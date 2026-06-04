Kripto piyasasında 24 saatte 1,7 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti

Kripto para piyasası perşembe günü sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bitcoin, TSİ karşılığıyla sabaha karşı 61.300 dolar civarına kadar geriledikten sonra 64.680 dolara kadar toparlandı, ardından yeniden 62.500 dolar çevresinde işlem gördü. Ether 1.750 dolara düşerken, NEAR, ZEC ve JUP gibi bazı altcoinlerde kayıp yüzde 13’ün üzerine çıktı.

Tasfiyeler ve vadeli işlemlerde çözülme

Fiyattaki geri çekilme, vadeli işlem piyasasında büyük çaplı tasfiyeleri tetikledi. Son 24 saatte zorunlu kapatılan pozisyonların toplamı 1,7 milyar dolara ulaştı. Bunun 750 milyon doları bitcoin, 390 milyon doları ise ether kaynaklı oldu. Son iki günlük toplam tasfiye tutarı ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Vadeli işlem verileri, piyasaya yeni kaldıraçlı pozisyon girişinden çok mevcut işlemlerin kapandığına işaret etti.

Toplam 24 saatlik vadeli işlem hacmi yüzde 2,9 artışla 305 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık açık pozisyon büyüklüğü yüzde 8,5 azalarak 111,4 milyar dolara geriledi. Bu tablo, işlem aktivitesinin yüksek kaldığını ancak yeni risk alımından çok pozisyon azaltımının öne çıktığını gösterdi.

Bitcoin, ether ve XRP’de ortak görünüm

Bitcoin’de açık pozisyon miktarı, bir gün önce görülen 800.000 BTC üzerindeki zirveden 766.000 BTC’ye indi. Veriler, sert düşüşün kaldıraçlı uzun pozisyonların önemli bölümünü temizlediğini, buna karşın ayı yönlü yeni işlemlerin bitcoin tarafında çok güçlü şekilde birikmediğini düşündürüyor. Aynı eğilimin ether ve XRP için de geçerli olduğu aktarıldı.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Bu veri yükselirken fiyat düşüyorsa, piyasaya yeni kısa yönlü işlemlerin girdiği; düşerken fiyat geriliyorsa, mevcut kaldıraçlı pozisyonların çözülüyor olabileceği değerlendirilir.

Türev piyasalardaki genel görünüm de zayıf seyre işaret etti. En büyük 20 token için 24 saatlik kümülatif hacim farkının negatif bölgede kalması, yatırımcıların ağırlıklı olarak piyasa fiyatından satış yaptığını gösterdi. Buna ek olarak Volmex’in 30 günlük ima edilen oynaklık endekslerinde bitcoin ve ether için son üç seansta belirgin artış görüldü.

Opsiyon piyasasında aşağı yönlü korunma talebinin güçlenmesi, yatırımcıların yeni fiyat dalgalanmalarına karşı daha temkinli davrandığını ortaya koydu.

Solana ve bazı altcoinlerde ayrışma

Piyasanın genelinden ayrışan başlıca varlık Solana oldu. SOL fiyatı düşmesine rağmen açık pozisyon miktarı 72,16 milyon token ile rekor düzeye çıktı. Bu durum, piyasada kısa yönlü pozisyon birikiminin arttığına işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi. TRX ve ADA’da da benzer şekilde fiyat düşerken açık pozisyonların yükseldiği görüldü.

Altcoin piyasası, büyük kripto paralara kıyasla daha zayıf performans gösterdi. HYPE bu hafta içindeki zirvesinin ardından yüzde 12 değer kaybetti. DASH, ENA ve FET de gün başlangıcından bu yana yüzde 10’dan fazla geriledi. Daha düşük piyasa derinliği nedeniyle altcoin çiftlerinde sınırlı sermaye hareketleri bile fiyatları daha sert etkileyebiliyor.

60 bin dolar seviyesi izleniyor

Opsiyon piyasasında 60.000 dolar kullanım fiyatlı satım sözleşmelerinde 1 milyar doların üzerinde açık pozisyon bulunuyor. Spot fiyat bu seviyeye yaklaştıkça büyük pozisyon ayarlamalarının artabileceği ve bunun oynaklığı büyütebileceği belirtiliyor. Son 24 saatte en yoğun işlem gören opsiyon sözleşmesi ise 55.000 dolar kullanım fiyatlı satım kontratı oldu.

Piyasanın bundan sonraki yönünde bitcoinin 60.000 doların üzerinde kalıp kalamayacağı belirleyici olabilir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yeni tasfiyelerin gündeme gelmesi ve özellikle likiditesi düşük altcoinlerde satış baskısının daha da artması beklenebilir. Öte yandan Monero, gün içinde yüzde 4 gerilemesine rağmen 24 saatlik görünümde artıda kalmayı başardı ve 347 dolardan işlem gördü.