Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu

İtalya merkezli özel bankalardan Banca Sella, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen MiCA çerçevesinde İtalya Merkez Bankası’ndan resmi kripto hizmetleri lisansı alarak ülkede bu izni alan ilk banka unvanına sahip oldu.

Kripto Hizmetlerinde Yeni Dönem

Bünyesinde 50 milyar euro yönetilen varlık bulunduran ve 3,1 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Banca Sella, 40 günlük resmi bildirim sürecinin ardından süreçteki tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Banka, lisans alınmasının ardından yıl sonunda müşterilere yönelik kripto hizmetlerinin kademeli olarak devreye alınacağını duyurdu.

Bankanın resmi açıklamasında, “Kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak onaylanmak, Banca Sella’ya seçili müşteri gruplarına yönelik dijital varlık saklama, transfer ve alım hizmetlerini 2026 yılında başlatma imkanı verecek.” ifadesine yer verildi.

Teknolojik Altyapı ve İşbirlikleri

Bankanın ilk kripto planları, dijital bankacılık iştiraki Hype üzerinden bireysel müşterilere yönelik hazırlanmıştı. Şimdi ise kurumsal müşteriler için oluşturulan ve daha kapsamlı bir dijital varlık altyapısı öne çıkıyor. Bu yeni model, blockchain analiz şirketi Chainalysis ile gerçekleştirilen uyumluluk ortaklığına ve Fireblocks ile başlatılan kurum içi dijital varlık pilotuna dayanıyor.

Mini sözlük: Chainalysis, kripto para hareketlerini analiz ederek yasa dışı işlemleri takip edebilen ve düzenleyici kurumlara veri sağlayan blockchain analiz şirketidir.

Banca Sella, MiCA lisansıyla birlikte Avrupa’da kripto varlık hizmeti sunan yaklaşık 20 bankanın arasına katıldı. Bu grubun içinde Almanya’dan Commerzbank ve LBBW, Fransa’dan Société Générale FORGE ve İspanya’dan BBVA gibi büyük kuruluşlar da bulunuyor.

Banka / Kuruluş Ülke MiCA Lisansı Kripto Hizmeti Başlama Tarihi Banca Sella İtalya 2024 2024 (pilot), 2026 (tam kapsam) Commerzbank Almanya 2023 2024 Société Générale FORGE Fransa 2023 2023 BBVA İspanya 2022 2023

Stabilcoin ve Tokenizasyon Girişimleri

Banca Sella, bu yıl euro bazlı bir stabilcoin çıkarmaya hazırlanan 37 Avrupalı bankanın oluşturduğu Qivalis konsorsiyumunun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Ayrıca banka, AB çapında mevduat ve ödemelerin dijital varlık olarak tokenleştirilmesini hedefleyen Pontes ve Appia isimli projelerde de aktif olarak rol alıyor.

Yürütülen tüm bu çalışmalarla birlikte Banca Sella, hem Avrupa’nın finansal bağımsızlığına destek vermek hem de geleneksel bankacılığı dijital altyapılarla buluşturmak amacında olduğunu belirtiyor.

Avrupa’da Finansal Altyapının Geleceği

Banca Sella Dijital Bankacılık Genel Müdürü Andrea Tessera, ödemelerin; anlık, birlikte çalışabilir ve programlanabilir modellere evrilmesinin, para ve varlıkların tokenleştirilmesiyle hızlandığını, bu dönüşümün hem Avrupa hem de dünyada finansal altyapıları yeniden şekillendirdiğini söyledi.