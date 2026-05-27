İngiltere ilk kez Rusya bağlantılı kripto şirketlerine yaptırım uyguladı

İngiltere hükümeti, 26 Mayıs’ta aldığı yeni kararla Rusya bağlantılı kripto para şirketlerine yönelik ilk yaptırımlarını açıkladı. Düzenleyiciler, dijital varlıklara dair bu adımın arkasında, uluslararası finansal yaptırımları aşmak isteyen ağlara yönelik önlemler olduğunu belirtti.

İngiltere’nin yaptırım listesine alınan kripto şirketleri

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC ve Rapira Group LLC gibi kripto para şirketlerinin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi. Bu şirketlerin A7 Limited Liability Company’ye finansal hizmetler ve ekonomik kaynak sağladığı ifade edildi. Ayrıca, Garantex Europe OU ve bazı bankalar ile ilişkili firmalar da benzer gerekçelerle yaptırım listesine eklendi.

Mini sözlük: Garantex, merkezi Rusya’da bulunan ve özellikle Doğu Avrupa piyasasında faaliyet gösteren bir kripto para borsasıdır. ABD ve AB tarafından daha önce de yaptırıma tabi tutulmuştu.

Yetkililer, yaptırımların Rusya’yı finansal olarak destekleyen ya da mevcut yaptırımlardan kaçmaya çalışan geniş bir ağın hedef alındığını belirtiyor. Bu adım, İngiltere’nin finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve yaptırım uygulanan ülke ve kuruluşlarla bağlantılı işlem risklerini azaltmak amacıyla yürütülüyor.

HTX, İngiltere’nin yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, “HTX borsası olarak, tüm yasalara tam uyum ve küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğine bağlılığımız sürüyor. Birleşik Krallık’ın kararı önceden bildirim veya herhangi bir kanıt sunulmaksızın verildi” ifadelerine yer verdi.

HTX: Operasyonlar etkilenmedi, kullanıcı fonları güvende

İngiltere’nin yaptırım kararı ardından HTX cephesinden de bir açıklama geldi. Şirket, yaptırım listesindeki Huobi Global S.A.’nın kendi online platformlarından farklı bir iş birimi olduğunu vurguladı. HTX, alınan yaptırım kararının kendi işlem ve faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. Şirket ayrıca, İngiliz makamlarının yaptırım öncesinde kendilerine ne bildirimde bulunduğunu ne de kanıt sunduğunu ifade etti. Bu sürecin netleştirilmesi için ilgili makamlara başvurulacağı da duyuruldu.

HTX borsası, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve operasyonların devam ettiğini belirtti. Şirketin ayrıca, gelecekte olası soruşturma ve düzenleme süreçlerinde yetkililerle iş birliği sağlama taahhüdü öne çıktı.

Mini sözlük: HTX, eski adıyla Huobi Global olarak bilinen ve küresel çapta faaliyet yürüten büyük kripto para borsalarından biridir. Kullanıcı tabanı farklı ülkelerde yaygındır.

Yaptırımların sektör üzerinde büyüyen etkisi

Blockchain analiz şirketi Elliptic’e göre, bu karar İngiltere’nin Rusya yaptırımlarını ilk kez kripto para borsalarına uygulaması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Hükümetlerin kripto piyasalarına olan ilgisinin, özellikle sınır ötesi finansal işlemler ve dijital varlık transferleriyle bağlantılı olarak giderek arttığı belirtiliyor. Kripto sektöründe uyumluluk, yasal düzenleme ve finansal suçlara ilişkin hassasiyet ön plana çıkıyor.

Yapılan düzenlemenin ardından sektörde birçok şirketin mevcut uyumluluk prosedürlerini gözden geçirdiği, operasyonel risk yönetimine ağırlık verdikleri aktarılıyor. Yatırımcılar ise yeni düzenleyici adımların olası etkilerini yakından izliyor.

Bu gelişmeler, küresel düzeyde yaptırıma tabi tutulan kuruluşlarla bağlantılı kripto işlemlerini sıkı şekilde denetlemeye yönelik genel çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Hükümetler, dijital varlıkların yasa dışı finansal kanallar için bir kaçış yolu haline gelmesini önlemek istiyor.

Şirket Yaptırım Durumu Faaliyet Bölgesi Bitpapa IC FZC LLC Yaptırımda Uluslararası Exmo Exchange Limited Yaptırımda Birleşik Krallık/Avrupa Aifory LLC Yaptırımda Rusya Rapira Group LLC Yaptırımda Rusya Garantex Europe OU Yaptırımda Avrupa/Rusya HTX Yaptırım yok* Küresel

İngiltere’nin aldığı bu son karar, dijital varlık şirketlerinin yasal uyumluluk süreçlerine daha fazla ağırlık vermesini gerekli kılıyor. Kripto para piyasasında, özellikle büyük borsaların bu tür yaptırımsal risklere karşı önlem alma eğilimi güçleniyor.