Kripto Para Hukuku

Hodlnaut’ın eski CEO’su Terra çöküşü sonrası dolandırıcılıkla suçlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hodlnaut’ın eski CEO’su Zhu Juntao, Terra çöküşü sonrası altı dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyor.
  • 🔥 Yetkililer, Hodlnaut’ın TerraUSD krizinden etkilenmediği yönünde yanlış bilgilendirme yapıldığını iddia etti.
  • ⚡ $UST krizinde milyonlarca dolar kaybeden kripto kredi şirketleri iflas etti.
  • 💡 Kritik durum: Şirketin 317 milyon dolarlık kullanıcı fonunu Anchor Protocol’e yönlendirdiği ortaya çıktı.
Singapur’da faaliyet gösteren kripto kredi platformu Hodlnaut’ın eski CEO’su Zhu Juntao, şirketin iflasının ardından dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Yöneltilen bu suçlamalar, şirketin TerraUSD ekosisteminin çöküşünden etkilenmesinin ardından yaklaşık dört yıl sonra gündeme getirildi.

İçindekiler
1 Suçlama ve Yasal Süreç
2 Hodlnaut ve TerraUSD Krizi
3 Şirketin Kapanışı ve Kullanıcı Etkileri

Suçlama ve Yasal Süreç

Singapur Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Zhu Juntao’ya altı ayrı dolandırıcılık suçu isnat edildi. Savcılar, Zhu’nun 2022 yılında Hodlnaut çalışanlarını Telegram kanallarında ve müşteri e-postalarında yanıltıcı açıklamalar yapmaya yönlendirdiğini iddia etti. Bu açıklamalarda, platformun TerraUSD krizinden doğrudan etkilenmediği ve herhangi bir zarar yaşanmadığı ileri sürüldü.

O dönemde Zhu’nun, kendi sosyal medya hesabı üzerinden de benzer ifadeleri kamuoyu ile paylaştığı belirtildi. Eğer Zhu suçlu bulunursa, Singapur yasalarına göre her bir suçlamadan 20 yıla kadar hapis veya para cezası alabilir.

Prosecutors allege Zhu directed employees in 2022 to publish false statements on Hodlnaut’s Telegram channels and in customer emails claiming the company had no direct exposure to TerraUSD’s collapse.

Zhu, mahkemeye çıkarılarak tüm iddiaları reddetti ve ön duruşma tarihi 2026 yılının Haziran ayına ertelendi.

Hodlnaut ve TerraUSD Krizi

Hodlnaut, Mayıs 2022’de Terraform Labs’ın algoritmik stabilcoini TerraUSD’nin çöküşünden ağır şekilde etkilenen kripto kredi şirketlerinden biri oldu. Terra ekosistemindeki bu felaket, piyasadan yaklaşık 40 milyar doların silinmesine yol açtı ve piyasada Three Arrows Capital, Celsius ve Voyager gibi başka büyük aktörlerin sarsılmasına neden oldu.

Yapılan soruşturma ve mahkeme kayıtlarına göre, Hodlnaut iflas öncesinde yaklaşık 317 milyon dolarlık kullanıcı fonunu Terra’nın Anchor Protocol isimli protokolüne yönlendirmişti. Anchor, UST üzerinden yıllık yüzde 19,5’e varan getiri teklif ediyordu; fakat Terra krizinin ardından UST neredeyse sıfırlandı.

Mini sözlük: Anchor Protocol, Terra ekosistemi içinde kullanıcıların UST yatırarak yüksek oranlı faiz kazanmalarını sağlayan merkeziyetsiz bir finans platformuydu. Platformun sunduğu yüzde 19,5 getiri oranı, çöküş öncesinde büyük ilgi çekmişti.

Mahkeme tarafından atanan yöneticiler, Hodlnaut’ın Terra çöküşünde toplamda 189,7 milyon dolar zarar ettiğini raporladı. Ayrıca şirketin iç kayıtlarının zayıflığı ve yönetim kadrosunun soruşturmalarda tam iş birliği göstermediği tespit edildi.

ŞirketTerraUSD Krizi Kaybı (Milyon Dolar)Süreç Sonucu
Hodlnaut189,7İflas, tasfiye
Three Arrows CapitalAçıklanmadıİflas
CelsiusAçıklanmadıKonkordato
VoyagerAçıklanmadıİflas

Şirketin Kapanışı ve Kullanıcı Etkileri

2019 yılında kurulan Hodlnaut, sunduğu faizli kripto hesapları sayesinde dünya genelinde 30 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Ancak Ağustos 2022’de, artan finansal baskılar nedeniyle para çekme işlemlerini durdurdu.

Bunun ardından şirket, Singapur Yüksek Mahkemesi kararıyla yargı gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine alındı. Ancak girişimler başarısız olunca Hodlnaut resmen tasfiye edildi.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
