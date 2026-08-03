Fransa’da iki kripto yatırımcısını kaçıran 6 kişi yargılandı

Fransa’da iki kripto para yatırımcısının hedef alındığı 52 saatlik kaçırma ve rehin alma olayı, dijital varlık sahiplerine yönelik fiziksel tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Olayda mağdurların işkenceye uğradığı, ölümle tehdit edildiği ve kripto varlıklarını teslim etmeye zorlandığı aktarıldı.

52 saat süren rehin alma olayı

Soruşturmaya göre saldırı, mağdurların kripto varlıklarına erişim sağlamak isteyen bir suç örgütü tarafından planlandı. Şüphelilerin, cüzdan erişimi ve dijital varlıkların transferi için mağdurlara baskı uyguladığı belirtildi.

Mağdurların 150 bin dolar değerinde kripto para vermesi istendi, baskı altında 30 bin dolarlık transfer yapıldığı bildirildi.

52 saat süren süreçte mağdurların darbedildiği, yakıldığı ve taleplerin karşılanmaması halinde öldürülmekle tehdit edildiği öne sürüldü. Olay, Fransız güvenlik güçlerinin başlattığı yüksek hızlı takip sonrası sona erdi. Operasyonun ardından suça karıştığı belirlenen 6 kişi hakkında yargı süreci başlatıldı.

Fiziksel saldırılar öne çıkıyor

Son olay, kripto para sahiplerine yönelik risklerin yalnızca siber saldırılarla sınırlı kalmadığını gösterdi. Özellikle varlıklarını kamuoyunda görünür hale getiren yatırımcılar, iş insanları ve yüksek servet sahibi kişiler organize suç gruplarının hedefi haline gelebiliyor.

Saldırganların bu tür olaylarda teknik açık aramak yerine doğrudan kişileri hedef aldığı, cüzdan şifreleri ve erişim bilgilerini fiziksel baskıyla elde etmeye çalıştığı kaydediliyor. Bu yöntem, dijital güvenliğin yanında kişisel güvenlik önlemlerini de daha önemli hale getiriyor.

CertiK verileri ilk yarıda artışa işaret etti

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, 2026’nın ilk altı ayında kripto varlık sahiplerine yönelik 50’den fazla fiziksel zorlama saldırısı tespit ettiğini açıkladı. CertiK, blockchain ekosisteminde güvenlik denetimleri ve tehdit takibi alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wrench attack, saldırganların bir sistemi teknik olarak kırmak yerine mağduru fiziksel tehdit veya şiddetle cüzdan şifresi, özel anahtar ya da erişim bilgilerini vermeye zorladığı saldırı türünü ifade eder.

CertiK, 2026’nın ilk yarısında 50’den fazla wrench attack tespit ettiğini açıkladı.

Bu saldırılar, borsa veya cüzdan altyapısını hedef alan klasik siber saldırılardan ayrılıyor. Fail gruplar, doğrudan yatırımcıya yönelerek daha hızlı şekilde dijital varlığa ulaşmayı amaçlıyor. Fransa ise kripto para bağlantılı kaçırma, şantaj ve fiziksel saldırı vakalarının öne çıktığı ülkeler arasında yer alıyor.