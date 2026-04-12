Trump’tan Hormuz Krizi: Bitcoin 2,5% düştü, 71.000 doların altı görüldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pazar sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ABD Deniz Kuvvetleri’nin Hormuz Boğazı’nı tüm giriş ve çıkışlara karşı ablukaya aldığını açıkladı. Bu kritik hamle, kripto para piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Borsalarda dalga: Bitcoin fiyatı geriledi

Hafta sonu boyunca 73.000 dolar üzerinde işlem gören Bitcoin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın ateşkese dair görüşmelerin Pakistan’da sonuçsuz bittiğini belirtmesinin ardından hızla değer kaybetti.

Vance’ın açıklamasının hemen ardından, lider kripto para biriminin fiyatı 71.500 dolara çekildi. Ancak asıl belirleyici etki, Başkan Trump’ın Hormuz Boğazı’na ilişkin blokaj açıklamasının sonrasında görüldü.

Blokaj kararının yürürlüğe girdiği anlarda, Bitcoin’in fiyatı 70.900 dolar seviyesine kadar düştü. Son 24 saatte yaşanan bu gerilemeyle birlikte, Bitcoin yüzde 2,5 oranında değer yitirdi.

Kripto paralardaki düşüş sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasanın genelinde, haber akışı sonrası satış baskısı dikkat çekti.

Hormuz Boğazı’nda tansiyon: ABD-İran gerilimi fiyatları etkiliyor

Hormuz Boğazı, dünya petrol taşımacılığı açısından kritik bir noktada bulunuyor. ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Başkan’ın buraya yönelik blokaj kararı, bölgede gerilimi tırmandırdı.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, küresel enerji güvenliği ve ticaret hatlarına doğrudan etki ederken, riskli varlıklar arasında görülen kripto paralarda da ani fiyat düzeltmelerini tetikledi.

Açıklamanın ardından borsalarda işlem hacimlerinde artış gözlemlendi. Yatırımcıların bir bölümü, daha fazla değer kaybı yaşanmadan pozisyonlarını küçültmeye yöneldi.

Tarihte benzer jeopolitik gerginliklerin, Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatları üzerinde geçici düşüşlere yol açtığı biliniyor. Son gelişmeler, piyasalarda kırılganlığı öne çıkardı.

Trump, Hormuz Boğazı’na ilişkin blokajın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti. Başkan, giriş veya çıkış yapmaya çalışan tüm gemilerin durdurulacağını ve ABD Deniz Kuvvetleri’nin bu süreci başlatacağını aktardı.