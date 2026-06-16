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Solana (SOL)

Solana’da 3,5 milyar USDC hamlesi dikkat çekti! Perde arkasında hangi hazırlıklar var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da son yedi günde 3,5 milyar USDC ihracı dikkat çekti.
  • 📊 Circle’ın son 1 milyar USDC basımı, $USDC likiditesinin farklı kullanım alanlarına hazırlandığını gösterdi.
  • 🔎 HyperEVM üzerinden yaklaşık 4,397 milyar USDC taşınması, daha geniş bir hazine planına işaret etti.
  • 🌍 Son hareketler, ödeme ağları ve sınır ötesi işlemlerde stabilcoin kullanımının büyüdüğünü ortaya koydu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Circle, Solana blokzincirinde 1 milyar USDC daha bastı. Böylece ağ üzerindeki toplam USDC ihracı son yedi günde 3,5 milyar dolara ulaştı. Zincir üstü veri takip platformu Lookonchain, 16 Haziran’da işaret ettiği bu son işlemle birlikte, kripto piyasasında en yaygın kullanılan stabilcoinlerden biri etrafındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

İçindekiler
1 Yeni USDC ihracı ne anlama geliyor?
2 Solana neden öne çıkıyor?
3 HyperEVM işlemi daha geniş bir stratejiye mi işaret ediyor?
4 Ödeme odaklı genişleme dikkat çekiyor

Yeni USDC ihracı ne anlama geliyor?

Piyasaya yeni USDC sürülmesi, zincir üstünde dolar destekli likiditenin arttığına işaret etse de bunun doğrudan kripto varlıklarda anlık alım baskısı yaratacağı anlamına gelmiyor. Bu tür basımlar çoğu zaman borsa talebi, hazine yönetimi, ödeme akışları ya da ileride yapılacak mutabakatlara hazırlık amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yeni USDC ihracı zincir üstü likiditeyi artırsa da, bu hareketin tek başına kripto varlıklara doğrudan ve anında alım geldiği şeklinde okunamayacağı belirtiliyor.

Circle, USDC’nin rezervlerle tamamen desteklendiğini ve ABD doları karşısında bire bir oranla geri alınabildiğini savunuyor. Şirket, stabilcoini birden fazla blokzincire yayarak kullanıcılar ve kurumlar arasında fon aktarımını farklı ekosistemler arasında daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Solana neden öne çıkıyor?

Solana, düşük işlem maliyetleri ve yüksek işlem hızı nedeniyle stabilcoin transferlerinde öne çıkan ağlardan biri olarak görülüyor. USDC de bu ekosistemde kripto alım satımı, merkeziyetsiz finans uygulamaları, ödemeler ve sınır ötesi transferler için önemli bir rol üstleniyor.

Circle, internet tabanlı ödeme altyapıları ve stabilcoin hizmetleriyle bilinen bir finans teknolojisi şirketi. USDC ise değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir dijital varlık olarak, özellikle zincir üstü ödeme ve takas süreçlerinde yaygın biçimde kullanılıyor.

HyperEVM işlemi daha geniş bir stratejiye mi işaret ediyor?

Solana’daki bu son basım, Circle’ın kısa süre önce HyperEVM üzerinden Coinbase bağlantılı bir adrese yaklaşık 4,397 milyar USDC aktarmasının ardından geldi. Blokzincir analiz platformu Arkham, bu hareketi şimdiye kadar kaydedilen en büyük USDC transferi olarak tanımladı.

Söz konusu transferin, Hyperliquid tarafında resmi USDC hazine dağıtıcısı olarak görev yapan Coinbase ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Burada USDC, temel mutabakat ve teminat varlıklarından biri olarak kullanılıyor. Bu tür hazine hareketleri genellikle doğrudan piyasa alımı yerine likidite ve işlem operasyonlarını desteklemek amacı taşıyor.

Mini sözlük: HyperEVM, Hyperliquid ekosisteminde Ethereum uyumlu uygulamaların çalışmasına imkan tanıyan bir altyapıyı ifade eder. EVM uyumluluğu, geliştiricilerin Ethereum için yazılan uygulamaları benzer bir ortamda kullanabilmesini sağlar.

Ödeme odaklı genişleme dikkat çekiyor

Bunun yanında Circle’ın Solana ekosistemine ek olarak 500 milyon USDC daha dahil ettiği ve Nisan 2026’daki haftalık basım faaliyetini belirgin biçimde artırdığı da aktarıldı. Son gelişmeler, şirketin yalnızca alım satım tarafına değil, daha geniş bir likidite yönetimine odaklandığı yorumlarını güçlendirdi.

Circle ayrıca ödeme odaklı blokzincir ağlarını öne çıkarmayı sürdürüyor. Şirketin son dönemde dikkat çektiği Movement ekosisteminde, USDC destekli varlıkların düşük maliyetli ödemeler, havale işlemleri ve sınır ötesi mutabakatlarda kullanılması hedefleniyor.

Solana ve HyperEVM tarafındaki son basım ve hazine transferleri birlikte değerlendirildiğinde, Circle’ın dijital dolar ödemeleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve kurumsal kripto faaliyetlerinden gelen artan talebi karşılamak için farklı blokzincir ağlarında stabilcoin likiditesini büyüttüğü görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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