XRP işlemci getirileri 6 yılın en düşük seviyesinde, aşırı korku ortamı alım fırsatı sinyali verdi

XRP’de son günlerde işlem verenlerin ortalama getirileri 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. On-chain analiz firması Santiment Intelligence tarafından sağlanan verilere göre XRP, tarihsel olarak aşırı değersiz görülen bir noktaya ulaşmış durumda.

Piyasa dip sinyalleri ve MVRV göstergesi

Kripto piyasasında kısa vadeli karlılığın önemli bir göstergesi olan 30 günlük MVRV oranı (Market Value to Realized Value), Aralık 2020’den bu yana ilk kez bu kadar düşük seviyede ölçüldü. Son bir ay içinde XRP alım-satımı yapan yatırımcılar, şu anda ortalama olarak yüzde 47 oranında zarar etmiş durumda. XRP’nin güncel fiyatı 1,34 dolar olarak kaydedildi.

Geçmişte bu denli düşük MVRV verileri, genellikle piyasa diplerinde kümeleniyor ve mevcut ortamda birçok kısa vadeli yatırımcının satış baskısına dayanamayarak piyasadan çekildiğini gösteriyor.

Bu gibi dönemlerde piyasadan çıkan “zayıf ellerin” ardından, duygular yatıştığında hızlı toparlanmalara zemin hazırlanabiliyor.

Mini sözlük: MVRV oranı, bir yatırım aracının güncel piyasa değeriyle elde tutulurken ödenen ortalama maliyet kıyaslandığında aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerinin saptanmasında yol gösteriyor.

XRP’de güçlü ralli sonrası sert düşüş

Mevcut düşüş eğilimi 2024 ve 2025’in sonlarında kaydedilen güçlü yükselişlerin ardından geldi. O dönemde Ripple’ın regülasyon cephesindeki ilerleyişi, kurumsal ilginin artması ve ETF beklentileri sayesinde XRP fiyatı 3,65 dolarla tüm zamanların zirvesine çıkmıştı.

Ancak, hızlı yükselişin ardından gelen sert dalgalanmalarla özellikle yükselişi kaçırmamak için geç alım yapanlar yüksek seviyelerden alım gerçekleştirerek zarar etti. Sonraki süreçte tekrarlayan satışlar, kısa vadeli yatırımcıların kayıplarını daha da derinleştirdi ve piyasa genelinde korkunun büyümesine yol açtı.

XRP işlemcilerinin ortalama getirileri son altı yılın en zayıf seviyesine düşerken, kısa vadeli yatırımcıların büyük bölümü son satış dalgasında zarar yazdı. Tarihsel veriler bu aşırı korku ortamlarının çoğunlukla önemli dip seviyelerine işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Aşırı korku ve yatırımcı davranışı

Santiment verileri, piyasadaki genel duyarlılığın belirgin biçimde kötüleştiğini ve tartışmaların giderek daha çok korku, belirsizlik, şüphe ve pes etme temalı olduğunu gösteriyor. Analistlere göre bu ortamlar, çoğu zaman yeni fırsatların ortaya çıktığı anlar olabilir.

Yatırımcı duyarlılığının sert şekilde baskılandığı ve MVRV göstergesinin aşırı gerilediği bu dönemlerde, geçmişte ufak olumlu gelişmelerin bile güçlü bir toparlanmaya öncülük ettiği biliniyor. Böyle anlarda kenarda bekleyen alıcıların tekrar harekete geçme eğilimi artıyor.

Balina hareketlerinde yavaşlama

Büyük yatırımcı hareketlerine bakıldığında ise “balina” transferlerinde yüzde 50’yi aşan bir durgunluk söz konusu. Bazı yorumcular bunu piyasaya güvensizlik olarak değerlendirirken, bir kesim de bunun daha çok birikim süreci ve yeni hamleler öncesi bekleme dönemi olabileceğini düşünüyor.

Gösterge Son Değer Önceki Tepe MVRV (30 gün) -47% Aralık 2020’den bu yana en düşük XRP fiyatı 1,34 dolar 3,65 dolar (tüm zamanların zirvesi) Balina transfer hacmi %50’den fazla azaldı Önceki aylara göre yarı/yarıdan fazla düşük

MVRV değerlerinin normalde hemen bir dönüşü garanti etmese de, kısa vadeli kayıpların fiyatlanmış olması, aşağı yönlü baskının büyük ölçüde karşılandığı algısına yol açıyor.

Yatırımcıların zararları, piyasa değeri göstergeleri ve genel korku sinyalleri tüm zamanların ekstrem seviyelerine yaklaşırken, XRP için kritik bir döneme girildiği belirtiliyor.