Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.000 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ağustos ayının son günlerindeyiz. Eylül ayı kripto para yatırımcıları için hep korku ve endişeyle doluydu. BTC Eylül ayını pozitif kapattığı son sene 2016 yılındı. Tarihsel olarak böylesine kötü bir aya girmek üzereyken önemli bir sinyal olacaklara ışık tutuyor olabilir.

Bitcoin (BTC) Yorum

Çin‘in hisse senedi alım satım vergisini %50 oranında düşürdüğü haberi ABD vadeli işlemlerini açılışa doğru canlandırdı. S&P 500 ve Nasdaq güne pozitif başladı. Michael Poppe ise kısa vadede yatırımcıların 25.700 dolar seviyesini koruması gerektiğini savundu. Kripto uzmanına göre bu bölgenin altında şu aşamada kapanışlar çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hatta verdiği örnekte 2015-2016 yatay seyir döneminin bile düşüşten daha iyi bir senaryo olacağını savundu.

Poppe tarafından çizilen tablo korkutucu ancak haksız da değil. Birçok kripto para tüm zamanların en düşük fiyatlarının eşiğinde. Hatta bazıları bu ay gelen satışlarla daha derin tarihi diplere de şahit oldu.

“200 Haftalık EMA devam ederse, burada dibe vurduğumuz ve potansiyel olarak büyük bir giriş noktası elde ettiğimiz sonucuna varılır. Kaybedilirse bir sonraki büyük giriş noktası ve nihai kapitülasyon olarak 19.500-21.500 dolara bakacağım. Kritik seviyeyi kaybetmediğimiz sürece testler bir sorun doğurmaz”.

Kripto Para Sinyali

CryptoCapo hafta sonu yayınladığı piyasa analizinde kısa vadede 27.000 doların üstüne bir sıçrama olabileceğinden bahsetti. Ancak BNB Coin dahil birçok kripto para için aşırı satış sinyallerinin geldiğini açıkladı. Diğer bir analist Titan of Crypto ise 25.900 dolara dikkat çekiyor. Aslında bu seviye Poppe tarafından işaret edilen bölgenin hemen üzerinde.

Analist ayrıca şunları söyledi;

“RSI 1,5 haftadır hala çok düşük. Son yıllarda 7/8 kez 25’in altına indi bu hep bize dibe geldiğimizi söyledi. Bu sinyal geldikten sonra fiyatın yüzde 30 oranında minimum artış yaşadığına şahit olduk”.

Eylül 2019 döneminde 8’de bir ihlali yaşamıştık. Eğer yine aynısı olursa bu ikinci olacak. Diğer taraftan eğer Eylül ayını BTC yükselişle kapatırsa bu da 2016 yılından bu yana ilk defa yeşil bir Eylül olarak tarihe geçecek.