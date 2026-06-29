WLD’de haftalık düşüş %29’a yaklaştı! Kritik bölgede şimdi neler yaşandı?

Worldcoin fiyatı kısa vadede kritik bir teknik eşiğe yaklaşmış durumda. WLD, son işlemlerde 0,42 ile 0,43 dolar aralığında seyrederken, analistler bu bölgenin kısa vadeli yön açısından önemli bir sınav haline geldiğini değerlendiriyor. Piyasadaki genel görünüm net bir yön vermese de, teknik göstergelerde bazı destek seviyelerinin aynı noktada buluşması dikkat çekiyor.

Ana destek bölgesinde üçlü kesişim

Ayın ilk bölümünde görülen güçlü yükselişin ardından WLD düzeltme evresine girdi. Teknik analizlere göre geri çekilme, üç önemli destek unsurunun birleştiği bir alana taşındı. Bu bölge; önceki birikim alanı, 0,786 Fibonacci geri çekilme seviyesi ve alıcıların daha önce devreye girdiği talep bölgesinden oluşuyor.

Worldcoin, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman’ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı dijital kimlik ve blokzincir odaklı bir proje olarak biliniyor. Piyasada bu tür çakışan teknik seviyeler, trendin tamamen bozulmadığı dönemlerde yeni alım ilgisinin toplanabileceği alanlar arasında görülüyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, fiyatın güçlü bir hareket sonrası hangi seviyelerde destek veya direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. 0,786 seviyesi, derin düzeltmelerde yakından izlenen ve bazı yatırımcıların trendin yeniden başlayabileceğini düşündüğü bölgelerden biridir.

Analistler, tam dip seviyesini tahmin etmeye çalışmak yerine, yükseliş yönünde açık bir onay gelmeden pozisyon almamayı daha temkinli bir yaklaşım olarak öne çıkarıyor.

Bu nedenle mevcut destek alanının korunup korunamayacağı, WLD’nin son düzeltmenin ardından yeniden yukarı yönlü bir deneme yapıp yapamayacağını belirleyebilir.

Kısa vadeli formasyon izleniyor

Daha düşük zaman dilimlerine odaklanan ayrı bir analizde ise 15 dakikalık Binance grafiğinde düşen kama formasyonunun oluştuğu belirtiliyor. Kripto analisti Cryptowithgopal, bu yapının daha geniş bir yatay bant içinde geliştiğini ve fiyat sıkışmasının 0,43 dolar civarındaki desteğe yakın sürdüğünü aktardı.

Bu formasyon, satış baskısının kademeli biçimde zayıflıyor olabileceğine işaret etse de, teknik görünüm henüz kesinleşmiş değil. Analistler, ancak kama direncinin güçlü hacimle aşılması halinde yukarı yönlü hareket ihtimalinin daha fazla ağırlık kazanacağını düşünüyor.

Göstergeler net yön vermiyor

TradingView teknik özetinde Worldcoin için genel görünüm nötr seviyede bulunuyor. Salınım göstergeleri de benzer şekilde kararsız bir tablo çiziyor. Hareketli ortalamalarda ise ana görünüm dengeli olsa da, bazı daha uzun vadeli ölçümlerde satış eğilimi devam ediyor.

14 günlük göreceli güç endeksi 41 ile 43 bandında seyrediyor. Bu görünüm, aşırı satım bölgesine tam olarak inilmediğini ancak momentumun zayıf kaldığını gösteriyor. Stokastik RSI, Williams yüzde R ve CCI gibi diğer göstergelerde ise kısa vadeli tepki ihtimalini destekleyebilecek zayıflama ve yer yer aşırı satım sinyalleri görülüyor.

Direnç bölgesi toparlanma denemesini belirleyebilir

WLD son bir ayda güçlü yükselişler kaydetmiş olsa da, haftalık bazda yaklaşık %27 ile %29 arasında değer kaybetti. Bu tablo, varlıktaki oynaklığın sürdüğünü ortaya koyuyor. Daha geniş zaman diliminde ise fiyat tarihi zirvelerinin belirgin biçimde altında kalmayı sürdürüyor.

Teknik açıdan 0,40 ile 0,43 dolar aralığındaki desteğin korunması, olası bir toparlanma için temel koşullardan biri olarak öne çıkıyor. Alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmesi ve fiyatın yakın direnç seviyelerinin üzerine çıkması halinde, analistler 0,55 ile 0,65 dolar bandını bir sonraki olası hedef bölge olarak izliyor. Buna karşılık mevcut talep alanının kaybedilmesi, özellikle kripto para piyasasındaki genel iştah zayıflarsa, daha düşük desteklerin yeniden test edilmesine yol açabilir.