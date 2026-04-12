Bitcoin ETF’lerine rekor giriş, hedefte 88.000 dolar var

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran ile Pakistan’daki barış görüşmelerinin başarısız olduğunu açıklamasının ardından, jeopolitik riskler kripto piyasalarını yeniden öne çıkardı. Buna rağmen, Bitcoin’in fiyat hareketlerinde doğrudan piyasa akışları ve yeni alımlar öne çıkmaya devam etti.

Piyasada olumlu hava sürüyor

Bitcoin piyasasında genel eğilimin pozitif seyrettiği görülüyor. Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, geçtiğimiz hafta 330 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi ve elde ettiği toplam BTC miktarı 766.970’e ulaştı. Son yapılan işlemlerle şirketin bu hafta yaklaşık 8.000 BTC’yi daha portföyüne eklediği tahmin ediliyor.

Kurumsal yatırımcıların talebini gösteren ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde de hareketlilik arttı. Sektörde yaygın kullanılan verilere göre bu hafta ETF’lere 787 milyon dolar net giriş yapıldı. Bu rakam, mart ayı başından beri görülen en yüksek haftalık giriş olarak kayda geçti. Yılın başından bu yana toplam giriş miktarı ise yaklaşık 2 milyar doları buldu.

Bu süreçte, 10x Research’un kurucusu Markus Thielen, piyasaya gönderdiği notta özellikle MicroStrategy’nin alımları ve ETF’lerin arzı azaltmasının aşağı yönlü riski sınırladığını belirtti. Thielen, teknik göstergelerde aşırı satım sinyalleri ve madencilik şirketlerindeki yükselişle birlikte ana senaryosunun 88.000 dolara hareket olduğunu vurguladı.

Alım baskısı ve regülasyon beklentisi güçleniyor

ABD’de halka açık madencilik şirketlerinin hisseleri bu ay yüzde 10 ile 30 arasında yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 4 artış gösterirken, yapay zeka odaklı şirket Nvidia aynı dönemde yüzde 6 değer kazandı.

Thielen, özellikle bazı madencilik şirketlerinin yapay zeka barındırma alanına yönelmesinin piyasanın yeniden bu alana ilgi gösterdiği anlamına geldiğini aktardı. Ayrıca, teknik verilerin güçlenmesi ve piyasa iştahının artması, yükseliş beklentilerini destekliyor.

Kripto piyasasına yönelik iştahın güçlendiğine yönelik başka göstergeler de öne çıkıyor. Nasdaq’ta işlem gören Coinbase ile yurtdışı Binance borsası arasındaki fiyat farkını gösteren Coinbase Premium Endeksi, yüzde 0,0586’ya yükselerek ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu, ABD’li yatırımcıların alım baskısı oluşturduğunu gösteriyor.

21Shares şirketinde kıdemli stratejist Matt Mena, çeyreğin ilerleyen dönemlerinde Clarity Act yasasının çıkma olasılığının kripto piyasalarına yönelik önemli bir yapı oluşturabileceğine dikkat çekti. Mena, yasanın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki çatışmasına açıklık getirebileceğini ifade etti.

Clarity Act’in bu yıl yasalaşma olasılığı yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor. Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarı, halen Senato’da bekliyor.

Mena, “73.000 doların tekrar alınması 75.000 dolara yeni bir deneme yolunu açar, ardından 80.000 dolar aşılırsa fiyat hareketi hızlanabilir, çeyrek sonu için tepe hedef olarak 100.000 dolar ihtimali masada kalır” ifadelerini kullandı.

Makro tarafta, enflasyon verilerinin karışık olduğu ancak ana eğilimin hafiflemeye işaret ettiği görüldü. Tüketici Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,9 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,3 seviyesine çıktı. Enerji fiyatlarındaki yüzde 10’luk sıçrama bu artışta belirleyici oldu.

Çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç) ise aylık yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi ve iki veri de beklentileri az farkla geride bıraktı. Temel fiyat baskılarının kontrol altında kalmaya devam ettiği görülüyor.

Fed’in enerji kaynaklı geçici sıçramaları göz ardı etmesi ve politikada esnek bir duruşunu koruması halinde, piyasaların likidite koşulları güçlenebilir. Bu da hisse senedi ve kripto paralara olumlu yansıyabilir.

Hindistan merkezli Giottus borsasının CEO’su Vikram Subburaj, 70.000 ile 80.000 dolar bandında Bitcoin arzının son derece düşük olduğunu belirtti. Subburaj, bu fiyat aralığında, dolaşımdaki Bitcoin’in sadece yüzde 1’inin yer aldığını, bu nedenle dirençlerin kolay aşılabileceğini kaydetti.