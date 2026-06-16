Binance verilerine göre XRP kaldıraç oranı 2026 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı

CryptoQuant verilerine göre Binance üzerinde XRP için tahmini kaldıraç oranı 2026 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, XRP fiyatındaki son yükselişle aynı dönemde gerçekleşti ve türev piyasadaki işlem iştahının güçlendiğine işaret etti.

Fiyat yükselirken kaldıraç da arttı

XRP fiyatı art arda üç gün yükseldi ve pazartesi günü gün içi işlemlerde 1,292 dolara kadar çıktı. Aynı süreçte yatırımcıların kaldıraç kullanımı da belirgin biçimde arttı. CryptoQuant, XRP kaldıraç oranının yaklaşık 0,1899 seviyesine yükseldiğini aktardı.

Son aylarda bu oranın genel olarak 0,15 ile 0,18 bandında seyrettiği, birkaç kırılma denemesinin ardından son hareketle bu aralığın aşıldığı görüldü. Veriler, XRP’de son fiyat artışıyla birlikte türev piyasalarda işlem yoğunluğunun da hızlandığını ortaya koydu.

XRP için tahmini kaldıraç oranının 2026 başından bu yana en yüksek seviyeye çıkması, kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürebileceğine yönelik güvenin arttığını gösterebilir.

Piyasada risk hassasiyeti güçlenebilir

CryptoQuant değerlendirmesine göre yüksek kaldıraç oranı, piyasanın ani fiyat hareketlerine karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. Bu tür dönemlerde sert yükseliş ya da düşüşler, hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü pozisyonlarda tasfiyeleri hızlandırabilir.

Bu nedenle kaldıraç oranındaki yönün, önümüzdeki seanslarda XRP piyasasındaki risk düzeyini izlemek açısından önemli bir gösterge olduğu belirtildi. Tahmini kaldıraç oranındaki devam eden artışın, spot piyasaya kıyasla türev tarafta daha güçlü bir işlem temposuna işaret ettiği kaydedildi.

Türev piyasada başka göstergeler de yükseldi

Binance XRP Açık Pozisyon Z Skoru, 30 günlük hareketli ölçümde türev piyasa faaliyetindeki artışı destekleyen bir başka gösterge oldu. Buna göre 30 günlük hareketli açık pozisyon miktarı 484,8 milyon XRP’ye yükseldi. Bu seviye son dört ayın en yüksek noktası olarak öne çıktı.

CryptoQuant, zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Kurumun paylaştığı son göstergeler, XRP vadeli işlem piyasasında likidite ve katılımın kademeli biçimde geri dönüyor olabileceğine işaret etti.

30 günlük açık pozisyon ortalamasının 484,8 milyon XRP’ye çıkması, vadeli işlem tarafında likidite ve aktivitenin yeniden güç kazanabileceğini gösteriyor.

Veriler, XRP fiyatındaki kısa vadeli toparlanmanın yalnızca spot piyasada değil, türev ürünlerde de karşılık bulduğunu gösterdi. Bununla birlikte yüksek kaldıraç düzeyi nedeniyle önümüzdeki dönemde oynaklığın daha dikkatle izlenmesi gerekecek.