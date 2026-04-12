BITCOIN (BTC) Kripto Para

Trump’tan Hormuz Krizi: Bitcoin 2,5% düştü, 71.000 doların altı görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump’ın Hormuz Boğazı’nı kapatma kararı Bitcoin’de sert düşüşe yol açtı.
  • BTC kısa sürede 71.500 dolardan 70.900 dolar seviyesine indi.
  • ABD-İran tansiyonu sonrası piyasada satış baskısı hızlandı.
  • 📉 Lider kripto para son 24 saatte yüzde 2,5 değer kaybetti. #Bitcoin
  • En önemli nokta: Jeopolitik gelişmeler kripto fiyatlarını sarsmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pazar sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ABD Deniz Kuvvetleri’nin Hormuz Boğazı’nı tüm giriş ve çıkışlara karşı ablukaya aldığını açıkladı. Bu kritik hamle, kripto para piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

İçindekiler
1 Borsalarda dalga: Bitcoin fiyatı geriledi
2 Hormuz Boğazı’nda tansiyon: ABD-İran gerilimi fiyatları etkiliyor

Borsalarda dalga: Bitcoin fiyatı geriledi

Hafta sonu boyunca 73.000 dolar üzerinde işlem gören Bitcoin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın ateşkese dair görüşmelerin Pakistan’da sonuçsuz bittiğini belirtmesinin ardından hızla değer kaybetti.

Vance’ın açıklamasının hemen ardından, lider kripto para biriminin fiyatı 71.500 dolara çekildi. Ancak asıl belirleyici etki, Başkan Trump’ın Hormuz Boğazı’na ilişkin blokaj açıklamasının sonrasında görüldü.

Blokaj kararının yürürlüğe girdiği anlarda, Bitcoin’in fiyatı 70.900 dolar seviyesine kadar düştü. Son 24 saatte yaşanan bu gerilemeyle birlikte, Bitcoin yüzde 2,5 oranında değer yitirdi.

Kripto paralardaki düşüş sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasanın genelinde, haber akışı sonrası satış baskısı dikkat çekti.

Hormuz Boğazı’nda tansiyon: ABD-İran gerilimi fiyatları etkiliyor

Hormuz Boğazı, dünya petrol taşımacılığı açısından kritik bir noktada bulunuyor. ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Başkan’ın buraya yönelik blokaj kararı, bölgede gerilimi tırmandırdı.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, küresel enerji güvenliği ve ticaret hatlarına doğrudan etki ederken, riskli varlıklar arasında görülen kripto paralarda da ani fiyat düzeltmelerini tetikledi.

Açıklamanın ardından borsalarda işlem hacimlerinde artış gözlemlendi. Yatırımcıların bir bölümü, daha fazla değer kaybı yaşanmadan pozisyonlarını küçültmeye yöneldi.

Tarihte benzer jeopolitik gerginliklerin, Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatları üzerinde geçici düşüşlere yol açtığı biliniyor. Son gelişmeler, piyasalarda kırılganlığı öne çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, halihazırda ülke yönetimini sürdürüyor. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, son dönemde dış politika ve uluslararası müzakerelerde etkin rol oynuyor.

Trump, Hormuz Boğazı’na ilişkin blokajın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti. Başkan, giriş veya çıkış yapmaya çalışan tüm gemilerin durdurulacağını ve ABD Deniz Kuvvetleri’nin bu süreci başlatacağını aktardı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
