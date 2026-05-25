Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’nin Binance borsasındaki likiditesi sıfıra yaklaşırken yükseliş beklentisi arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’te $XRP likiditesi sıfıra yaklaşınca yükseliş spekülasyonu alevlendi.
  • 🔎 Satışlar azalırken büyük alıcıların piyasaya girme ihtimali konuşuluyor.
  • ⚡ Düşük likiditeyle birlikte fiyatın ani hareket etmesi piyasada ilgi topladı.
  • 💡 Kritik durum: Emirlere karşı azalan arz, XRP’de yeni bir ralli başlatabilir.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında son günlerde önemli fiyat hareketlerine sahne olan XRP, son bir haftadır aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam etti. Binance borsasındaki işlem hacminin de etkisiyle yatırımcıların temkinli davrandığı dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Binance’teki likidite endeksi sıfıra yaklaştı
2 Sıkışan likidite yükseliş beklentisini artırıyor
3 Düşen arz ve hareket beklentisi
4 Piyasanın dikkat ettiği noktalar

Binance’teki likidite endeksi sıfıra yaklaştı

Cryptoquant tarafından paylaşılan veriler, XRP tarafında satış baskısının azalmakta olduğu yönünde güçlü sinyaller veriyor. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan rapora göre, XRP’nin Binance borsasındaki 30 günlük likidite endeksi ciddi oranda düştü ve neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. Uzmanlara göre, bir kripto varlığın likidite düzeyi, yatırımcıların piyasada kayda değer fiyat dalgalanmalarına yol açmadan alım-satım işlemi yapabilmesini ölçüyor.

Mini sözlük: Likidite endeksi, bir borsada belirli bir kripto paranın alım-satım emirlerinin ne kadar yoğun ve yaygın olduğunu gösteren bir metriktir. Düşük likidite, piyasada alıcı ve satıcı sayısının azaldığı ve fiyat değişimlerinin daha sert olabileceği anlamına gelir.

Likidite endeksindeki bu sert gerileme, emir defterlerinde yalnızca sınırlı sayıda satış emri kalması anlamına geliyor. Bu da agresif alımlar geldiğinde fiyatın hızlı bir şekilde yukarı çekilebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sıkışan likidite yükseliş beklentisini artırıyor

XRP’nin Binance üzerindeki likidite endeksinin tabana yaklaşması, mevcut dolaşıma kıyasla borsadaki XRP arzının önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bu gelişme, geçmişte benzer koşullar yaşandığında fiyatlarda keskin yükselişlerin gerçekleştiğini hatırlatıyor.

Analistlere göre, likiditenin hızla azaldığı bu tür ortamlarda satış baskısı azalırken, büyük yatırımcıların ilgisi artıyor ve fiyatlarda yukarı yönlü hareket potansiyeli güçleniyor.

Piyasa gözlemcileri, eğer piyasaya yeni sermaye girişi olursa XRP’nin düşük likidite yapısı nedeniyle fiyatında ani ve güçlü artışlar yaşanabileceğini öngörüyor.

TarihBorsaLikidite EndeksiFiyat Tepkisi
Mayıs 2024BinanceNeredeyse sıfırBeklenen yükseliş
Önceki örnekBüyük borsaÇok düşükHızlı yükseliş

Düşen arz ve hareket beklentisi

Uzun süren aşağı yönlü hareketin ardından Binance’teki XRP satış emirlerinin azalması, ileriye dönük fiyat hareketi açısından takip ediliyor. Yakın dönemde borsada yaşanan likidite sıkışmasında, XRP için büyük bir hareket potansiyeli oluştuğu konuşuluyor. Uzmanlar, geçmişte olduğu gibi bu kez de önemli bir fiyat sıçraması olabileceğini ifade ediyor.

Bir önceki likidite sıkışıklığında Ripple tarafından geliştirilen kripto parada gözle görülür bir yükseliş kaydedilmişti. Son yaşanan gelişmeler üzerine piyasa yeni bir hareket için beklenti içine girdi.

Piyasanın dikkat ettiği noktalar

Borsalarda işlem yapılan kripto paralarda likidite, sadece fiyat oluşumu değil, büyük yatırımcı davranışları açısından da kritik öneme sahip. Düşük likidite, küçük bir yatırım hareketiyle bile önemli fiyat değişimlerine yol açabileceği için çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getiriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, düşük likidite ortamında XRP fiyatında yukarı yönlü sert hareketler yaşanabileceğine dair beklentiler gündemde kalmayı sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı 1,36 dolara yükseldi 1,11 dolar desteği kritik önemde

PlayStation ağında XRP söylentileri gerçek dışı çıktı

XRP’de sıkışan wedge yapısı piyasada kırılım beklentisini artırdı

XRP borsalardan bir günde 35 milyonun üzerinde çekildi fiyat haftalık bazda %5,43 geriledi

XRP’de 1 milyon dolar üstü işlemler yüzde 57 azaldı fiyat 1.32 dolarda kritik bölgede sıkıştı

XRP fiyatı Gemini’de anlık likidite sıkışmasında 50 dolar seviyesini gördü

XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar artarken NVT göstergesi risk uyarısı veriyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Lagarde dijital dolarizasyon uyarısı yaptı: Stablecoin piyasasında 300 milyar dolara yakın ABD üstünlüğü
Bir Sonraki Yazı 86 Gnosis Safe’de iki saatte 3,2 milyon dolarlık dijital varlık çalındı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

New York’ta 39.069 hareketsiz Bitcoin cüzdanı için mülkiyet davası açıldı
BITCOIN (BTC)
Paul Graham’dan Demokratlara uyarı: Elizabeth Warren’ın kripto karşıtlığı partiyi riske atıyor
Kripto Para
Kripto Piyasasında Başka Uygulamaya İhtiyacınız Kalmayacak: Karşınızda CryptoAppsy!
BITCOIN Haberleri
86 Gnosis Safe’de iki saatte 3,2 milyon dolarlık dijital varlık çalındı
Ethereum (ETH)
Lagarde dijital dolarizasyon uyarısı yaptı: Stablecoin piyasasında 300 milyar dolara yakın ABD üstünlüğü
STABILCOIN
Lost your password?