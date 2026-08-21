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Hedera (HBAR)

HBAR’da 0,07 dolar desteği korunurken 0,22 dolar direnci izlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR, 0,07 dolar desteği üzerinde kalırken olası yükseliş dönüşü izleniyor.
  • 📈 Teknik görünümde 0,21 ile 0,22 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
  • 🧩 Hedera, KiloScribe entegrasyonuyla $HBAR ekosisteminde ağ üstü içerik kaydını genişletti.
  • 🗂️ Yeni araç, dosya ve internet sitelerinin kalıcı dijital kayıtlar olarak yazılmasını kolaylaştırıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hedera‘nın yerel tokeni HBAR, alım ilgisinin 0,07 dolar çevresinde güç kazanmasıyla birlikte olası bir yukarı yönlü dönüş sinyali verdi. HBAR, son 24 saatte %4,45 yükselerek 0,07300 dolara çıktı. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 98,16 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik 0,21 ile 0,22 dolar aralığı oldu
2 KiloScribe entegrasyonu ağın kullanım alanını genişletti
3 Piyasanın odağında destek savunması yer aldı

Teknik görünümde kritik eşik 0,21 ile 0,22 dolar aralığı oldu

Kripto analisti Crypto With Gopal, günlük grafikte HBAR için olası bir çift dip formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Fiyatın 0,072 dolar yakınında seyretmesi, aynı destek bölgesinde iki önemli dip oluştuğuna işaret ediyor. Bu yapı, satış baskısının zayıflıyor olabileceğine yönelik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Teknik yapıda ana destek 0,07 dolar seviyesinde kalırken, piyasa katılımcıları alıcıların bu bölgeyi ne ölçüde savunacağını izliyor. Formasyonun boyun çizgisi olarak görülen 0,21 ile 0,22 dolar bandı ise kısa ve orta vadede en önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Crypto With Gopal, HBAR’ın günlük grafiğinde çift dip görünümünün oluştuğunu ve 0,21 ile 0,22 dolar aralığının bu yapının onay seviyesi olarak izlendiğini aktarıyor.

Fiyatın bu direnç bölgesinin üzerine çıkması halinde çift dip formasyonu teknik olarak doğrulanabilir. Böyle bir senaryoda 0,40 dolar civarı bir sonraki hedef bölge olarak gündeme gelebilir. Buna karşılık, kırılım gerçekleşmeden bu görünüm kesinleşmiş sayılmıyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,07300 dolar
Ana destek0,07 dolar
Boyun çizgisi direnci0,21 ile 0,22 dolar
Olası hedef0,40 dolar

KiloScribe entegrasyonu ağın kullanım alanını genişletti

Hedera, aynı zamanda içerik üreticilerine odaklanan ekosistemini KiloScribe entegrasyonuyla genişletti. Hedera, dağıtık defter altyapısıyla çalışan bir ağ olarak kurumsal ve tüketici odaklı uygulamalara hız ve düşük maliyet sunmayı hedefliyor. Yeni entegrasyon, kullanıcıların dijital verileri doğrudan ağ üzerine yazmasına imkan tanıyor.

KiloScribe, kod bilgisi gerektirmeyen yapısıyla dosya, oyun, internet sitesi ve benzeri dijital varlıkların ağ üzerinde kalıcı biçimde kaydedilmesini kolaylaştırıyor. Bu sayede içerik üreticileri Hashinals olarak adlandırılan dijital kayıtları oluşturabiliyor ve blockchain araçlarına aşina olmayan kullanıcılar da sürece daha kolay dahil olabiliyor.

Mini sözlük: Hashinals, dijital içeriklerin Hedera ağı üzerinde kalıcı biçimde kaydedilmesini sağlayan kayıt yapıları için kullanılan bir ifade olarak öne çıkıyor. KiloScribe ise kod yazmadan ağ üstü veri kaydı oluşturmaya imkan veren bir araç olarak konumlanıyor.

Hedera, KiloScribe entegrasyonunun içerik üreticilerine dosya, oyun ve internet sitelerini kalıcı Hashinals olarak oluşturma imkanı sunduğunu vurguluyor.

Bu adım, Hedera’nın kullanım alanını yalnızca token işlemleriyle sınırlı tutmayan yaklaşımını güçlendirdi. Entegrasyonun, dijital içeriklerin blockchain üzerinde saklanmasını kolaylaştırarak teknik engelleri azaltması ve ağın daha geniş kullanımını desteklemesi bekleniyor.

Piyasanın odağında destek savunması yer aldı

HBAR’ın kısa vadeli yönünde belirleyici unsur, alıcıların 0,07 dolar desteğini koruyup koruyamayacağı olacak. Fiyatın 0,21 ile 0,22 dolar aralığına taşınması, teknik görünüm açısından kritik kabul ediliyor. Bu direnç bandının aşılması halinde yükseliş ihtimali güç kazanabilir; aksi durumda mevcut formasyon yalnızca olası bir senaryo olarak kalacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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