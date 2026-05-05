BITCOIN (BTC)Kripto Para

K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını AI altyapısına kaydırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 K Wave Media, 485 milyon dolarlık fonunu Bitcoin’dan AI yatırımlarına aktardı.
  • Şirket, Talivar Technologies ismini almayı planlıyor ve odağını tamamen yapay zeka altyapısına çeviriyor.
  • Birçok halka açık madenci yüksek maliyetler nedeniyle $BTC pozisyonlarını azaltırken, AI sektörüne hızla geçiş yaptı.
  • 🤖 Asıl nokta: AI yatırımları, yüksek karlılık ve istikrarlı gelir vaadiyle büyük şirketlerin rotasını değiştirmeye başladı.
Güney Kore merkezli ve Nasdaq borsasında işlem gören medya ve eğlence şirketi K Wave Media, Bitcoin yatırımlarından vazgeçerek yaklaşık 485 milyon dolarlık finansmanını yapay zeka (AI) altyapısına yönlendirmeye karar verdi. Bu değişiklik, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı resmi başvuru ile duyuruldu.

K Wave Media’nın dönüşüm adımı

K Wave Media, başlangıçta 2025 yılının Haziran ayında 500 milyon dolarlık bir kaynağı sadece Bitcoin almak amacıyla ayırmıştı. Şirket kısa süre önce yaptığı düzenlemeyle fonun kalan kısmını veri merkezi, GPU tabanlı işlem ve AI teknolojilerini kapsayan yatırımlara yönlendireceğini açıkladı. Finansmanın yeniden dağıtımı, yapılandırılmış öz sermaye yatırımcısı Anson Funds ile yapılan yeni anlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

Bu kararla birlikte K Wave Media, sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirme çabası çerçevesinde rotayı tamamen yapay zekaya çevirmiş oldu. Şirketin bu adımı, kripto para piyasasında son dönemde gözlemlenen dalgalanmanın ardından alınan stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Şirketin CEO’su Ted Kim, değişimi şöyle değerlendirdi:

Hızla büyüyen yapay zeka altyapı sektöründe güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz ve hem hesaplama gücü hem de ilgili teknolojilerde ölçeklenebilir bir platform inşa etmek için çalışıyoruz.

Ayrıca şirket ismini Talivar Technologies olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişiklik, Temmuz başında yapılacak genel kurulda hissedarların onayına sunulacak.

Bitcoin madenciliğinden AI altyapısına büyük geçiş

Sadece K Wave Media değil, birçok halka açık Bitcoin madencisi de son aylarda yüksek performanslı hesaplama ve AI sektörüne önemli kaymalar gerçekleştirdi. CoinDesk’in Mart verilerine göre, bu şirketler toplamda 70 milyar doları aşan sözleşmeler imzalayarak eski döneme göre 15 bin Bitcoin’den fazla varlığı elden çıkardı.

Core Scientific, 2025 Ocak’ta yaklaşık 1.900 Bitcoin’i 175 milyon dolara sattı. Bitdeer ise Şubat ayında elindeki Bitcoin’i tamamen boşalttı. Riot Platforms, Aralık’ta 1.818 Bitcoin’i 162 milyon dolara elden çıkardı. Bu şirketler, artan operasyonel maliyetler nedeniyle strateji değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

2025’in son çeyreğinde, halka açık madenciler için bir Bitcoin üretmenin ortalama nakit maliyeti 79.995 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı çoğunlukla bu seviyenin altında seyrettiği için, madenciler yeni arayışlara yöneldi.

AI altyapısında yüksek karlılık beklentisi

Yapay zeka altyapısına yönelik sözleşmeler ise yüzde 85’in üzerinde karlılık vadediyor ve çok yıllı gelir öngörüleri sunuyor. Bu nedenle kripto sektöründeki bazı büyük oyuncular, artık yalnızca Bitcoin biriktirmek yerine AI teknolojilerine yatırım yapmayı daha cazip buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
