XRPL’de yapay zeka işlemleri 2 milyonu aştı, XRP fiyatına etki etmedi

XRP Ledger üzerinde yalnızca otonom yapay zeka ajanlarının gerçekleştirdiği işlem sayısı 2.094.121’i geçti. xrpl-ai.org verileri, XRP tabanlı blokzincirde bir ay gibi kısa bir sürede yapay zeka sistemlerinin dijital hizmetler için doğrudan birbirine ödeme yaptığı aktif bir pazarın oluştuğunu gösteriyor.

İşlem sayısı yüksek, tutar düşük kaldı

Toplam işlem sayısı 2 milyonu aşsa da finansal hacim oldukça sınırlı kaldı. Tüm işlemlerin toplam uzlaşma tutarı 5.112,89 XRP ve 2.281,96 RLUSD oldu. XRP’nin yaklaşık 1 dolar civarında işlem gördüğü dikkate alındığında, toplam değer yaklaşık 7.400 dolara ulaştı.

İşlem başına ortalama tutar yaklaşık 0,0035 dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, botların çok küçük ödemelerle belirli talepleri karşıladığını, ancak bunu sürekli ve yüksek frekansta yaptığını ortaya koyuyor.

İki milyondan fazla işlemin toplam değerinin yaklaşık 7.400 dolar düzeyinde kalması, ağdaki etkinliğin teknik açıdan dikkat çekici olsa da ekonomik ölçekte henüz sınırlı kaldığını gösteriyor.

Altyapı x402 standardı etrafında kuruldu

Ekosistem, t54.ai tarafından geliştirilen açık x402 standardı etrafında şekillendi. Bu protokol, programların saniyenin küçük bir bölümünde fatura oluşturup anında ödeme yapmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: x402, yazılımların birbirine otomatik olarak ücret talebi gönderip ödeme yapmasını hedefleyen açık bir ödeme standardıdır. RLUSD ise Ripple tarafından çıkarılan, ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak kullanılıyor.

Merkezde doğrulanmış 141 satıcı bulunuyor. Trafiğin yarıdan fazlasını ise iki proje üretiyor. Bunlardan Heurist Mesh, 0,001 RLUSD’den başlayan mikro ödemeler karşılığında NFT verisi topluyor. LucyOS ise yerel XRP kullanarak yapay zeka destekli token analizi talep ediyor.

Proje İşlev Ödeme yapısı Heurist Mesh NFT verisi toplama 0,001 RLUSD’den başlayan mikro ödemeler LucyOS Yapay zeka destekli token analizi Yerel XRP ile ödeme ClawBank Meme üretimi RLUSD ve USDC kabul ediyor

Mikro ödemeler bankacılık sistemine sığmıyor

Kalan hacim ClawBank, Heurist Inference ve AskSurf arasında dağılıyor. ClawBank RLUSD ve USDC kabul ederken, Heurist Inference bir dil modeli yönlendirme katmanı olarak çalışıyor. AskSurf ise yapay zeka destekli arama sohbeti sunuyor.

Tek bir yapay zeka isteğinin maliyeti centin küçük bir bölümü seviyesine indiğinde, geleneksel bankacılık altyapısıyla dolar bazlı işlem yürütmek teknik olarak verimsiz hale geliyor. Tahsilat ücretleri, işlemin ekonomik değerinin tamamını tüketebiliyor.

XRPL üzerinde sabit ağ ücreti yaklaşık 0,0002 dolar seviyesinde bulunuyor ve uzlaşma süresi 3 ila 5 saniye arasında tamamlanıyor.

XRP fiyatı üzerinde etkisi sınırlı kaldı

İnsan sahiplerin belirlediği temel limitler, bu küçük bütçelerin güvenliğini kontrol ediyor. Bu çerçevede Mastercard Verifiable Intent gibi entegrasyonlar da kullanılıyor.

Buna karşın bu faaliyetin XRP tokeni üzerindeki doğrudan ekonomik etkisi henüz görülmedi. Temmuzdaki ilk 1 milyon işlem bu tabloya işaret etmişti. Ağustos ortasına gelindiğinde ikinci 1 milyon işlemin de eklenmesiyle, bir ayda 2 milyon işlemin varlığın piyasa değeri veya likiditesi üzerinde anlamlı bir etki yaratmak için yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

XRP Ledger, makineden makineye ödemelerde teknik açıdan uygun bir altyapı sunduğunu göstermiş oldu. Ancak bu alanın XRP üzerinde kayda değer ekonomik baskı oluşturabilmesi için milyonlarca değil, milyarlarca ve trilyonlarca işleme ulaşması gerekiyor.