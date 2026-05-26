XRP piyasasında Binance likiditesi Ocak 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi

XRP, 1,34 dolar seviyesine yakın işlem görürken, son 24 saatte yüzde 0,83 düşüş yaşadı ve geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık %3,5 geriledi. Binance borsasında yayınlanan verilere göre, XRP’nin piyasa derinliği Ocak 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi. Özellikle son bir ayda XRP likidite endeksinin 0,043’e gerilemesi dikkat çekti. Bu oran, 2022-2024 döneminde likidite endeksinin 3 ile 4 arasında dalgalandığı önceki güçlü işlem dönemlerinin oldukça altında kaldı.

Likidite düşüşü: Fiyat oynaklığı ve piyasa hassasiyetini artırıyor

XRP piyasasındaki düşük likidite doğrudan olumlu ya da olumsuz bir fiyat sinyali vermiyor, ancak piyasada daha az alış ve satış emri bulunması büyük emirlerin fiyatı çok daha sert hareket ettirebileceği anlamına geliyor. Alım satım hacminin daralması, XRP’yi anlık yoğun alış veya satış baskılarına karşı daha kırılgan hale getirdi. Binance’teki düşük likidite, önceki piyasa döngülerine kıyasla alım satım işlemlerinin zayıfladığını gösteriyor.

Likidite, bir varlığın fiyatı üzerinde büyük dalgalanma olmadan ne kadar kolay alınabileceği ya da satılabileceğini ifade eder. Düşük likidite genellikle fiyat davranışının istikrarını azaltır ve daha sert fiyat hareketlerine neden olabilir.

Son veriler, XRP’nin 2025 rallisinden geri çekilmesiyle birlikte piyasa derinliğinde belirgin bir düşüş yaşandığına işaret ediyor. Daha önce piyasa canlıyken yüksek likidite, büyük emirlerin daha sarsıntısız şekilde piyasada karşılık bulmasını sağlarken, mevcut ortamda aynı desteğin bulunmadığı görülüyor.

Böyle bir düşük likidite ortamında, ciddi bir alıcı kitlesinin piyasaya girmesi hızlı bir yükselişi, güçlü satış baskılarının ise sert bir düşüşü beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Piyasa derinliği, bir varlığın mevcut alış ve satış emirlerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Derinlik azaldıkça, büyük işlemler fiyatı daha kolay oynatabilir.

XRP’de duyarlılık negatife döndü: Alım fırsatı mı?

Zincir üstü analiz şirketi Santiment’in verilerine göre, XRP ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar ağırlıklı olarak negatife dönmüş durumda. Pozitif/negatif yorum oranı yaklaşık 1,1’e kadar geriledi; yani her pozitif yoruma karşı neredeyse eşit miktarda olumsuz yorum var. Tarihsel olarak bu tür korku ve şüphe dönemlerinin XRP için zaman zaman tersine hareketin işareti olabileceği belirtiliyor. Çünkü piyasanın büyük kısmı pes ettiğinde kısa vadeli satıcılar ellerindeki varlıkları satarak mevcut satış baskısını azaltmış olabiliyor.

Santiment analizlerinde, “Kitle aşırı derecede negatif olduğunda, zayıf eller satışlarını tamamlamış olabilir ve yeni alım dalgalarına alan açılmış olabilir” yorumuna yer veriliyor.

Bunun tersinin de geçtiğimiz dönemlerde yaşandığı, yani piyasanın aşırı iyimser olduğu zamanlarda yeni alıcının bulunmasının zorlaştığı ve rallilerin hız kesebildiği görülüyor. Mevcut durumda XRP, henüz anlamlı bir toparlanma sinyali üretmediği için temkin daha yüksek.

Token, halen 1,35 – 1,50 dolar aralığındaki ana toparlanma bölgesinin altında seyrediyor. Bu bandın yeniden aşılması, son düzeltmeden sonra erken toparlanma işareti olabilir.

XRP fiyatında izlenmesi gereken seviyeler

Aylık grafikte XRP, 3,04 dolar civarındaki ana direnç hattından dönerek uzun vadeli direnç bölgesini korudu. Bu bölge, fiyatın yükseliş ivmesini kaybedip kısa vadeli tepeden geri çekildiği nokta oldu.

Fiyat, bu reddedilmeyle birlikte son aylarda düşüş eğilimini korudu ve tekrar 1,34 dolara kadar geriledi. Satıcıların bu aralıkta aktif kalmaya devam ettiği görülüyor.

Aşağı yönlü en kritik seviye olarak 0,73 dolar dikkat çekiyor. Bu bölge, daha önce direnç olarak çalışmıştı; şimdi ise fiyat düşmeye devam ederse destek olarak öne çıkabilir. Eğer fiyat bu seviyenin altına inerse, bir sonraki önemli destek yaklaşık 0,17 dolarda bulunuyor. Burası, daha önceki birikim bölgesiydi.

Seviye Anlamı 3,04 $ Uzun vadeli ana direnç 1,35–1,50 $ Kısa ve orta vadeli direnç/toparlanma alanı 0,73 $ Kritik destek, eski direnç bölgesi 0,17 $ Bir sonraki büyük destek (eski akümülasyon)

Kısa vadede fiyatın yeniden 1,35 – 1,50 dolar bandına yükselmesi, satış baskısını azaltabilir ve talebin canlandığına işaret edebilir. Ancak fiyat bu bölgeyi aşamazsa ve özellikle Binance’teki düşük likidite devam ederse, bir sonraki düşüş ihtimali masada kalmaya devam edecek.