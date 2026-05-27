Kayıt Banner
DEFIKripto Para

DeFi’de süper zeki kodlayıcılar nedeniyle “tam güvenlik” bitti mi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DeFi’de son bir yılda 1,1 milyar dolar hack saldırılarıyla kaybedildi.
  • Anthropic’in Claude Mythos modeli, otomatik açık bulma ve sömürü oluşturma yeteneğine sahip oldu.
  • 🧑‍💻 $DeFi için şeffaflık artık avantaj olmaktan çıkıp risk kaynağı haline geldi.
  • ⚠️ En kritik durum, insanlara göre tasarlanmış güvenlik modellerinin yapay zeka tehdidine yeterince hazırlıklı olmaması.
COINTURK
COINTURK

Kripto sektörü için güvenlik alanında önde gelen isimlerden biri olan OpenZeppelin CEO’su Manuel Araoz, merkeziyetsiz finans ekosistemine dair önemli endişelerini paylaştı. Araoz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, günümüzde “tüm” DeFi uygulamalarını güvensiz bulduğunu belirtti. Bu sert uyarının nedeni ise, artık kod çözümleyebilen yazılım ajanlarının “süperinsan” seviyesine ulaşarak, sistemdeki zayıflıkları tespit edebilmeleri olarak gösteriliyor.

İçindekiler
1 DeFi’de dev kayıp ve sarsılan güven
2 Yapay zekanın yeni güvenlik tehdidi
3 DeFi güvenlik modelinin dönüşümü

DeFi’de dev kayıp ve sarsılan güven

DeFiLlama’nın verilerine göre, yıl başından bu yana DeFi’de kilitli toplam değer 20 milyar dolar geriledi. Sektördeki değer kaybının bir kısmı genel piyasa düşüşlerinden kaynaklansa da, arka arkaya gelen protokol saldırıları ve güvenlik açıkları yatırımcıların endişelerini artırmış durumda.

Son yıl içinde merkeziyetsiz finans dünyasında 1,1 milyar dolardan fazla varlığın, çeşitli güvenlik ihlalleriyle kaybedildiği kayıtlara geçti. Nisan 2024’te yaşanan ve 292 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan Kelp DAO saldırısı, çapraz zincir altyapıların ne kadar savunmasız kalabileceğini ortaya koydu. Benzer şekilde, Solana tabanlı Step Finance platformu yılın başında 27 milyon dolarlık bir saldırının ardından toparlanamayarak tamamen kapandı.

Protokol / PlatformSaldırı Tutarı (USD)TarihSonuç
Kelp DAO292 milyonNisan 2024Çapraz zincir açığı
Step Finance27 milyon2024 başıKapanış

Yapay zekanın yeni güvenlik tehdidi

Araoz’un dikkat çektiği temel risklerden biri, artık saldırıların yalnızca insanlar tarafından değil, ileri düzeyde yapay zeka tabanlı ajanlar aracılığıyla da yapılabilmesi. Son dönemde öne çıkan bir başka gelişme ise, yapay zeka firması Anthropic’in geliştirdiği Claude Mythos adlı modelin, yazılım açıklarını kendi kendine bulup otomatik olarak kullanılabilir sömürü kodları yazabilme yeteneği. Anthropic ekibi, bu modelin mevcut otomatik güvenlik araçlarından çok daha üst seviyede çalıştığını belirtiyor.

Mini sözlük: Anthropic, yapay zeka ve dil modeli araştırmalarında uzmanlaşmış bir Amerikan teknoloji şirketidir. Claude Mythos ise şirketin yazılım açıklarını tespit edip otomatik sömürü kodları geliştirebilen üst düzey bir yapay zeka modelidir.

Kullanıcılar, DeFi’nin sunduğu şeffaflığın artık bir avantaja değil, hızlı çalışan makine sistemleri sayesinde savunmasız bir noktaya dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Akıllı kontrat kodlarının herkese açık olması, yapay zekanın zayıflıkları insanlardan önce tespit ederek saldırıları anında devreye sokmasına fırsat tanıyor.

DeFi güvenlik modelinin dönüşümü

Uzmanlar, DeFi platformlarının temel güvenlik yapısının insan odaklı saldırı hızına göre inşa edildiğini vurguluyor. Ancak, yeni nesil yapay zeka ajanlarıyla birlikte güvenlik değerlendirmesinin ve savunma mekanizmalarının tamamen değişmesi gerekebileceği konuşuluyor. Söz konusu teknolojiler, savunma ekiplerinden çok daha hızlı hareket edebildiği için eski sistemlerin yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi

Brad Sherman seçim kampanyasında kripto karşıtlığına ağırlık verdi

HTX İngiltere’nin Rusya Yaptırımları Listesine Alındı

Bitcoin fonlarından ABD merkezli 1.26 milyar dolar çıkış yaşandı

Bitcoin fiyatı Mayıs opsiyon vadesi öncesi 77 bin doların altında sıkıştı

Kripto piyasasında iki büyük şok sonrası altcoin dönüşü öne çıkıyor

Kurumsal şirketler 4 firma ile 47,5 milyon dolarlık BTC biriktirdi, Strategy ve BitMine alımları durdurdu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum yorumcusu David Hoffman, ‘ETH artık para değil’ tezini savundu
Bir Sonraki Yazı Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ethereum yorumcusu David Hoffman, ‘ETH artık para değil’ tezini savundu
Ethereum (ETH)
XRP işlemci getirileri 6 yılın en düşük seviyesinde, aşırı korku ortamı alım fırsatı sinyali verdi
RIPPLE (XRP)
Dogecoin’de kritik destek bölgesi korundu, ETF ilgisi canlı
DOGECOIN (DOGE)
Bermuda ulusal ekonomisini tamamen blockchain altyapısına taşıyor
COINBASE
Lost your password?