Son Dakika: Beklenen 5 Mayıs ABD verisi açıklandı

Bitcoin fiyatı aylar sonra yeniden 81 bin doların üzerinde ve İran gerilimi çözülmese de 81.700 dolarda günlük zirvesini belirledi. Ateşkesin devamına dair artan beklentiler hisse senetlerini yukarı çekerken petrolün düşmesine yardımcı oldu. Kazanç raporlarının da destekleyici olmasıyla hem borsa hem kripto tarafında güzel bir hava var.

ABD JOLTS Verisi

Açık iş pozisyonlarını gösteren JOLTS iş arzının güncel durumuna işaret ettiğinden Fed faiz politikası için son derece önemli. Uzun süredir hem iş başvuruları hem iş arzı daralıyordu ve Fed bu yüzden faiz indirim baskısını artan enflasyonun da etkisiyle daha az hissediyor. Bugün gelen rakamlar da Fed’in aynı stratejiyi izlemeye devam edebileceğini gösteriyor.

ABD JOLTS İş İlanları Açıklanan: 6,866M (Beklenti: 6,85 Önceki: 6,88)

80.386 dolarlık eşiğin üzerinde alıcı bulan BTC yeni Fed başkanına hazırlanıyor. Eğer bu güçlü kapanışlar devam ederse daha önce sıkça bahsettiğimiz 84656 testi gerçekleşebilir. BTC’nin 70 günü aşkın konsolidasyonun ardından kanaldan kurtulması ve dirence hareket etmesi artık dipten dönüş evresine geçildiğini söylüyor olsa da haftalık performansı izlemek önemli.