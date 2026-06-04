Bitcoin 7 günde %14 geriledi! Sıradaki kritik seviye ne olabilir?

Bitcoin’de satış baskısı sürerken fiyat hareketi kısa vadede daha kırılgan bir görünüme işaret ediyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmanın uzamasıyla birlikte en büyük dijital varlık son günlerde sert değer kaybetti ve yakın dönemde belirgin bir toparlanma işareti henüz öne çıkmadı.

Kritik eşik aşağı yönlü kırıldı

Piyasadaki son geri çekilmenin ardından kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin için aşağı yönlü risklerin arttığını savunan bir değerlendirme paylaştı. Martinez’in aktardığı analize göre zincir üstü verilerdeki zayıflama sürerse Bitcoin’in bir sonraki güçlü destek alanı 50.000 dolar civarında şekillenebilir.

Ali Martinez’in paylaştığı MVRV Pricing Bands modeline göre Bitcoin, zincir üstü hareketin zayıf kalması halinde bir sonraki destek seviyesini 50.000 dolar çevresinde oluşturabilir.

Bitcoin’in 72.650 doların altına inmesi, analizde özellikle önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Bu seviye, son haftalarda piyasa tarafından kritik bir destek bölgesi olarak izleniyordu. Söz konusu desteğin kaybedilmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketin hız kazandığı ve fiyatın yalnızca yedi gün içinde %14’ten fazla gerilediği görüldü.

MVRV modeli neye işaret ediyor?

Analizde kullanılan MVRV Pricing Bands modeli, Bitcoin’in tarihsel maliyet temeliyle mevcut piyasa değerini karşılaştırarak varlığın görece pahalı mı yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü anlamaya yardımcı olan zincir üstü bir çerçeve sunuyor. Bu göstergenin işaret ettiği tablo, oynaklığın sürmesi halinde yatırımcı davranışlarının belirli fiyat bölgelerinde yeniden yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşen değeri karşılaştıran zincir üstü bir göstergedir. Genel olarak yatırımcıların ortalama maliyetine kıyasla fiyatın tarihsel olarak yüksek mi yoksa düşük mü kaldığını değerlendirmek için kullanılır.

Bitcoin şu anda 72.000 doların belirgin biçimde altında işlem görürken, analiste göre bu seviyenin kısa sürede geri alınamaması daha hassas bir piyasa yapısını beraberinde getirebilir. Bu nedenle fiyatın yeniden 72.000 dolar üzerine çıkıp çıkamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından yakından izleniyor.

Yeni talep bölgesi öne çıkıyor

Grafikte, 72.000 dolar çevresindeki desteğin kaybedilmesinin ardından bir sonraki önemli talep bölgesinin 54.300 dolar ile 51.000 dolar aralığında oluştuğu belirtildi. Bu alanın geçmişte alıcıların daha güçlü biçimde devreye girdiği birikim bölgesi olduğu ifade ediliyor.

Başka bir ifadeyle, piyasanın zayıfladığı önceki dönemlerde yatırımcıların 51.000 dolar ile 54.300 dolar bandında Bitcoin alımlarını artırdığı görülmüştü. Satış baskısının derinleşmesi halinde 50.000 dolar çevresinin yeni ana destek tabanı olarak öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin, toplam piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olmayı sürdürüyor. Bu nedenle varlığın kritik destek seviyelerinde verdiği tepki, yalnızca kendi fiyatı açısından değil, genel kripto para piyasasının yönü bakımından da yakından takip ediliyor.