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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin $0,09’un altına inerken bir analist $20 hedefini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin yeniden $0,09 seviyesinin altına indi.
  • 📉 Kısa vadede analistler, $0,09 ile üst $0,08 bölgesindeki desteği izliyor ve $DOGE’de denge arıyor.
  • 📊 Javon Marks, 2017 ve 2021 döngülerine bakarak uzun vadede $20 üzerini olası gördü.
  • 🧭 Bu hedef, temel verilerden çok geçmiş altcoin sezonlarının tekrarına dayanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin yeniden $0,09 seviyesinin altına geriledi. Piyasada paylaşılan son analizler, varlık için iki farklı görünüm ortaya koydu. Kısa vadede fiyatın üst $0,08 bölgesindeki desteği yeniden sınadığı görülürken, daha uzun vadeli değerlendirmelerde önceki altcoin döngülerine dayanan çok daha yüksek bir hedef öne çıkarıldı.

İçindekiler
1 Uzun vadeli projeksiyonda $20 seviyesi öne çıktı
2 Kısa vadede $0,09 çevresindeki destek izleniyor

Uzun vadeli projeksiyonda $20 seviyesi öne çıktı

Kripto para analisti Javon Marks, Dogecoin’in geçmiş büyük altcoin döngülerinde her seferinde daha güçlü yükselişler kaydettiğini savunan uzun vadeli bir grafik paylaştı. Analize göre DOGE, 2017’deki altcoin yükseliş döneminde yaklaşık 100 kat arttı. 2021 döngüsünde ise 300 katın üzerinde yükselerek yaklaşık $0,74 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Javon Marks’ın paylaştığı analize göre Dogecoin, her büyük altcoin döngüsünde bir önceki performansını aşan bir fiyat yapısı oluşturdu ve bu eğilim sürerse bir sonraki güçlü piyasa evresinde $20 seviyesinin üzerine çıkabilir.

Marks, bu geçmiş eğilimin korunması halinde Dogecoin’in bir sonraki altcoin sezonunda yeniden güçlü bir genişleme yaşayabileceğini belirtti. Paylaşılan projeksiyon, mevcut yaklaşık $0,09 düzeyinden $20’nin üzerine uzanan ve 300 katı aşan bir artış ihtimaline işaret ediyor. Bununla birlikte bu senaryo, temel değerleme ölçütlerinden çok tarihsel fiyat davranışına dayanıyor.

Mini sözlük: Altcoin sezonu, Bitcoin dışındaki kripto paraların belirli bir dönemde piyasanın genelinden daha güçlü performans gösterdiği evre için kullanılır. Bu dönemlerde sermaye akışı daha küçük ve riskli varlıklara kayabildiği için fiyat hareketleri sertleşebilir.

Böyle bir hareketin gerçekleşmesi için DOGE’nin önce çok sayıda direnç bölgesini aşması ve ardından önceki tarihi zirvesini geride bırakması gerekecek. Bu nedenle söz konusu hedef, kesin bir beklenti değil, geçmiş döngülerin tekrarına dayanan yüksek riskli bir tahmin niteliği taşıyor.

Kısa vadede $0,09 çevresindeki destek izleniyor

Diğer yandan analist KrissPax, kısa vadede $0,09 seviyesinin Dogecoin için önemli bir destek alanı olmayı sürdürdüğünü aktardı. Canlı yayında yaptığı değerlendirmede bu seviyenin adeta bir mıknatıs gibi çalıştığını, fiyatın sert dalgalanmaların ardından sık sık yeniden bu bölgeye döndüğünü söyledi.

KrissPax’ın değerlendirmesinde $0,09 seviyesi, fiyatın oynaklığın ardından tekrar tekrar yöneldiği bir denge bölgesi olarak öne çıktı.

Paylaşılan 30 dakikalık DOGE/USDT Binance grafiğinde Dogecoin’in psikolojik $0,09 eşiğinin altına sarkarak yaklaşık $0,0899 seviyesinde işlem gördüğü belirtildi. Grafikte son geri çekilme sırasında işlem hacmindeki artış da dikkat çekti. Birkaç mum çubuğu, üst $0,08 bölgesindeki desteğin yeniden test edildiğine işaret etti.

GöstergeSeviyeAnlamı
Kısa vadeli destek$0,09 ve üst $0,08 bölgesiFiyatın tutunup tutunamayacağı izleniyor
Anlık fiyat$0,0899Psikolojik eşik altındaki işlem seviyesi
Uzun vadeli hedef$20 üzeriGeçmiş döngü tekrarına dayanan projeksiyon

KrissPax’a göre fiyatın geçici olarak üst $0,08 aralığına inmesi, DOGE’nin bu bölge çevresinde daha önce sergilediği davranışla uyumlu kalıyor. Son fiyat hareketi de desteğin kısa süreliğine aşağı kırıldığını, ardından yeniden $0,09 civarında dengelenme çabasının başladığını gösterdi.

Analistlere göre piyasa katılımcıları artık özellikle $0,09 çevresine odaklanmış durumda. Bu seviyenin art arda test edilmesi, Dogecoin’in kısa vadeli bir taban oluşturup oluşturamayacağı ya da düşüşün sürüp sürmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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