftaki toparlanma ile birlikte değerlendirildiğinde XLM için hem fiyat hem de ağ kullanımı açısından çift yönlü bir destek oluşturuyor.

Önümüzdeki süreçte piyasada belirleyici unsur, XLM’nin geri aldığı destek bölgesini koruyup koruyamayacağı olacak. İşlem hacminde artışın sürmesi ve desteğin korunması halinde yükseliş hareketi 0,26 dolara doğru alan kazanabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stellar ağındaki performans artışı, XLM için 0,29 dolar hedefini öne çıkardı

Stellar, Protocol 28 yükseltmesini 16 Eylül’de ana ağa taşıyacak

Marketnode, Stellar ağında Mellon fonlarını tokenleştirecek

Stellar ağında işlem sayısı zirveye çıktı, XLM kritik eşiğe yaklaştı

Stellar ağında stablecoin transferleri 30 günde %22,46 arttı

Stellar yönetimi, 2025’in ikinci yarı yol haritasını açıkladı

Stellar, yeni analiz paneli sonrası 0,681 dolar hedefiyle izleniyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Wyoming, FRNT için Chainlink CCIP’ye geçişi başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Wyoming, FRNT için Chainlink CCIP’ye geçişi başlattı
CHAINLINK (LINK)
Injective’de çift dip formasyonu oluştu, 7,20 dolar hedefi öne çıktı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Lost your password?