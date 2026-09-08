HBAR, 0,084 dolar direncine yönelirken 0,080 desteğini korudu

HBAR, gün içi işlemlerde 0,08008 dolardan toparlanarak 0,08314 dolara kadar yükseldi. Böylece bir seanstaki fiyat aralığı yaklaşık %3,8 oldu. Günün ilerleyen bölümünde 0,082 doların üzeri görülse de yükselişin ardından satışlar geldi ve fiyat yeniden 0,08273 dolar çevresine döndü.

Kısa vadede destek ve direnç öne çıktı

Fiyat hareketi, 0,080 dolar bölgesinde alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret ederken, 0,08314 ile 0,084 dolar aralığında güçlü bir direnç alanı bulunduğunu gösterdi. Kısa vadeli toparlanmaya rağmen kar satışlarının da devrede olduğu görüldü.

Hedera, dağıtık defter altyapısı üzerine kurulu bir ağ olarak biliniyor ve HBAR bu ekosistemin yerel tokeni olarak kullanılıyor. Verilere göre HBAR’ın piyasa değeri 3,63 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 84,78 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Dolaşımdaki arz yaklaşık 43,83 milyar adet.

0,080 dolar çevresindeki talep korunuyor ancak 0,08314 ile 0,084 dolar bandı aşılmadan daha güçlü bir kırılmadan söz etmek zor görünüyor.

Günlük işlem hacminin piyasa değerine oranı yaklaşık %2,3 düzeyinde kaldı. Bu oran aktif işlemlere imkan tanısa da tek başına kalıcı bir yukarı kırılmayı doğrulamıyor. 0,08314 doların aşılması halinde gün içi zirve geride bırakılmış olacak. Buna karşılık 0,08008 doların altına inilmesi, mevcut toparlanma görünümünü zayıflatabilir.

Analistler 4 saatlik bant hareketini izliyor

Analist Kamran Asghar, 4 saatlik grafikte 0,080 dolar civarında destek, 0,082 dolar yakınında ise direnç bulunduğunu belirtiyor. Fiyatın bir süredir bu iki seviye arasında gidip geldiği, taraflardan hiçbirinin belirgin üstünlük kuramadığı görülüyor.

Asghar’ın değerlendirmesine göre alt bandın son dönemde güçlü biçimde savunulması yeni bir tepki yükselişini başlattı. Ancak 0,084 dolara uzanabilecek bir hareket için fiyatın direnç çizgisinin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Direncin kısa süreli aşılması fakat devamının gelmemesi durumunda yatay bant yapısı korunabilir.

0,084 dolara doğru bir hareket için yalnızca direnç aşımı değil, bu hamlenin hacimle desteklenmesi de önem taşıyor.

Bu senaryoda 0,08273 dolardan 0,084 dolara yükseliş yaklaşık %1,5, 0,0845 dolara uzanması ise yaklaşık %2,1 ek artış anlamına geliyor. Buna karşın zayıf hacimle süren kademeli yükselişler ivme kaybına yol açabilir.

Haftalık görünümde 2024 sonundaki yapı ile benzerlik aranıyor

Crypflow’un haftalık grafiği, mevcut fiyat yapısını 2024 sonundaki Hedera görünümüyle karşılaştırıyor. Her iki dönemde de düşen kanal benzeri bir yapı oluştuğu, önceki örnekte fiyatın aşağı yönlü trend çizgilerini aştıktan sonra geri çekilerek kırılımı test ettiği görülüyor.

Bununla birlikte geçmişte görülen benzerliğin aynı sonucun yeniden yaşanacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor. Likidite koşulları, Bitcoin‘in yönü ve altcoin talebi bu görünümü doğrudan etkileyebilir. HBAR halen uzun vadeli düşen direnç çizgisinin altında işlem görüyor. Bu seviyenin haftalık kapanışla aşılması, olası trend dönüşümü açısından daha güçlü bir sinyal sayılabilir.

Sonraki yön için kritik seviyeler netleşti

Yakın destek 0,08008 dolarda bulunuyor. Bunun altında 0,0795 dolar bölgesi ikincil destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise ilk direnç 0,08314 dolarda yer alırken, bu seviyenin geçilmesi halinde 0,084 ile 0,0845 dolar bandı izlenecek ana alan durumunda.

HBAR ayrıca 0,57 dolarlık tarihi zirvesinin %85,47 altında kalmayı sürdürüyor. Kısa vadeli görünümde fiyatın 0,080 doların üzerinde tutunması olumlu karşılansa da daha güçlü teyit için hem 0,08314 doların hem de 4 saatlik bant tavanının üzerinde kapanışlar gerekiyor. Olası bir reddedilmede fiyat önce 0,081 dolara, ardından 0,08008 ve 0,0795 dolar desteklerine çekilebilir.