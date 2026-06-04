Solana, $58 ile $67 destek bölgesine yaklaşırken satış baskısı arttı

Solana, haftalık grafikte alt Bollinger Bandı seviyesine gerilerken teknik açıdan kritik görülen $58 ile $67 aralığına yaklaştı. Analistlerin değerlendirmelerine göre son düşüş, satış baskısının belirgin şekilde arttığına işaret ederken, bazı piyasa gözlemcileri bu bölgenin olası bir toparlanma için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Teknik görünümde zayıflık öne çıktı

Kripto para analisti Cheds Trading, Solana’nın haftalık zaman diliminde alt Bollinger Bandı içine gerilediğini aktardı. Bu seviye, piyasalarda çoğu zaman aşırı satış koşullarını ya da mevcut eğilimin devamını değerlendirmek için izleniyor. Son sert haftalık düşüşün ardından SOL fiyatı yaklaşık $68 seviyesine indi ve alt bandın bulunduğu $67 bölgesine temas etti.

Bollinger Bandı, fiyat oynaklığını hareketli ortalamanın üstüne ve altına yerleştirilen standart sapma bantlarıyla ölçen teknik bir gösterge olarak biliniyor. Fiyatın alt banda ulaşması, satışların kısa vadede aşırılaşmış olabileceğine işaret edebilir. Ancak güçlü düşüş eğilimlerinde fiyatın bu banda uzun süre yakın seyretmesi de mümkün görülüyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyatın ortalama etrafındaki oynaklığını gösteren bir teknik analiz aracıdır. Alt banda yaklaşılması tek başına dönüş sinyali sayılmaz; çoğu analist bunu hacim ve hareketli ortalamalarla birlikte değerlendirir.

Grafikte ayrıca Solana’nın 8 haftalık, 34 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamaların altında işlem gördüğü görülüyor. Yaklaşık $100 civarındaki 200 haftalık hareketli ortalama ise mevcut fiyatın oldukça üzerinde kalıyor. Bu tablo, yıl başından bu yana yaşanan geri çekilmenin boyutunu ortaya koydu.

Haftalık alt Bollinger Bandı yakınındaki hareket, Solana için zayıf teknik görünümün sürdüğünü gösterirken, bu bölgenin korunup korunamayacağı kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.

Son satış dalgası sırasında işlem hacmindeki artış da dikkat çekti. Artan hacim, fiyat aşağı kırılırken piyasaya katılımın güçlendiğine işaret etti. Analistlere göre $67 çevresi, Solana’nın dengelenip dengelenemeyeceğini anlamak için yakından izlenecek başlıca alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Analistler destek bölgesine odaklandı

Bir diğer analist Jack Adams ise Solana’nın toparlanma girişiminden önce $58 ile $67 aralığını yeniden test edebileceğini belirtti. Adams’ın paylaştığı değerlendirmede bu bölge, önceki döngülerde güçlü tepkinin geldiği aylık fitil alanlarına yakın geniş bir alım bölgesi olarak işaretlendi. SOL son durumda $72,61 seviyesinde işlem görürken bu destek alanına mesafesini azaltmış durumda.

Adams, geri çekilmenin uzun süreye yayılan kademeli bir düşüşten çok daha hızlı bir hareketle tamamlanabileceğini savundu. Bu görüşünü de SOL/BTC ve ETH paritelerindeki grafik yapısına dayandırdı. Analiste göre destek bölgesinin korunması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde $120 ile $175 aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Gösterge Seviye Önemi Alt Bollinger Bandı $67 Kısa vadeli denge alanı olarak izleniyor Destek bölgesi $58 ile $67 Olası tepki alımlarının gelebileceği alan 14 haftalık EMA $87,70 Kısa vadeli direnç seviyesi Olası yukarı hedef $120 ile $175 Destek korunursa gündeme gelebilir

Jack Adams, Solana’nın bir kez daha $58 ile $67 aralığını test ettikten sonra yılın ilerleyen bölümünde $120 ile $175 bandına doğru toparlanabileceğini öngördü.

Bununla birlikte grafikte 14 haftalık üstel hareketli ortalamanın bulunduğu $87,70 seviyesi de kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu ortalamanın üzerine dönmesi, satış baskısının hafiflediğine dair ilk teknik işaretlerden biri olabilir. Öte yandan $58 seviyesinin aşağı kırılması halinde daha geniş kapsamlı toparlanma senaryosunun zayıflayabileceği değerlendiriliyor.