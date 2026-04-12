Fellowship PAC’tan Tether US bağlantılı 300 bin dolarlık ilk seçim harcaması

Kripto para sektörünün yeni oyuncularından Fellowship PAC, 2026 ABD Kongre ara seçimleri öncesinde ilk finansal desteğini açıkladı. Toplam 300 bin dolarlık bu harcamanın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanlığını yapmış ve bugün Tether US’in CEO’luğunu üstlenen Bo Hines’ın kurucuları arasında yer aldığı bir şirkete gönderildiği belirtildi.

Tether ve Fellowship PAC Arasındaki İlişki

Tether US, Tether International’dan farklı olarak Amerika’daki stablecoin faaliyetlerini yürütüyor. Bo Hines, siyaset sahnesindeki geçmişinin ardından Tether US’in başındaki isim oldu. Tether’in sözcüsü, Fellowship PAC ile doğrudan bir ilişkilerinin veya gözetimlerinin bulunmadığı konusunda açıklama yaptı ve Tether US özelindeki sorularda PAC’ın yetkili olduğunu belirtti, fakat detay vermekten kaçındı.

Fellowship PAC, bu ay tekrar aktif hale geldi. Bu süreçte, PAC’ın başkanlığına Tether US’in regülasyon işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Spiro getirildi. Yine bu dönemde, X’te yayınladıkları destek listesinde ABD Temsilciler Meclisi ve Senato için yarışacak bazı Cumhuriyetçi adaylara ve Güney Carolina valiliğinde yarışan Alan Wilson’a da açık destek mesajı paylaşıldı. PAC, hedefinin dijital varlık teknolojisinin gelişimini destekleyen adayları öne çıkarmak olduğunu duyurdu.

Fellowship PAC tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin yeni nesil finans altyapısında global liderliğini pekiştirecek, ekonomik büyümeyi teşvik edecek liderlere destek verileceği ifade edildi.

İlk Harcama ve Seçim Stratejisi

Fellowship PAC’ın ilk maddi yardımı, Georgia’dan Temsilciler Meclisi’ne yeni katılan Cumhuriyetçi aday Fuller’e gönderildi. Fuller, tartışmalı Marjorie Taylor Greene’in yerine yapılan ara seçimde koltuğa oturdu. Henüz Fellowship’in resmi destek listesinde olmamasına rağmen, gelecek ön seçim ve genel seçimlerde desteğe ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Fellowship’in bu yardımı doğrudan değil, bağımsız harcama yöntemiyle gerçekleştirildiği için Fuller’in kampanya stratejileriyle eşgüdüm sağlanmadı.

Fuller’in kripto paralara ilişkin resmi bir görüş bildirmediği ve sektördeki Stand With Crypto inisiyatifinden herhangi bir not almadığı görülüyor. Ancak Donald Trump, Truth Social’daki iletisinde Fuller’a olumlu şekilde değindi.

Fellowship PAC’ın harcamalarına imza atan sayman Mitchell Nobel, Tether’in global varlık yönetimini yürüten Cantor Fitzgerald’da üst düzey görev üstleniyor. Şirketin üst yönetiminde, Trump’ın eski ticaret bakanı Howard Lutnick’in yöneticiliği öne çıkıyor.

Geçen yıl kurulan Fellowship PAC, “şeffaflık ve güven” vurgusuyla önceki benzeri yapılanmalardan ayrıldığı görüşünü ortaya koydu. Kripto ekosistemine bütünsel fayda sağlamayı hedeflediğini, bireysel çıkarların ötesinde bir anlayışla çalışacağını duyurdu.

Kuruluşu yakın geçmişte gerçekleşen Tether US’in stablecoin’i USAT’in piyasa büyüklüğü henüz 37 milyon doları bulmuş durumda. Bu seviyede bir varlık, PAC fonlarının ölçeğinin de sınırlı kaldığı izlenimi oluşturuyor.

Sektör gözlemcileri, zaman zaman süper PACların tehdit olarak öne çıktığını ve gerçek anlamda büyük etki yaratamayabildiğini belirtse de, endüstrinin son dönemde yaptığı büyük harcamalar yasa yapıcılar tarafından ciddiyetle takip ediliyor.

Fellowship PAC’ın bugüne kadarki toplam harcaması, güçlü rakipler arasında yer alan Fairshake’in topladığı fonlara kıyasla oldukça düşük kaldı.

ABD’de ara seçimler hızla yaklaşırken, birçok kritik ön seçim tamamlandı ya da sonuçlanmak üzere. Fairshake ise bu süreçte milyonlarca dolarlık kaynak kullandı.

Eğer Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluğun eline geçerse, komitelerin gündemi Trump’ın politikalarını sorgulamak ve yönetim uygulamalarını incelemek şeklinde yön değiştiriyor. Senato yarışında tablo Demokratlar lehine dönerken, kripto sektörünün her iki partiden de destek bulması gerekecek gibi görünüyor.

Fellowship PAC için, Kongre yarışı henüz yolun başında sayılır. Destekledikleri Cumhuriyetçi adaylar siyasi olarak güçlü bölgelerde yer alıyor. Ancak kazanırlarsa, gelecek yıl Kongre’de farklı bir dinamikle karşı karşıya kalabilirler.