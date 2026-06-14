Dogecoin 0,078 dolardan toparlanarak 0,088 dolar seviyesine yükseldi

Dogecoin, son düşüşün ardından 0,081 dolar civarındaki destek bölgesinde tutunarak yeniden piyasanın odağına girdi. Meme temalı kripto para birimi, kısa süre önce 0,113 dolardan 0,078 dolara kadar geriledikten sonra yaklaşık 0,088 dolar seviyesinde işlem gördü.

Teknik görünüm ve büyük yatırımcı hareketleri öne çıktı

Piyasadaki son değerlendirmelerde, kripto para analisti Trader Tardigrade’in paylaştığı uzun vadeli grafik öne çıktı. Analist, aylık Heikin Ashi grafiğinde Dogecoin’in çok yıllı üçgen formasyonunun tepe noktasını yeniden test ettiğini belirtti. Dogecoin, sosyal medyada doğan ve yıllar içinde geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşan bir kripto varlık olarak biliniyor.

Mini sözlük: Heikin Ashi, fiyat hareketlerini daha yumuşak göstererek trendin yönünü daha net izlemeyi amaçlayan bir grafik yöntemidir. Klasik mum grafiklerinden farklı olarak açılış ve kapanış değerleri özel bir hesaplama ile oluşturulur.

Trader Tardigrade, mevcut yapıyı 2017 ve 2020 döngülerindeki benzer görünümle karşılaştırdı. Paylaşılan grafiğe göre her iki dönemde de üçgen sıkışmasının ardından tepe noktası yeniden test edilmiş, sonrasında ise sert yükselişler görülmüştü. Analist, Dogecoin’in benzer bir yeniden test sürecini tamamladığını savundu.

Trader Tardigrade’in değerlendirmesine göre Dogecoin, aylık grafikte üçgen formasyonunun tepe noktasını yeniden test etti ve bu yapı 2017 ile 2020 döngülerindeki görünüme benzerlik gösterdi.

Piyasa verileri de destek bölgesinde alım ilgisinin arttığına işaret etti. Haziranın ilk haftasında büyük yatırımcıların 200 milyondan fazla DOGE topladığı aktarıldı. Bu hareket, 0,081 dolar çevresindeki desteğin güçlenmesine katkı sağladı.

Gösterge Seviye Son düşüş öncesi fiyat 0,113 dolar Son dip seviye 0,078 dolar İzlenen destek bölgesi 0,081 dolar Güncel işlem seviyesi 0,088 dolar

Bunun yanında bazı piyasa katılımcıları, grafiklerde Tom DeMark Sequential alım sinyalinin oluştuğunu belirtti. Bu gösterge, kısa vadeli toparlanma evreleriyle ilişkilendiriliyor.

ETF ve Musk bağlantılı gelişmeler ilgiyi artırdı

Grafiklerin yanı sıra, kripto para piyasasındaki bazı dış gelişmeler de Dogecoin’e ilgiyi canlı tuttu. Varlık yönetim şirketi T. Rowe Price’ın SEC onayı alan Active Crypto ETF ürünü TKNZ, portföyünde en fazla 15 dijital varlık bulundurabiliyor ve seçili kripto paralar arasında Dogecoin de yer alıyor. T. Rowe Price, ABD merkezli büyük bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

SEC onayı alan TKNZ kodlu aktif kripto ETF’sine Dogecoin’in de dahil edilmesi, varlığın çoklu dijital varlık sepetlerinde de yer bulduğunu gösterdi.

Aynı dönemde, SpaceX’in Nasdaq halka arzına ilişkin haber akışı da Elon Musk ile ilişkilendirilen varlıklara yönelik ilgiyi artırdı. Bu gelişmenin ardından Dogecoin fiyatı yaklaşık %6 yükseldi. Piyasadaki bazı yatırımcılar, hareketi Musk etkisiyle bağlantılı varlıklara yönelen alımlarla ilişkilendirdi.

Madencilik tarafında da Dogecoin gündemde kaldı. Yaklaşık 400 dolar fiyatla tanıtılan kompakt ev tipi madencilik cihazı Nexus L1’in, Bitmain Antminer L9 çipleri kullandığı ve Scrypt tabanlı düşük güç tüketimli madenciliği hedeflediği belirtildi. Scrypt, Dogecoin madenciliğinde kullanılan algoritmalar arasında yer alıyor.

Dogecoin’de teknik görünüm, kurumsal ürünlerde yer alma, büyük yatırımcı alımları ve madencilik ekipmanlarına ilişkin gelişmeler birlikte izlenirken, piyasa katılımcıları fiyatın mevcut destek bölgesini koruyup koruyamayacağını takip ediyor.