XRP’de sosyal duyarlılık yeniden dipte, 1.30 dolar seviyesinde kritik destek test ediliyor

Piyasalarda yatırımcı duyarlılığı yeniden düşüş eğilimine girdi. XRP özelinde sosyal medyadaki olumlu ve olumsuz yorumların oranı 1.1’e geriledi. Bu, Santiment’in yeni analizine göre yatırımcıların XRP hakkındaki beklentisinin son dönemde hızla zayıfladığını gösteriyor. Analistler, bu derece kötümser atmosferin tarihsel olarak XRP için genellikle fiyat dipleriyle örtüştüğüne dikkat çekiyor.

Sosyal duyarlılık “alım bölgesi”ne indi

Analistler, toplulukta artan korku ortamının zayıf ellerin büyük oranda piyasadan çıktığına işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle sosyal medyada XRP’ye dair karamsarlık hakim olduğunda, satış baskısının azalmaya başlaması olası görülüyor. Bu gibi dönemlerde, düşük seviyede dahi olsa alıcı ilgisi hızlı şekilde fiyatlarda dengelenmeye veya yukarı yönlü hareketlere yol açabiliyor.

Santiment’in yayımladığı son duyarlılık endeksi, bu trendin grafik üzerinde net şekilde izlenebildiğini ortaya koyuyor. XRP daha önce de duyarlılığın korku ve panik yoğunluğunun arttığı dönemlerde lokal dipler oluşturmuş, sonrasında ise kısmi de olsa toparlanmalar yaşanmıştı. Mart ayında uzun süren bir satış baskısından çıkan XRP, o dönemden bu yana ilk kez yeniden “korku bölgesi”ne geri dönmüş oldu.

Fiyat yatay destek hattında tutunuyor

XRP’nin teknik görünümünde, piyasanın hâlâ dengesizliğini koruduğu aktarılıyor. Varlık, 50 günlük hareketli ortalama üzerindeki direnç bölgesini birkaç kez aşmakta başarısız olduktan sonra 1.30 dolar civarındaki yatay desteğin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son dönemde gelen kısa süreli tepki hareketlerine rağmen, XRP ana trend göstergelerinin çoğunun altında kalarak zayıf bir tablo çiziyor.

Mini sözlük: Hareketli ortalama (moving average), bir varlığın belirli bir döneme ait fiyatlarının ortalamasını alarak hesaplanan ve fiyat grafiklerinde trendleri daha net görmek için kullanılan teknik analiz aracıdır.

Ayıların baskısı hissediliyor

Öte yandan, yatırımcı psikolojisine ilişkin sinyallerle fiyat grafiği arasındaki ayrışma giderek belirginleşiyor. Uzun süren yatay seyrin ve üst üste başarısız yükseliş denemelerinin ardından piyasa katılımcılarının giderek daha umutsuz hale gelmesi, kısa vadede ters fiyat hareketleri için zemin oluşturabiliyor. Analistler, negatif pozisyonların aşırıya kaçtığı anlarda agresif satışların yerini genellikle fiyatlarda durulmaya bırakabileceğini vurguluyor.

Santiment, “Aşırı iyimserlikte FOMO etkisiyle yatırımcılar agresifçe alım yaparken, sosyal duyarlılık olumsuz yönlere kaydığında ise çoğu zaman yerel dipler görülüyor,” tespitine yer verdi.

Pozitif sosyal duyarlılığın aşırıya ulaştığı anlarda ise piyasada alıcı talebinin azalması ve yeni alıcıların piyasaya girmemesi sıkça fiyat zirvelerine denk geliyor. Böyle dönemlerde çoğu yatırımcı zaten mevcut pozisyonda olduğu için yükselişin devamı zorlaşıyor.

Gösterge Güncel Durum Tarihsel Sonuç Sosyal duyarlılık (pozitif/negatif) 1.1 Dip aralıklarında benzer oranlar görüldü Fiyat destek seviyesi 1.30 dolar Önceki toparlanmalar bu bölgede başlamıştı 50 günlük hareketli ortalama Direncin altında Geçilemeyen direnç fiyatı baskılıyor

Analistler, XRP’nin mevcut pozisyonunda özellikle sosyal duyarlılıktaki bu aşırı olumsuzluğun geçmişte çoğunlukla toparlanmayla sonuçlandığını, ancak genel piyasa eğiliminin hâlen temkinli kalmayı gerektirdiğine işaret ediyor.