Ekonomi

Son Dakika: Beklenen 5 Mayıs ABD verisi açıklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD JOLTS İş İlanları Açıklanan: 6,866M (Beklenti: 6,85 Önceki: 6,88)
  • Ateşkesin devamına dair artan beklentiler hisse senetlerini yukarı çekerken petrolün düşmesine yardımcı oldu.
  • 84.656 testi gerçekleşebilir. BTC’nin 70 günü aşkın konsolidasyonun ardından kanaldan kurtulması dipten dönüş eğilimini yansıtsa da teyide muhtaç.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı aylar sonra yeniden 81 bin doların üzerinde ve İran gerilimi çözülmese de 81.700 dolarda günlük zirvesini belirledi. Ateşkesin devamına dair artan beklentiler hisse senetlerini yukarı çekerken petrolün düşmesine yardımcı oldu. Kazanç raporlarının da destekleyici olmasıyla hem borsa hem kripto tarafında güzel bir hava var.

ABD JOLTS Verisi

Açık iş pozisyonlarını gösteren JOLTS iş arzının güncel durumuna işaret ettiğinden Fed faiz politikası için son derece önemli. Uzun süredir hem iş başvuruları hem iş arzı daralıyordu ve Fed bu yüzden faiz indirim baskısını artan enflasyonun da etkisiyle daha az hissediyor. Bugün gelen rakamlar da Fed’in aynı stratejiyi izlemeye devam edebileceğini gösteriyor.

ABD JOLTS İş İlanları Açıklanan: 6,866M (Beklenti: 6,85 Önceki: 6,88)

80.386 dolarlık eşiğin üzerinde alıcı bulan BTC yeni Fed başkanına hazırlanıyor. Eğer bu güçlü kapanışlar devam ederse daha önce sıkça bahsettiğimiz 84656 testi gerçekleşebilir. BTC’nin 70 günü aşkın konsolidasyonun ardından kanaldan kurtulması ve dirence hareket etmesi artık dipten dönüş evresine geçildiğini söylüyor olsa da haftalık performansı izlemek önemli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
