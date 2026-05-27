CHAINLINK (LINK)

Binance’te en büyük 10 LINK çıkışı mayıs ayında zirveye ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’teki en büyük 10 LINK çıkışı mayıs ayında yeni rekor kırdı.
  • 📊 Borsadan günde 3.600’den fazla $LINK çekilirken, 100.000 LINK üzerinde varlık tutan cüzdan sayısı hızlıca arttı.
  • 🔎 Fiyat baskısı düşükken büyük cüzdanların LINK biriktirmeye devam etmesi uzun vadeli beklentileri öne çıkarıyor.
Kripto para piyasasında son haftalarda Chainlink (LINK) odaklı dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Binance borsasında görülen işlemlere göre, 2025 yılı mayıs ayında LINK’in en büyük 10 cüzdandan borsa dışına taşınma miktarında şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaşılmış durumda. Bu süreçte, özellikle büyük miktarda LINK’i elinde tutan adreslerdeki artış da göze çarpıyor.

Binance’te şaşırtan LINK çıkışı

Binance verileri, mayıs ayı boyunca günlük ortalama 3.600’den fazla LINK’in borsadan çekildiğini gösteriyor. Bazı günlerde bu miktar 5.000 LINK’in de üzerine çıkarken, senenin en yoğun çıkış dönemi kaydedildi. Uzmanlara göre bu hareketlilik, genellikle yatırımcıların varlıklarını borsa dışına çekerek daha uzun vadeli bir saklama tercihinin sinyalini veriyor.

Borsa hareketliliğindeki bu çıkışlar, LINK’in halen tüm zamanların en yüksek fiyatından yaklaşık %66 daha düşük bir seviyede işlem görmesine rağmen artış gösteriyor. Fiyat yatay seyrederken varlık borsadan çekilirse, piyasada mevcut LINK arzı azalıyor ve ilerleyen zamanda alıcı talebi artarsa fiyat dengesi değişebiliyor.

Yılın başından bu yana kripto piyasasında yerel diplerin ardından bir toparlanma gözlenmiş olsa da, birçok altcoin’de beklenen fiyat hareketi tam olarak gerçekleşmedi.

Binance’te büyük LINK çıkışlarının artışı, fiyat oynaklığı düşükken yatırımcıların uzun vadeli strateji benimsediğine yorumlanıyor.

Diğer yandan, kripto para piyasasında son dönemde HYPE gibi varlıklar ciddi yükselişler yaşarken, LINK fiyatında bu hareketlilik gözlenmedi. Buna rağmen LINK’teki borsa çıkışları, dikkatleri buraya çekiyor.

Borsa hareketlerini izleyen yatırımcılar, önemli coin’lerde bu tür çıkışların devam edip etmeyeceğine özellikle bakıyor.

Whale akümüle oluyor: 100.000 LINK üzeri cüzdanlarda rekor

On-chain (zincir üstü) veriler, Binance çıkışlarının yanı sıra büyük yatırımcıların LINK birikiminde de önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor. 100.000 LINK veya daha fazla varlık barındıran cüzdan adreslerinin sayısı 805’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son iki ayda bu alanda %8’lik bir artış yaşandı ve adres sayısı hızla arttı.

Bu hareketlilik sırasında LINK fiyatı 9,55 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Büyük yatırımcıların bu fiyat aralığında varlık toplamaya devam etmesi, piyasada kısa vadeli alım-satım baskısının azaldığı ve daha çok uzun vadeli pozisyon açıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Fiyatın yatay hareket ettiği dönemlerde büyük cüzdanların LINK biriktirmesi, genelde geniş kitlelerin dikkatinden kaçıyor. Fakat borsa çıkışları ile büyük adres artışı birlikte gözlendiğinde, bu veri daha anlamlı hale geliyor.

Hem borsa verileri hem de on-chain analizleri, zincir üzerinde önemli bir sermaye hareketliliğine işaret ediyor.

Yine de, kripto para piyasasının genelinde temkinli bir atmosfer bulunuyor. Ancak LINK’te son dönem hareketleri izleyenler, özellikle büyük yatırımcıların fiyat üzerindeki etkisini analiz etmeye devam ediyor.

Mini sözlük: On-chain veri, bir kripto para ağı üzerindeki işlemlerin ve adreslerin doğrudan blokzinciri üzerinden takip edilmesiyle elde edilen istatistiki bilgilerdir. Bu sayede büyük yatırımcı hareketleri şeffaf şekilde analiz edilebilir.

DönemGünlük Ortalama LINK Çıkışı (Binance)100.000+ LINK Olan Cüzdan SayısıLINK Fiyatı
Mart 20252.50074510,80 $
Mayıs 20253.600+8059,55 $
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
