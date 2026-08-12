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Solana (SOL)

MoneyGram, Solana ağına API tabanlı nakit geçiş hizmetini açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MoneyGram, Solana ağına tek API ile çalışan nakit geçiş hizmetini açtı.
  • 💳 Yeni yapı, nakit, banka hesabı ve stabilcoin arasında daha doğrudan geçiş sağlıyor ve $SOL ekosistemindeki geliştiricilere ulaşıyor.
  • 🌍 MoneyGram ağı 60 milyondan fazla müşteri, yaklaşık 500 bin nokta ve 170’ten fazla ülkeyi kapsıyor.
  • 🏦 Bu adım, Visa, Mastercard ve Stripe’ın stabilcoin hamleleriyle büyüyen ödeme rekabetiyle aynı döneme denk geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

MoneyGram, Solana ile yaptığı iş birliği kapsamında MoneyGram Ramps hizmetini Solana ağına entegre etti. Bu adımla birlikte blokzincir geliştiricileri, MoneyGram’ın ödeme altyapısına tek bir API üzerinden erişebilecek. Entegrasyon, nakit, banka hesabı ve stabilcoin arasında aracı olmadan geçiş yapılmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 Entegrasyonun kapsamı
2 Fiat erişimi neden öne çıkıyor
3 Ödeme ağlarında rekabet derinleşiyor

Entegrasyonun kapsamı

Şirketin duyurusuna göre Solana ekosistemi, yüksek işlem hızı ve düşük gecikme özelliklerini MoneyGram’ın küresel para transfer ağıyla birleştirmiş oldu. MoneyGram’ın 60 milyondan fazla müşteriye ulaştığı, yaklaşık 500 bin fiziksel satış noktasında faaliyet gösterdiği ve 170’ten fazla ülkede hizmet sunduğu belirtildi. Bu yapı, geliştiricilere küresel ödeme ve para transfer altyapısına daha doğrudan erişim imkanı verebilir.

MoneyGram Ramps’in Solana’da devreye alınmasıyla, Solana üzerinde çalışan geliştiriciler dünyanın en büyük ödeme ağlarından birine tek API ile ulaşabilecek.

MoneyGram Ramps, tek katmanlı bir API çözümü olarak konumlanıyor. Sistem, kullanıcıların nakit, banka hesabı ve stabilcoin arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. MoneyGram daha önce Stellar ile birlikte USDC nakde çevirme hizmeti sunuyordu. Yeni entegrasyonun, şirketin mevcut lisans yapısı ve fiziki dağıtım ağı sayesinde ek altyapı yatırımı gereksinimini sınırladığı görülüyor.

Mini sözlük: API, farklı yazılımların birbiriyle veri ve işlem alışverişi yapmasını sağlayan arayüzdür. Fiat ramp ise kullanıcıların geleneksel para ile blokzincir tabanlı varlıklar arasında giriş çıkış yapabildiği ödeme köprüsünü ifade eder.

MoneyGram Üst Yöneticisi Alexander Gurevich, Solana’nın işlem hızı, maliyet avantajı ve kullanım kolaylığıyla öne çıktığını söyledi. Gurevich, ağın hem kullanıcılar hem de işletmeler açısından elverişli bir yapı sunduğunu vurguladı. MoneyGram, sınır ötesi para transferi ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren köklü bir finans şirketi olarak biliniyor.

Fiat erişimi neden öne çıkıyor

Geleneksel para birimlerine erişim, blokzincir tabanlı hizmetlerin yaygınlaşmasında halen temel engellerden biri olarak görülüyor. Özellikle MoneyGram’ın yaygın fiziksel varlığa sahip olduğu pazarlarda, kolay kullanılabilen nakit giriş çıkış kanallarının borsalar, cüzdan sağlayıcıları ve geliştiriciler için kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor. Bu tür altyapılar, stabilcoinlerin mutabakat, havale ve şirket hazinesi işlemlerinde daha rahat kullanılmasını destekleyebilir.

Kolay erişilebilen fiat geçiş kanalları, stabilcoin kullanımını havale ve ödeme tarafında daha uygulanabilir hale getirebilir.

Ödeme ağlarında rekabet derinleşiyor

Bu hamle, geleneksel ödeme şirketlerinin blokzincir ağlarıyla daha yakın çalıştığı daha geniş bir dönüşümün parçası olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde Visa, Mastercard ve Stripe da stabilcoin odaklı girişimlerini genişletti. Böylece ödeme alanında Solana’nın Ethereum, Base ve Tron ile rekabetinin daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

Solana tarafında geliştirici topluluğu ve stabilcoin hacminde, 2024’teki ağ toparlanmasının ardından artış yaşandığı aktarıldı. MoneyGram entegrasyonu da bu eğilimi destekleyen yeni bir kurumsal adım olarak değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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