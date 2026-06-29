Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP ağında haftalık 19 bin yeni hesap açılırken $1.05 destek seviyesi korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında her hafta yaklaşık 19 bin yeni hesap açılıyor.
  • 📊 Altcoin Season Index 46 seviyesindeyken $XRP için kullanıcı artışı ve sermaye girişi sürüyor.
  • 💵 XRP odaklı yatırım ürünleri, piyasadaki genel çıkışlara rağmen yeni para çekiyor.
  • 📉 CoinCodex verilerine göre fiyat $1.05 desteğinde kalırken uzun vadeli RSI tarihi dip bölgeye işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında baskı sürerken XRP ağı dikkat çeken bir kullanıcı artışı sergiliyor. Ağ, son dönemde her hafta yaklaşık 19 bin yeni hesap ekledi. Bu tablo, fiyatlardaki zayıf seyre rağmen XRP etrafında birikim yaşandığına dair beklentileri güçlendirdi.

İçindekiler
1 Ağ büyümesi ve fon akışı öne çıktı
2 Teknik göstergeler kritik seviyeye işaret ediyor
3 Geçmiş döngüler yeniden izleniyor

Ağ büyümesi ve fon akışı öne çıktı

Evernorth, bu büyümenin Altcoin Season Index 46 seviyesindeyken gerçekleştiğine işaret etti. Bu veri, piyasada henüz geniş tabanlı bir altcoin yükselişi oluşmadığını gösteriyor. Buna rağmen bazı yatırımcıların sektör genelinde kısa vadeli hareketler yerine daha seçici davrandığı, XRP’nin de öne çıkan varlıklardan biri haline geldiği görülüyor.

Yatırım ürünlerindeki para akışı da benzer bir ayrışmaya işaret ediyor. Birçok kripto ETF’si ve dijital varlık yatırım ürünü net çıkış kaydederken XRP odaklı ürünler yeni sermaye çekmeye devam etti. Bu görünüm, kurumsal ve daha gelişmiş yatırımcıların temkinli piyasa ortamına rağmen XRP tarafındaki ağırlığını artırıyor olabileceğini düşündürüyor.

XRP odaklı yatırım ürünleri, piyasanın genelindeki çıkışlara karşın yeni sermaye çekmeyi sürdürüyor.

Teknik göstergeler kritik seviyeye işaret ediyor

Sermaye girişlerinin yanında kullanıcı tabanındaki genişleme de olumlu senaryoyu destekliyor. Cüzdan sayısındaki düzenli artış, ağın kullanımının ve katılımın büyüdüğüne işaret ediyor. Piyasa düzeltmesi sırasında devam eden bu eğilim, kısa vadeli ilgiden çok daha kalıcı bir güvenin yansıması olarak değerlendiriliyor.

CoinCodex verilerine göre XRP, kritik $1.05 destek seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması, piyasa koşullarında toparlanma görülmesi halinde bir iyileşme beklentisini destekleyebilir.

Uzun vadeli teknik görünümde de dikkat çekici bir işaret öne çıktı. Piyasa analisti Cryptollica, XRP’nin uzun vadeli Göreceli Güç Endeksi yani RSI verisine göre 13 yıllık tarihinde en derin aşırı satım bölgesine indiğini belirtiyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergedir. Genel olarak düşük RSI seviyeleri aşırı satım, yüksek seviyeler ise aşırı alım sinyali olarak izlenir.

Cryptollica, XRP’nin uzun vadeli RSI verisine göre 13 yıllık tarihindeki en derin aşırı satım düzeyine ulaştığını değerlendiriyor.

Geçmiş döngüler yeniden izleniyor

Geçmişte benzer RSI yorgunluklarının ardından XRP’de güçlü yükselişler görülmüştü. Ancak önceki döngüler gelecekte aynı sonucun ortaya çıkacağını garanti etmiyor. Buna karşın mevcut teknik yapı, varlığın önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceği yönündeki beklentileri yeniden canlandırdı.

Ağdaki istikrarlı büyüme, yatırım ürünlerine süren girişler ve tarihsel olarak zayıf teknik görünüm birlikte değerlendirildiğinde XRP, altcoin piyasasının geneline kıyasla daha dirençli bir tablo sunuyor. Kullanıcı ve sermaye çekme kapasitesinin sürmesi, önümüzdeki dönemde fiyat hareketleri açısından yakından izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL Foundation ve VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi uygulaması için açık kaynaklı altyapı geliştireceğini açıkladı

XRP’de 13 yılın en düşük RSI seviyesi görülürken $1.05 desteği kritik eşik haline geldi

XRP, SHIB ve Bitcoin kritik desteklere gerilerken Solana $72 eşiğinde direnç gösteriyor

XRP 2025 Temmuz zirvesinden bu yana üçüncü düşüş sinyalini üretirken, $1.06 desteği kritik eşik olarak öne çıkıyor

ABD’de CLARITY Act için ağustos öncesi yarış hızlandı, yasa tasarısı XRP için $56 trilyonluk kurumsal sermaye kapısını açabilir

XRP’de iki güçlü sinyal aynı anda yandı! 1,30 dolar için hangi eşik izleniyor?

XRP Ledger’da aktif adresler %71,7 arttı! Fiyat tarafında sırada ne var?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı XRPL Foundation ve VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi uygulaması için açık kaynaklı altyapı geliştireceğini açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRPL Foundation ve VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi uygulaması için açık kaynaklı altyapı geliştireceğini açıkladı
RIPPLE (XRP)
BlackRock cephesinde 446 milyon dolarlık hareket! ETF akışlarında neler yaşandı?
BITCOIN (BTC)
Solana 65 ila 75 dolar destek bölgesini korursa 150 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir
Solana (SOL)
Bullish için kritik onay geldi! Tokenlaştırılmış menkul kıymetlerde neler değişecek?
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
SHIB haziranda %24 geriledi! Temmuzda gözler hangi senaryoya çevrildi?
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?