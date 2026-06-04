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COINBASE

Kripto operasyonunda 701 milyon dolarlık dondurma kararı! Ağın boyutu ne gösteriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD, Güneydoğu Asya bağlantılı kripto dolandırıcılık ağında 701 milyon dolarlık varlığı dondurdu.
  • 🧩 Operasyonda 503 sahte yatırım sitesi ile 6 binden fazla takipçili bir Telegram kanalı kapatıldı.
  • 💱 Coinbase, bu ağlarla bağlantılı 3 milyon doları dondururken kripto izleme sürecinde borsalarla birlikte hareket etti.
  • 🌏 Singapur tarafında 1 aylık çalışmayla 2,86 milyon dolarlık olası kayıp önlenirken bazı akışlarda $BTC dışındaki ağlara yayılım ihtimali de izlendi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Güneydoğu Asya merkezli geniş çaplı bir siber dolandırıcılık ağına yönelik uluslararası operasyonda, ABD makamaları yaklaşık 701 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu. Soruşturmada, Amerikalıları hedef alan sahte yatırım düzenekleriyle bağlantılı yüzlerce internet alan adı da kapatıldı. Coinbase ise bu yapılarla doğrudan bağlantılı 3 milyon dolarlık yasa dışı fonu dondurduğunu açıkladı.

İçindekiler
1 ABD ve borsalar ortak hareket etti
2 Altyapı ve sosyal medya hesapları hedef alındı
3 Singapur ayağında 2,86 milyon dolarlık kayıp önlendi

ABD ve borsalar ortak hareket etti

Operasyon, ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Scam Center Strike Force koordinasyonunda yürütüldü. Sürece büyük dijital varlık platformlarının teknik iş birliği de eşlik etti. Aktarılan bilgilere göre Coinbase, çalınan mağdur fonlarının aklanmasıyla bağlantılı cüzdanları tespit ederek belirli varlıkları izole etti.

Mini sözlük: Scam Center Strike Force, ABD Adalet Bakanlığı tarafından dolandırıcılık ağlarına karşı kurumlar arası koordinasyonu hızlandırmak için kullanılan operasyon yapısını ifade eder. On-chain izleme ise blokzincir üzerindeki işlemlerin gerçek zamanlı takibiyle şüpheli adreslerin belirlenmesine dayanır.

Soruşturma kapsamında meşru kurumları taklit edecek şekilde hazırlanmış 503 sahte yatırım sitesi de ele geçirildi. Bu adreslere girmeye çalışan kullanıcıların artık sahte hesap panelleri yerine resmi el koyma bildirimleriyle karşılaştığı belirtildi. Ayrıca 6 binden fazla takipçisi bulunan bir Telegram işe alım kanalı da kapatıldı.

Federal makamaların yaklaşık 701 milyon dolarlık kripto varlığı dondurduğu, 503 sahte yatırım alan adının ele geçirildiği ve bu sonucun kamu kurumlarıyla büyük dijital varlık platformları arasındaki teknik iş birliği sayesinde alındığı aktarıldı.

Altyapı ve sosyal medya hesapları hedef alındı

Operasyona Meta, Microsoft ve Starlink de dahil oldu. Bu şirketlerin, dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı sunucu ve barındırma altyapısını kapatma çalışmalarına destek verdiği, 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e posta hesabını etkileyen bir kesinti sürecine katkı sunduğu kaydedildi.

Tayland Kraliyet Polisi Siber Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi de soruşturma kapsamında çeşitli gözaltılar gerçekleştirdi. Haberde, bazı şüphelilerin sınır geçişi sırasında göçmenlik ihlalleri nedeniyle yakalandığı bilgisi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Tai Chang dolandırıcılık merkezlerinin dağıtılmasına yardımcı olacak kullanılabilir istihbarat için 10 milyon dolarlık ödül duyurdu.

Singapur ayağında 2,86 milyon dolarlık kayıp önlendi

Aynı dönemde Singapur Polisi de bir ay süren paralel bir operasyon başlattı. Yetkililer, bu çalışmanın yakın vadede oluşabilecek 2,86 milyon dolarlık kaybı önlediğini bildirdi. Singapur Anti Scam Centre, Coinbase ve Gemini ile doğrudan iletişim kanalları kurarken, Chainalysis ve TRM Labs gerçek zamanlı blokzincir takibiyle riskli adreslerin belirlenmesine destek verdi.

Bu iş birliği sonucunda 90’dan fazla mağdura doğrudan ulaşıldığı ve ek para transferlerinin önüne geçildiği açıklandı. Öte yandan Coinbase uyum ekiplerinin, müşteri hizmetleri görevlisi gibi davranan organize yapıları tespit etmek için otomatik işlem izleme algoritmasında değişikliğe gittiği de aktarıldı. Blokzincir verilerinin ise bu yapıların başka katman 1 ağlara da yayılmayı sürdürebileceğine işaret ettiği belirtildi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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