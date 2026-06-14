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SEC, T. Rowe Price kripto ETF’sine onay verdi, fonda XRP %11,42 payla üçüncü sıraya yerleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC onayının ardından T. Rowe Price kripto ETF’sinde XRP, %11,42 payla üçüncü sıraya yerleşti.
  • 📊 Fon dağılımında Bitcoin ve Ethereum’un ardından gelen $XRP, Solana’nın %8,66’lık ağırlığının üstünde konumlandı.
  • 🏛️ Gelişme, ABD’de XRP’ye yönelik düzenleyici belirsizliğin ardından kurumsal ürünlere dahil olma sürecini hızlandırdı.
  • 👀 T. Rowe Price gibi büyük bir varlık yöneticisinin tercihi, kurumsal yatırımcıların XRP’yi daha yakından izlemesine yol açtı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, NYSE Arca’nın kural değişikliğini onaylamasıyla T. Rowe Price’ın aktif yönetilen kripto ETF’sinin piyasaya sürülmesinin önü açıldı. Çoklu dijital varlıklardan oluşan fonda en çok dikkat çeken unsur ise XRP’nin portföy içindeki ağırlığı oldu.

İçindekiler
1 Fon dağılımında XRP öne çıktı
2 Düzenleyici görünümde değişim mesajı
3 Kurumsal yatırımcıların takibine girdi

Fon dağılımında XRP öne çıktı

Onaylanan dağılıma göre XRP, %11,42 ağırlıkla fondaki üçüncü büyük varlık konumuna yerleşti. İlk iki sırada Bitcoin ve Ethereum bulunurken, XRP; Solana, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Bitcoin Cash, Chainlink ve Stellar gibi varlıkların önünde sıralandı.

Bu tablo, XRP’nin fonda tali bir unsur olarak değil, ana dağılım kalemlerinden biri olarak konumlandığını gösteriyor. Düzenlemeye tabi ve profesyonel şekilde yönetilen bir yatırım ürününde bu ölçekte yer alması, varlığın kurumsal çerçevede daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

VarlıkFondaki konumuAğırlık
Bitcoin1Açıklanmadı
Ethereum2Açıklanmadı
XRP3%11,42
SolanaXRP’nin altında%8,66

XRP’nin %11,42 ile üçüncü büyük varlık olması, fon yapısında kenarda tutulan bir unsur değil, çekirdek dağılım kalemlerinden biri olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Düzenleyici görünümde değişim mesajı

ABD’de yıllardır süren düzenleyici belirsizlik, birçok kurumsal yatırımcının XRP’ye temkinli yaklaşmasına neden olmuştu. Son onay, XRP’nin düzenlenmiş yatırım ürünlerinin dışında bırakılmasından çok, bu ürünlere giderek daha fazla dahil edildiği yönündeki değişimi güçlendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ETF, borsada işlem gören ve belirli bir varlık sepetini izleyen fon yapısını ifade ediyor. Aktif yönetilen ETF’lerde ise portföy dağılımı sabit bir endeksi birebir takip etmek yerine, yönetici kararlarıyla şekillenebiliyor.

Mini sözlük: T. Rowe Price, küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık varlık yöneten köklü bir ABD’li yatırım şirketidir. NYSE Arca ise ETF ve benzeri ürünlerin kote edildiği, New York Borsası grubuna bağlı elektronik işlem platformudur.

Kurumsal yatırımcıların takibine girdi

T. Rowe Price gibi büyük ölçekli bir varlık yöneticisinin ürününde XRP’ye geniş yer ayrılması, servet yönetim şirketleri ve kurumsal portföy dağılımı yapan yatırımcılar açısından ayrıca izlenen bir gelişme niteliği taşıyor. Şirketin küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık varlığı yönetmesi, onayın piyasa açısından neden yakından takip edildiğini de açıklıyor.

Aynı fon içindeki karşılaştırmada Solana’nın %8,66 ile XRP’nin gerisinde kalması da dikkat çekti. Haberde yer verilen dağılıma göre bazı büyük kripto varlıkların toplam ağırlığı dahi XRP’nin tek başına ulaştığı seviyeyi yakalayamadı.

Her yeni düzenlenmiş yatırım ürünü, XRP ile geleneksel sermaye arasındaki erişim engellerinden bir kısmını azaltıyor ve kurumsal yatırımcılar için görünürlüğü artırıyor.

Bu gelişme, XRP ve diğer dijital varlıkların Wall Street bağlantılı yatırım araçlarında daha fazla yer bulduğu bir döneme işaret ediyor. Özellikle düzenlenmiş ürünler üzerinden sağlanan erişimin artması, kurumsal benimsenme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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