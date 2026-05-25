XRP’nin Binance borsasındaki likiditesi sıfıra yaklaşırken yükseliş beklentisi arttı

Kripto para piyasasında son günlerde önemli fiyat hareketlerine sahne olan XRP, son bir haftadır aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam etti. Binance borsasındaki işlem hacminin de etkisiyle yatırımcıların temkinli davrandığı dikkat çekiyor.

Binance’teki likidite endeksi sıfıra yaklaştı

Cryptoquant tarafından paylaşılan veriler, XRP tarafında satış baskısının azalmakta olduğu yönünde güçlü sinyaller veriyor. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan rapora göre, XRP’nin Binance borsasındaki 30 günlük likidite endeksi ciddi oranda düştü ve neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. Uzmanlara göre, bir kripto varlığın likidite düzeyi, yatırımcıların piyasada kayda değer fiyat dalgalanmalarına yol açmadan alım-satım işlemi yapabilmesini ölçüyor.

Mini sözlük: Likidite endeksi, bir borsada belirli bir kripto paranın alım-satım emirlerinin ne kadar yoğun ve yaygın olduğunu gösteren bir metriktir. Düşük likidite, piyasada alıcı ve satıcı sayısının azaldığı ve fiyat değişimlerinin daha sert olabileceği anlamına gelir.

Likidite endeksindeki bu sert gerileme, emir defterlerinde yalnızca sınırlı sayıda satış emri kalması anlamına geliyor. Bu da agresif alımlar geldiğinde fiyatın hızlı bir şekilde yukarı çekilebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sıkışan likidite yükseliş beklentisini artırıyor

XRP’nin Binance üzerindeki likidite endeksinin tabana yaklaşması, mevcut dolaşıma kıyasla borsadaki XRP arzının önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bu gelişme, geçmişte benzer koşullar yaşandığında fiyatlarda keskin yükselişlerin gerçekleştiğini hatırlatıyor.

Analistlere göre, likiditenin hızla azaldığı bu tür ortamlarda satış baskısı azalırken, büyük yatırımcıların ilgisi artıyor ve fiyatlarda yukarı yönlü hareket potansiyeli güçleniyor.

Piyasa gözlemcileri, eğer piyasaya yeni sermaye girişi olursa XRP’nin düşük likidite yapısı nedeniyle fiyatında ani ve güçlü artışlar yaşanabileceğini öngörüyor.

Tarih Borsa Likidite Endeksi Fiyat Tepkisi Mayıs 2024 Binance Neredeyse sıfır Beklenen yükseliş Önceki örnek Büyük borsa Çok düşük Hızlı yükseliş

Düşen arz ve hareket beklentisi

Uzun süren aşağı yönlü hareketin ardından Binance’teki XRP satış emirlerinin azalması, ileriye dönük fiyat hareketi açısından takip ediliyor. Yakın dönemde borsada yaşanan likidite sıkışmasında, XRP için büyük bir hareket potansiyeli oluştuğu konuşuluyor. Uzmanlar, geçmişte olduğu gibi bu kez de önemli bir fiyat sıçraması olabileceğini ifade ediyor.

Bir önceki likidite sıkışıklığında Ripple tarafından geliştirilen kripto parada gözle görülür bir yükseliş kaydedilmişti. Son yaşanan gelişmeler üzerine piyasa yeni bir hareket için beklenti içine girdi.

Piyasanın dikkat ettiği noktalar

Borsalarda işlem yapılan kripto paralarda likidite, sadece fiyat oluşumu değil, büyük yatırımcı davranışları açısından da kritik öneme sahip. Düşük likidite, küçük bir yatırım hareketiyle bile önemli fiyat değişimlerine yol açabileceği için çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getiriyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, düşük likidite ortamında XRP fiyatında yukarı yönlü sert hareketler yaşanabileceğine dair beklentiler gündemde kalmayı sürdürüyor.