Solana kritik desteğini korurken 100 dolar hedefi izleniyor

Solana, hem fiyat görünümü hem de ağ üzerindeki tokenleştirilmiş hisse senedi ilgisiyle piyasada yeniden öne çıktı. SOL son 24 saatte %1,56 yükselerek 75,55 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 873,37 milyon dolar, piyasa değeri ise 44,04 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kritik destek seviyesi öne çıkıyor

Piyasada Solana için en yakından izlenen başlık, mevcut destek bölgesinin korunup korunamayacağı oldu. Analist Crypto Spaces, SOL’un kritik bir destek alanında tutunmayı sürdürdüğünü ve yatırımcıların bir sonraki hamle için bu seviyeye odaklandığını aktarıyor. Bu zeminin korunması halinde yükseliş yapısının bozulmadan kalabileceği değerlendiriliyor.

Crypto Spaces, SOL’un kritik destek bölgesini koruduğunu ve alıcı ilgisinin sürmesi halinde 100 dolar çevresinin bir sonraki ana hedef olarak öne çıktığını belirtiyor.

Piyasadaki genel toparlanma isteği de bu tabloyu destekliyor. Bitcoin’de yeniden görülen yukarı yönlü hareket, büyük altcoin’lerde risk iştahını artırırken Solana da bu eğilimden pay alıyor. Buna karşın mevcut destek seviyesinin zayıflaması halinde kısa vadeli görünüm yeniden baskı altına girebilir.

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Tokenleştirilmiş hisselerde büyüme sürüyor

Solana ağındaki büyümenin bir diğer ayağını gerçek dünya varlıkları oluşturuyor. Tokens on Solana verilerine göre ağ üzerindeki tokenleştirilmiş hisse senetlerinde toplam yatırımcı sayısı 281.100’e ulaştı. Bu artış, blokzincir tabanlı finansal ürünlere yönelik ilginin genişlediğine işaret ediyor.

Tokens on Solana verileri, ağ üzerindeki tokenleştirilmiş hisse senedi sahiplerinin 281.100’e ulaştığını ortaya koyuyor.

Tokenleştirilmiş hisseler, yatırımcılara dijital varlık altyapısı üzerinden hisse senedi erişimi sağlarken Solana’nın yüksek işlem hızı da bu kullanım alanını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Bu eğilim, gerçek dünya varlıklarının zincir üstüne taşınması sürecinde Solana’nın daha görünür bir konum kazandığını gösteriyor.

DeFi ile geleneksel piyasalar arasındaki köprü

Ağ üzerinde daha fazla geleneksel finans ürününün yer almaya başlaması, Solana’nın merkeziyetsiz finans ile küresel hisse senedi piyasaları arasında bir bağlantı noktası olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Piyasa katılımcıları, fiyatın mevcut desteğin üzerinde kalıp kalamayacağını ve bunun 100 dolar bölgesine doğru yeni bir ivme üretip üretemeyeceğini izliyor.

Önümüzdeki süreçte olası bir yukarı yönlü kırılma, SOL tarafındaki iyimserliği artırabilir. Bununla birlikte fiyat hareketinin yönü kadar, ağ üzerindeki tokenleştirilmiş varlık benimsenmesinin devam edip etmeyeceği de Solana ekosisteminin büyümesi açısından belirleyici olmaya devam edecek.