Ripple’dan SEC’ye ödeme stablecoin’leri ve teminat kuralları için belirleyici öneri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Görev Gücü ile Ripple arasında yürütülen politika görüşmeleri, dijital finans alanında 2026 yılına damga vurması beklenen başlıca gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Ripple ve SEC buluşması: Yeni dönem için diyalog

Ripple, 20 Mart 2026’daki görüşmede ödeme stablecoin’leri ile tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin mevcut net sermaye gereksinimleri ve müşteri koruma kuralları çerçevesinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini SEC ile masaya yatırdı. Toplantıda tokenizasyonun finansal piyasalarda yaygınlaşmasıyla oluşacak yeni düzenlemeler de gündeme alındı.

Bu görüşmelerin ardından Ripple, 22 Mayıs 2026’da SEC’ye resmi bir mektup gönderdi. Şirket, yeni önerisinde aracı kurumlar, saklama şirketleri ve kurumsal oyuncular için belirsizliği azaltacak bir düzenleyici çerçeveyi detaylandırdı.

Stablecoin’ler için “nakit eşdeğeri” vurgusu

Ripple’ın önerisinin temelinde, tamamen teminatlandırılmış ödeme stablecoin’lerinin yüksek kaliteli teminat olarak kabul edilmesi bulunuyor. Şirket, RLUSD gibi stablecoin’lerin şeffaf bir “basım-yakım” sistemiyle ve güvenilir varlık karşılığı çıkarıldığı durumlarda, bu dijital paraların nakit benzeri ödeme araçları olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Böylece, piyasadaki kurumsal katılımcıların bu tür dijital varlıkları teminat olarak kullanırken, ağır sermaye yüklerine maruz kalmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ek olarak, Ripple’ın yeni yaklaşımı, stablecoin rezervlerinde uygulanan sermaye indiriminin sıfırlanmasını da içeriyor. RLUSD ve benzeri varlıklar için “0% haircut” talebi, bu tür dijital paraların likidite açısından çok düşük riskli ve hızlı nakde çevrilebilir araçlar olarak görülmesini amaçlıyor.

Mini sözlük: “Haircut”, finansal piyasalarda bir varlığın teminat olarak kabul edilen değerinde yapılan zorunlu indirimi ifade eder. Riskli kabul edilen varlıklar için daha yüksek, güvenli kabul edilenlerde ise çok düşük veya sıfır olabilir.

Fonksiyon temelli varlık sınıflandırması ve XRP vurgusu

Ripple, düzenleyici ortamda varlıkların etiketlere değil, kullanım amaçlarına göre değerlendirilmesini istiyor. Bunun somut bir örneği olarak şirket, XRP ve benzeri dijital varlıkların da Bitcoin ve Ethereum gibi yerleşik kripto paralarla aynı işlevi gördüğü durumlarda benzer sermaye kurallarına tabi tutulmasını talep etti.

Şirkete göre, birbirine yakın fonksiyonlara sahip varlıklar arasında farklı sermaye kuralları uygulanması, piyasalarda gereksiz sürtüşmelere ve likidite yönetiminde dengesizliğe yol açıyor.

On-chain kayıt sistemi ve şeffaflık önerisi

Ripple, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin ve işlem geçmişinin zincir üzerinde tutulduğu merkezi bir kayıt sisteminin de regülasyonlara entegre edilmesini önerdi. Şirket, böyle bir mekanizma ile dağınık ve şeffaf olmayan geleneksel kayıt süreçleri yerine, blockchain tabanlı platformlar sayesinde sahiplik ve transferlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde izlenebileceğini aktardı.

Ripple’ın SEC’ye sunduğu mektupta, “Varlıkların kullanım şekline dayalı yeni bir düzenleyici çerçeve, kurumsal piyasaların hem likidite hem de şeffaflık anlamında ileriye taşınmasına katkı sağlayacaktır.” ifadesine dikkat çekildi.

Önerilerin genel amacı, kurumsal yatırımcıların tokenlaştırılmış varlıkları daha etkin ve güvenli bir biçimde kullanabilmesi için piyasa altyapısının modernize edilmesi olarak kayda geçti.

Düzenleyici Eleman Mevcut Yaklaşım Ripple’ın Önerisi Stablecoin Teminatı Yüksek sermaye indirimi uygulanıyor 0% haircut, nakit eşdeğeri olarak kabul XRP ve Benzer Varlıklar İşlevsel benzerliğe rağmen farklı sermaye uygulamaları Fonksiyon temelli eşit yükümlülük talebi Kayıt Sistemi Geleneksel, off-chain kayıtlar On-chain, merkezi ve şeffaf blokzincir bazlı kayıt