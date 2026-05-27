IREN Dell ile 1,6 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması sonrası hisselerde %4 artış

Yapay zeka altyapısına odaklanan IREN, Dell Technologies ile 1,6 milyar dolar değerinde bir donanım alım anlaşmasına imza attı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, bu hamle IREN’in yapay zeka altyapısını hızla büyütme planlarında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın ayrıntıları ve hedefler

Anlaşma kapsamında IREN, Dell’den hava soğutmalı Blackwell sistemlerini tedarik edecek. Bu yeni ekipmanlar, geçtiğimiz dönemde açıklanan ve beş yıllık süreci kapsayan 3,4 milyar dolarlık yönetilen hizmetler sözleşmesiyle entegre şekilde çalışacak. Sistemin dağıtımı ise Teksas’ın Childress bölgesinde bulunan mevcut veri merkezlerinde gerçekleştirilecek. IREN yetkilileri, kurulumun 2027 yılının başında tamamlanmasını hedefliyor.

Mini sözlük: Blackwell sistemi, yapay zeka ve yüksek performans gerektiren hesaplamalarda kullanılan, verimlilik ve hız açısından avantaj sunan ileri seviye bir sunucu altyapısıdır. Hava soğutma ise donanımın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla geliştirilen enerji dostu bir çözüm olarak öne çıkar.

Gelir ve büyüme beklentileri

IREN’in açıklamasına göre, bu anlaşmayla birlikte yeni AI bulut sözleşmesinin de etkisiyle şirketin yıllık gelirinde belirgin bir artış hedefleniyor. Halihazırda 3,7 milyar dolar seviyesinde olan gelirler, sistemlerin devreye girmesiyle 4,4 milyar dolara yükselecek. Bu büyüme, IREN’in sadece yapay zeka altyapısında değil, genel bulut hizmetlerinde de rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Ölçüt Mevcut Durum Hedeflenen Değer Yıllık gelir 3,7 milyar $ 4,4 milyar $ Sözleşme tutarı 3,4 milyar $ (AI bulut) 1,6 milyar $ (Dell anlaşması) Kurulum hedefi Childress, Teksas 2027 başı

Sektör perspektifi ve açıklamalar

IREN’in kurucu ortaklarından Daniel Roberts, yapay zeka sektöründe özellikle hız ve uygulamanın büyük önem taşıdığını belirtti. Roberts’a göre, donanım kapasitesini hızla temin edebilmek ve kurulum süreçlerini öne çekmek, AI rekabetinde şirketin öne çıkmasını sağlıyor.

Daniel Roberts, “Bu sektörde işlem gücüne ulaşma süresi en kritik unsur. Dell ile kurduğumuz ortaklık sayesinde sunucu ve donanımlara ihtiyaç duyduğumuz hızda ve ölçekte ulaşabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre, bu çapta yapılan anlaşmalar teknoloji şirketlerinin yeni nesil yapay zeka uygulamaları için ihtiyaç duyduğu altyapı kapasitesine ulaşabilmek adına hızla adım atmasına olanak sağlıyor. Özellikle bulut tabanlı yönetilen hizmetler sözleşmeleri, şirketlerin esneklik ve ölçeklendirme kabiliyetlerini artırıyor. Bu gelişmeler, veri merkezi operatörlerinin ve bulut hizmet sağlayıcılarının önümüzdeki yıllarda daha yüksek donanım yatırımlarına yönelmesinin sinyalini veriyor.

Piyasa yansımaları

IROEN’in Dell ile yaptığı bu büyük anlaşmanın duyurulmasının ardından şirketin hisselerinde piyasa açılışı öncesinde %4’lük bir artış gözlemlendi. Yatırımcılar, bu hamlenin IREN’in uzun vadeli büyüme potansiyeline olumlu yansıyabileceğini düşünüyor.