SHIB’de dikkat çeken temmuz beklentisi! Kritik veriler piyasaya ne anlatıyor?

Shiba Inu cephesinde gözler temmuz ayına çevrildi. CryptoRank verilerine göre token, ilkbaharda süren sert geri çekilmenin ardından tarihsel olarak daha güçlü bir döneme yaklaşmış görünüyor. Fiyat performansı ile son dönemde öne çıkan gelişmelerin aynı zamana denk gelmesi, piyasada SHIB için kritik bir eşik oluştuğuna işaret ediyor.

İlk yarıda sert kayıp öne çıktı

Haziran 2026, SHIB’in geçmiş performansına paralel biçimde zayıf bir seyir izliyor. Token, haziranda yüzde 10,1 gerilerken mayıstaki yüzde 11,5’lik düşüş de bu tabloyu ağırlaştırdı. Yılın ilk yarısına bakıldığında, ilk çeyrek yüzde 13,9 kayıpla kapanırken ikinci çeyrekteki düşüş yüzde 17,3’e ulaştı.

SHIB, haberin yayımlandığı dönemde 0,000005 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek noktasının yaklaşık yüzde 94 altında bulunuyor. Söz konusu görünüm, tokenin uzun süredir baskı altında kaldığını ortaya koyuyor.

CryptoRank verileri, SHIB için temmuz ayı medyan getirisinin yüzde 8,92 seviyesinde bulunduğunu ve çeyrek dönüşlerinde zaman zaman yön değişimlerinin görüldüğünü gösteriyor.

Tarihsel veriler temmuza işaret ediyor

Geçmiş fiyat hareketleri, yaz ortasının zaman zaman ilkbahardaki satış baskısını hafiflettiğini gösteriyor. Verilere göre SHIB’in temmuz ayındaki medyan getirisi yüzde 8,92 düzeyinde. Bu oran, piyasanın her koşulda aynı sonucu üreteceği anlamına gelmese de önceki yıllardaki örneklerle destekleniyor.

Temmuz 2022’de token yüzde 13,4 yükselmişti. Temmuz 2025’te ise getirinin tam olarak yüzde 8,92 ile medyan seviyeye döndüğü görülmüştü. Üçüncü çeyreğin genel medyan getirisi de yüzde 1,62 ile pozitif bölgede kalıyor. Yıla zayıf bir başlangıç yapılmış olması nedeniyle bu tablo, en azından denge arayışının güçlenebileceğine işaret ediyor.

Düzenleyici ve ticari gelişmeler izleniyor

Haberde yer alan değerlendirmeye göre SHIB, bu yıl temmuz dönemine önceki yıllardan farklı olarak daha güçlü bir hukuki ve teknik zeminle giriyor. ABD’li düzenleyicilerin tokeni tanımasının ardından düzenleme kaynaklı risklerin azaldığı, bunun da T. Rowe Price’ın yeni çoklu kripto ETF ürününde SHIB’e yer vermesinin önünü açtığı aktarıldı. T. Rowe Price, küresel ölçekte tanınan büyük bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Çoklu kripto ETF, tek bir ürün içinde birden fazla kripto varlığa dolaylı erişim sağlayan borsa yatırım fonunu ifade eder. Bu yapı, yatırımcıların tek tek varlık almak yerine sepet yaklaşımıyla pozisyon almasına imkan tanıyabilir.

Öte yandan Japonya’nın en büyük pazar yerlerinden Mercari’nin SHIB’i sisteme entegre etmesi de dikkat çekti. Bu adımla birlikte 23 milyon kullanıcının alışverişlerini doğrudan SHIB ile ödeme imkanına kavuştuğu belirtildi. Mercari, Japonya’da ikinci el ve e ticaret alanında geniş kullanıcı tabanına sahip bir platform olarak öne çıkıyor.

Vadeli işlem hacminde sıçrama görüldü

Piyasadaki bu gelişmelerin ardından büyük yatırımcıların işlem platformlarındaki hareketliliği de arttı. Bireysel yatırımcı ilgisinin SpaceX halka arz beklentisine yöneldiği bir dönemde, SHIB’in günlük vadeli işlem hacmi 13 ve 14 Haziran tarihlerinde yüzde 60 yükseldi. Toplam hacim 140 milyon doların üzerine çıktı.

Böylece SHIB’de tarihsel temmuz beklentileri ile temel gelişmeler aynı dönemde buluşmuş oldu. Önümüzdeki haftalarda fiyatın bu zemine nasıl tepki vereceği yakından izlenecek.