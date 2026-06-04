Shiba Inu son 24 saatte %8’den fazla düşerek aşırı satım bölgesine indi

Zincir üstü veriler ve vadeli işlem akışları, Shiba Inu piyasasında risk iştahının zayıfladığına işaret ediyor. Yılın büyük bölümünde kalıcı bir toparlanma üretmekte zorlanan SHIB, son verilerle birlikte yeniden yoğun satış baskısı altına girdi.

Borsa akışlarında çıkış öne çıktı

Son borsa akış verilerine göre aynı dönemde borsalara giren yaklaşık 347 milyar SHIB’a karşılık, borsalardan çıkan miktar 457 milyar token oldu. Böylece net akış yaklaşık 110 milyar SHIB eksiye döndü. Bu tablo, sermayenin işlem platformlarından uzaklaştığını gösterdi.

Borsalardan yüksek miktarlı çıkışlar genelde varlıkların kişisel cüzdanlara çekildiğini gösterdiği için olumlu yorumlanır. Ancak SHIB cephesinde fiyat görünümü bu veriyi tek başına desteklemiyor.

Normal şartlarda yatırımcıların varlıklarını kendi saklamalarına alması yapıcı bir sinyal sayılabilir. Buna karşın SHIB’de daha geniş görünüm daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Fiyat, çok aylı yatay yapının alt bandının kırılmasının ardından önemli hareketli ortalamaların tamamının altında işlem görmeye devam ediyor.

Teknik göstergeler zayıf kaldı

Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 24 seviyesine kadar gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaştı. SHIB son 24 saat içinde de %8’den fazla değer kaybetti. Teknik görünümde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşmayı sürdürürken, fiyatın 0,0000050 dolar çevresindeki önemli desteğin altına sarktığı aktarıldı.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genelde 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki seviyeler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Bu görünüm değişmediği sürece satıcıların piyasadaki kontrolünü koruması beklenebilir. Analizde, anlamlı hareketli ortalamaların yeniden aşılması ve eski destek bölgeleri üzerinde istikrar sağlanmasının kısa vadede kritik olduğu vurgulandı.

Vadeli ve spot piyasada da çıkış görüldü

Türev piyasa verileri de benzer bir temkinli duruşa işaret etti. Vadeli işlem akışlarında net değişim %140’tan fazla gerilerken, 24 saatlik net vadeli çıkış yaklaşık 2,38 milyon dolar olarak kaydedildi. Üç günlük vadeli akışların da negatif kalması, kaldıraçlı yatırımcıların toparlanma beklentisiyle pozisyon artırmak yerine risklerini azalttığını gösterdi.

Spot piyasada son 24 saatte yaklaşık 826 bin dolar, son üç günde ise 2,2 milyon dolardan fazla çıkış yaşanması, satış baskısının alım talebinden güçlü kaldığına işaret etti.

Spot piyasadaki veriler de bu tabloyu destekledi. Farklı zaman dilimlerinde net akışın eksi bölgede kalması, satış yönlü baskının halen ağır bastığını ortaya koydu. Hem fiyat hareketi hem de türev ve spot piyasa verileri birlikte değerlendirildiğinde, SHIB üzerinde aşağı yönlü baskının sürdüğü görülüyor.

Aşırı kötümserlik tepki alımını tetikleyebilir

Bununla birlikte, piyasada aşırı kötümserliğin oluştuğu dönemlerde kısa süreli sert tepki yükselişleri de görülebiliyor. Momentum göstergeleri aşırı satım sınırına yaklaşırken, yatırımcıların olası dengelenme işaretlerini izlemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak mevcut veriler ışığında SHIB piyasasında baskın görünüm şimdilik zayıf kalmayı sürdürüyor.