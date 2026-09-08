Bitcoin 81 bin dolar direncinde zorlanırken altcoinlerde ayrışma arttı

Kripto para piyasasında kısa vadeli baskı sürerken Bitcoin 81 bin dolar bölgesinden bir kez daha geri döndü. Fiyat kısa süreliğine 80 bin 400 doların üzerine çıksa da son işlemlerde 79 bin 100 dolar civarında seyretti. Günlük kayıp yaklaşık yüzde 1,5 oldu. Buna karşın daha geniş teknik görünümde pozitif yapı korunuyor.

Bitcoin direnç bölgesinde güç kaybetti

Bitcoin, yaklaşık 63 bin dolardan 80 bin dolara uzanan hızlı yükselişin ardından ana hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. 200 günlük ortalama 72 bin 700 dolar, 20 günlük ortalama ise 75 bin 450 dolar seviyesine yükseldi. Her iki seviye de mevcut sıkışmanın altında güçlü destek alanları olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık 81 bin ile 82 bin dolar aralığı giderek daha önemli bir direnç bölgesine dönüşüyor. Bitcoin son dönemde 80 bin doların üzerine yerleşmek için birden fazla deneme yaptı, ancak alıcılar son zirveler çevresinde ivmeyi koruyamadı.

RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden yaklaşık 63 seviyesine gerilemesi, ilk kırılma ivmesinin zayıfladığını gösteriyor. 82 bin dolar üzerinde bir günlük kapanış ise hareketi yeniden güçlendirebilir ve 85 bin doları gündeme getirebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ilk destek alanı 77 bin ile 78 bin dolar bandında bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde fiyatın 20 günlük ortalamaya yakın 75 bin 500 dolar seviyesine yönelmesi mümkün görünüyor.

UNI yükselişte öne çıktı

Uniswap ekosisteminin yönetişim tokenı UNI, ağustos ortasında 3,20 dolar civarından başlayan sert yükselişin ardından yaklaşık 7 dolarda işlem görüyor. Token bir aydan kısa sürede iki kattan fazla değer kazandı ve yakın dönemde 7,50 dolara kadar çıktı. Teknik yapı güçlü kalırken, yükselişin ardından kısa vadeli bir soluklanma ihtimali de arttı.

UNI, 20 günlük ortalamasının belirgin şekilde üzerinde kalıyor. Diğer önemli ortalamalar 4,10 ile 4,34 dolar bandında kümelenirken fiyatın bu seviyelerden uzaklaşması, kırılmanın gücünü ortaya koyuyor. Öte yandan bu ayrışma, kısa süreli düzeltme riskini de büyütüyor.

RSI göstergesi yaklaşık 78 ile aşırı alım bölgesinde bulunuyor. 7,50 dolara yönelen hareketin ardından görülen son kırmızı günlük mum, net bir dönüşten çok kar satışlarının ilk işareti olarak değerlendirilebilir. Yukarıda 7,30 ile 7,50 dolar aralığının yeniden aşılması halinde 8 dolar seviyesi izlenebilir. Aşağıda ise 6,20 ile 6,40 dolar bandı ilk önemli destek konumunda.

XRP ve Ethereum destek seviyelerini savunuyor

XRP tarafında ağustos kırılmasının kalıcılığı 1,40 dolar çevresinde yeniden artan satış baskısıyla sınanıyor. Fiyat gün içinde yüzde 2’den fazla gerilese de grafikteki önemli uzun vadeli teknik eşik olan 1,39 doların üzerinde kaldı. 200 günlük ortalama olan 1,35 dolar son dönemde birkaç kez destek görevi gördü. Gün içi işlemlerde bu seviyenin altı kısa süreli test edilse de alıcılar fiyatı yeniden yukarı taşıdı.

XRP için günlük kapanışlarda 1,35 doların korunması, ağustos yükseliş yapısının devamı açısından kritik önem taşıyor. Yukarıda 1,45 ile 1,50 dolar aralığı aşılabilirse 1,50 ile 1,55 dolar bandı yeniden öne çıkabilir, devamında 1,70 dolar yolu tekrar açılabilir. 1,35 doların altına inilmesi halinde ise 1,32 dolardaki 20 günlük ortalama ve ardından 1,23 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu görünüm içinde $XRP’de ana destek noktası olarak 1,35 dolar öne çıkıyor.

Ethereum, ağustostaki güçlü çıkışın ardından 2 bin 500 dolar çevresinde yatay seyrediyor. Fiyatın sert düşüş yaşamadan ivme soğutması, teknik görünüm açısından olumlu kabul ediliyor.

Ethereum son işlemlerde 2 bin 484 dolar seviyesinde bulunuyor. Grafikte 2 bin 400 ile 2 bin 550 dolar arasında belirgin bir sıkışma alanı oluştu. 2 bin 500 ile 2 bin 550 dolar aralığındaki denemeler şimdilik dirençle karşılaşırken, alıcılar alt sınırda sık sık devreye girdi. 200 günlük ortalama 2 bin 182 dolar, 20 günlük ortalama ise 2 bin 335 dolar seviyesinde yer alıyor. Günlük kapanışın 2 bin 550 ile 2 bin 560 dolar üzerine çıkması halinde 2 bin 600 ve ardından 2 bin 650 dolar seviyeleri izlenebilir. Buna karşılık 2 bin 400 doların altı, 2 bin 335 dolardaki 20 günlük ortalamaya doğru bir düzeltme riskini artırabilir.