Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu

  • 🚨 $BTC hizmetleri için ilk MiCA lisansını İtalya'da Banca Sella aldı.
  • 🏦 Banka, kurumsal ve bireysel müşterilere 2024 sonunda kripto servisleri sunacak.
  • 🤝 Süreçte Chainalysis ve Fireblocks gibi teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıldı.
  • 🔎 Kritik durum: Avrupa’nın finansal altyapısında dijital varlıkların rolü hızla artıyor.
İtalya merkezli özel bankalardan Banca Sella, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen MiCA çerçevesinde İtalya Merkez Bankası’ndan resmi kripto hizmetleri lisansı alarak ülkede bu izni alan ilk banka unvanına sahip oldu.

İçindekiler
1 Kripto Hizmetlerinde Yeni Dönem
2 Teknolojik Altyapı ve İşbirlikleri
3 Stabilcoin ve Tokenizasyon Girişimleri
4 Avrupa’da Finansal Altyapının Geleceği

Kripto Hizmetlerinde Yeni Dönem

Bünyesinde 50 milyar euro yönetilen varlık bulunduran ve 3,1 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Banca Sella, 40 günlük resmi bildirim sürecinin ardından süreçteki tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Banka, lisans alınmasının ardından yıl sonunda müşterilere yönelik kripto hizmetlerinin kademeli olarak devreye alınacağını duyurdu.

Bankanın resmi açıklamasında, “Kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak onaylanmak, Banca Sella’ya seçili müşteri gruplarına yönelik dijital varlık saklama, transfer ve alım hizmetlerini 2026 yılında başlatma imkanı verecek.” ifadesine yer verildi.

Teknolojik Altyapı ve İşbirlikleri

Bankanın ilk kripto planları, dijital bankacılık iştiraki Hype üzerinden bireysel müşterilere yönelik hazırlanmıştı. Şimdi ise kurumsal müşteriler için oluşturulan ve daha kapsamlı bir dijital varlık altyapısı öne çıkıyor. Bu yeni model, blockchain analiz şirketi Chainalysis ile gerçekleştirilen uyumluluk ortaklığına ve Fireblocks ile başlatılan kurum içi dijital varlık pilotuna dayanıyor.

Mini sözlük: Chainalysis, kripto para hareketlerini analiz ederek yasa dışı işlemleri takip edebilen ve düzenleyici kurumlara veri sağlayan blockchain analiz şirketidir.

Banca Sella, MiCA lisansıyla birlikte Avrupa’da kripto varlık hizmeti sunan yaklaşık 20 bankanın arasına katıldı. Bu grubun içinde Almanya’dan Commerzbank ve LBBW, Fransa’dan Société Générale FORGE ve İspanya’dan BBVA gibi büyük kuruluşlar da bulunuyor.

Banka / KuruluşÜlkeMiCA LisansıKripto Hizmeti Başlama Tarihi
Banca Sellaİtalya20242024 (pilot), 2026 (tam kapsam)
CommerzbankAlmanya20232024
Société Générale FORGEFransa20232023
BBVAİspanya20222023

Stabilcoin ve Tokenizasyon Girişimleri

Banca Sella, bu yıl euro bazlı bir stabilcoin çıkarmaya hazırlanan 37 Avrupalı bankanın oluşturduğu Qivalis konsorsiyumunun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Ayrıca banka, AB çapında mevduat ve ödemelerin dijital varlık olarak tokenleştirilmesini hedefleyen Pontes ve Appia isimli projelerde de aktif olarak rol alıyor.

Yürütülen tüm bu çalışmalarla birlikte Banca Sella, hem Avrupa’nın finansal bağımsızlığına destek vermek hem de geleneksel bankacılığı dijital altyapılarla buluşturmak amacında olduğunu belirtiyor.

Avrupa’da Finansal Altyapının Geleceği

Banca Sella Dijital Bankacılık Genel Müdürü Andrea Tessera, ödemelerin; anlık, birlikte çalışabilir ve programlanabilir modellere evrilmesinin, para ve varlıkların tokenleştirilmesiyle hızlandığını, bu dönüşümün hem Avrupa hem de dünyada finansal altyapıları yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
