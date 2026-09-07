XRP’de sert satış sonrası likidasyon dengesizliği %10.535’i aştı

XRP’nin İşçi Bayramı tatili sırasındaki sert düşüşü, vadeli piyasalarda dikkat çeken bir likidasyon dalgasını tetikledi. Fiyatın 1,38 dolara gerilemesiyle birlikte zorunlu pozisyon kapatmaları hızlandı ve piyasa yapısında nadir görülen bir dengesizlik oluştu. CoinGlass verilerine göre saatlik likidasyon dengesizliği kısa süreliğine %10.535’in üzerine çıktı. Bu tabloda, kapatılan uzun pozisyonların hacmi kısa pozisyonlarda görülen kaybı yüz kattan fazla aştı.

Satış dalgasının arkasında ne var

XRP/USD paritesinde gün içi 1,4150 dolar seviyesinden başlayan geri çekilme, yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların zarar durdur emirlerini devreye soktu. Bitcoin‘de 10,72 milyon dolar, Solana’da ise 4,55 milyon dolarlık günlük tasfiyeler öne çıkarken, XRP cephesinde daha kısa vadeli ve teknik nitelikli bir sarsıntı yaşandı.

CoinGlass verileri, XRP’de saatlik likidasyon dengesizliğinin %10.535’i aştığını ve uzun pozisyonların çok daha sert biçimde tasfiye edildiğini gösterdi.

Agresif uzun pozisyon sıkışmasının temelinde, kritik Liquidation Max Pain bölgesine yakın birikmiş işlemler yer aldı. CoinGlass, türev piyasalardaki açık pozisyon ve olası tasfiye seviyelerini izleyen veri platformları arasında bulunuyor. Aylık görünümde XRP fiyatı, satıcılar açısından azami baskı noktası kabul edilen 1,4368 dolardaki Short Max Pain seviyesine yaklaştı. Bu bariyerin aşılacağı beklentisiyle açılan yoğun uzun pozisyonlar, küçük fiyat hareketlerine karşı kırılgan bir yapı oluşturdu.

Mini sözlük: Max Pain, türev piyasalarda en fazla sayıda pozisyonun zarar görebileceği fiyat bölgesini ifade eder. Short Max Pain, özellikle kısa pozisyonların en yüksek baskıyla karşılaşabileceği seviyeyi anlatır.

Fiyat toparlandı, kritik direnç izleniyor

XRP, son durumda yerel dip seviyesinden toparlanarak 1,3892 dolarda işlem gördü. Kısa vadeli grafiklerde dönüş işareti veren bir yapı oluşurken, teknik göstergeler de aşırı satım bölgesinden çıktı. Bu görünüm, en azından kısa vadede alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret etti.

Fiyat, kısa pozisyon tarafındaki baskı seviyesinin yalnızca %3,94 altında bulunuyor. 1,4368 dolardaki bu bölgede 9,20 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye riski yer alıyor. Buna karşılık uzun pozisyon tarafındaki 0,9837 dolarlık Long Max Pain seviyesi güncel fiyatın %28,83 altında kalıyor ve burada 24,29 milyon dolarlık potansiyel tasfiye birikiyor. Bu tablo, son hareketin daha çok yerel bir sarsıntı niteliği taşıdığına işaret ediyor.

Borsalar farklı tepki verdi

Borsalar arasındaki tepki belirgin biçimde ayrıştı. KuCoin ve Gate tarafında net sermaye çıkışı görülürken açık pozisyon miktarı sırasıyla %5,16 ve %4,07 geriledi. Buna karşılık MEXC ve Bybit, spekülatif işlemlerin yoğunlaştığı merkezler olarak öne çıktı. MEXC’de günlük işlem hacmi %118,32 arttı ve yatırımcılar tasfiye dalgası sürerken düşüşü alım fırsatına çevirmeye yöneldi.

Alıcılar için en yakın engel 1,4010 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor; bu bölgenin aşılması durumunda kısa vadeli düşüş eğiliminin sona erdiği görüşü güç kazanabilir.

Piyasada bundan sonraki en yakın teknik eşik 1,4010 dolardaki direnç noktası olacak. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması, akşam saatlerinde oluşan kısa vadeli düşüş mikro trendinin sona erdiğine dair daha güçlü bir teyit sunabilir.