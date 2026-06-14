Shibarium’da işlemler %100 arttı! Bu hareketin devamında neler yaşanabilir?

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da işlem sayısı son dört günde belirgin biçimde yükseldi. Shibariumscan verilerine göre günlük işlemler 10 Haziran’da 1.300 seviyesindeyken 13 Haziran’da 2.600’e çıktı. Böylece ağdaki günlük işlem hacmi dört gün içinde %100 artmış oldu.

Son yükseliş, önceki dalgalı tabloyu izledi

Bu artışın tamamen beklenmedik olmadığı görülüyor. Mayıs ayının sonlarından bu yana Shibarium’da benzer sıçramalar yaşandı ancak bu yükselişlerin kalıcı olmadığı dikkat çekti. Ağdaki faaliyet kısa süreli artışların ardından yeniden sert geri çekilmeler gösterdi.

Mayıs sonundaki bir dönemde işlem sayısı 7.220’ye kadar çıktı, ardından hızlı bir düşüş geldi. Aynı eğilim mayıs sonu ile haziran başı arasında dört kez daha tekrarlandı. 8 Haziran’da işlemler 3.990’a yükseldi, sonrasında 1.300’e kadar indi.

Mini sözlük: Shibarium, Shiba Inu ekosistemi için geliştirilen bir katman 2 blokzincir ağıdır. Bu tür ağlar, ana zincirin yükünü hafifletmek ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle yürütmek amacıyla kullanılır.

Shibarium’daki son %100’lük artış dikkat çekse de, önceki haftalarda görülen yükseliş ve düşüş döngüsünün yeniden yaşanıp yaşanmayacağı piyasada izlenen temel başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Piyasadaki baskı tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor

İşlem sayısındaki bu dalgalanmanın kesin nedeni ise netleşmiş değil. Buna karşın görünüm, genel kripto para piyasasındaki belirsizlikle paralel ilerliyor. Son dönemde görülen fiyat toparlanmalarının satışla karşılanması ve ardından sert gerilemeler yaşanması, Shibarium’daki hareketliliğe de benzer bir çerçeve sunuyor.

Haziran ayına kripto para piyasası güçlü bir baskı altında girdi. Dijital varlıkların büyük bölümü son aylardaki, bazıları ise daha uzun dönemli en düşük seviyelere çekildi. Sosyal medya tarafında da olumsuz beklentilerin ağır bastığı bir atmosfer oluştu.

Korku göstergesi düşük seviyede kaldı

CoinMarketCap verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21 seviyesinde bulunuyor ve korku bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, yatırımcıların büyük kripto varlıklardaki aylar süren zayıf performansa verdiği tepkiyle ilişkilendiriliyor.

Zincir üstü veriler, sosyal göstergeler ve türev piyasa sinyallerinin bazı kritik eşiklere yaklaştığı aktarılıyor. Bu göstergeler tek başına yön değişimini garanti etmese de, piyasanın önemli bir dönüm noktasına yaklaşabileceğine işaret eden unsurlar arasında sayılıyor.

SHIB fiyatında sınırlı geri çekilme görüldü

Kalıcı bir toparlanma için ise daha güçlü talep ve büyük alıcıların yeniden devreye girdiğini gösteren işaretlere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Buna ek olarak, satış baskısı oluşturan tarafın önemli ölçüde zayıflaması da yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.

Haberin yazıldığı sırada Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %1,96 düşüşle 0,00000489 dolara geriledi. Buna karşın SHIB, haftalık bazda yaklaşık %4,43 artıda kalmayı başardı.